En el hospital la dieron por muerta, pero en la sala velatoria comprobaron que aún vivía

Un insólito, negligente e indignante hecho se registró en la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, que involucró a una familia que ahora exige una respuesta para lo sucedido.

Todo comenzó el pasado 21 de octubre cuando María Muñóz, de 85 años, fue internada por su familia producto de una leucemia que aqueja hace ya cinco meses y que saben que se trata de un cuadro terminal en este caso. Anoche y luego de una descompensación sufrida por la mujer en horas de la tarde, los médicos del Hospital Municipal de Chacabuco la dieron por muerta, informaron a sus familiares y expidieron el certificado de defunción correspondiente.

Tras la triste y dolorosa noticia, la familia tramitó el retiro y traslado del cuerpo a una sala velatoria para darle el último adiós.

Sin embargo, vivieron una situación particularmente tétrica según contó Gladys, la hija de la "fallecida", a medios locales: "A las 22 vinieron de la cochería, se la llevaron y nos dieron la sala velatoria. Al rato, uno de los muchachos de la cochería nos llama, ella ya estaba en el cajón, y me dicen que estaba viva. Le tocaban el estómago y ella respiraba, obviamente con dificultad”, explicó. De inmediato, se comunicaron con un médico que constató que aún vivía, por lo que de la trasladaron nuevamente al Hospital Municipal de urgencia.

"Yo no lo puedo creer, estamos shockeados. Yo vivo en Pergamino, anoche me avisan que había fallecido y al rato me dicen que resucitó en la sala velatoria. Quedamos muy mal y muy nerviosos con esto", confesó Carlos, otro de los hijos de la octogenaria.

Por su parte Ignacio Gastaldi, director del Hospital Municipal de Chacabuco, explicó a medios nacionales que no desconfía de la actuación de los médicos que certificaron su muerte. Sin embargo, la Asesoría Letrada de la Municipalidad de Chacabuco iniciará una investigación interna.

“Se pueden tener muchas hipótesis, como que haya habido un estado de catalepsia , cuando el paciente no tiene movimientos, queda fijo. Uno lo estimula desde el punto de vista verbal y físico, pero no responde”, detalló Gastaldi.

Finalmente, expresó: “Mi conclusión es que la señora estaba con un nivel de signos vitales bajo, con el pulso bradicárdico, el corazón con una frecuencia muy baja y una intensidad de latidos también baja, que resultó indetectable, esto sin mostrar, además, movimientos respiratorios”.

Por otra parte, la titular de la Cochería Olivetto, sala velatoria donde iban a darle el último adiós a María, dijo que nunca le tocó atravesar una situación como esta.

“-El cuerpo- llegó con los documentos, con los certificados firmados por la doctora y todo. Quien llegó a la cochería dijo que le hizo el favor a otra médica y firmó el óbito. Hace 40 años que estoy acá y es la primera vez que pasa una cosa así”, cerró.

Ahora, restará conocer los resultados de la investigación que lleva adelante la Asesoría Letrada de la Municipalidad.