Detienen a Jane Fonda y ella no le teme a nada

La actriz estadounidense Jane Fonda, de 81 años y conocida militante de diversas causas, fue arrestada hoy en la ciudad de Washington durante una manifestación de protesta contra el cambio climático, como en las otras dos oportunidades, y esta vez su colega Ted Danson compartirá esposas con ella.

Junto a los dos intérpretes fueron detenidas más de 30 personas “por manifestación ilegal en la intersección entre East Capitol y First Street”, dijo a Variety una portavoz de la policía local.

Para la actriz de “Barbarella” es la tercera vez en las últimas tres semanas que es detenida; la primera fue cuando se trasladó a la capital estadounidense hace un mes para participar en las manifestaciones de los “Viernes por el clima”, pero para el actor de la serie “The Good Place” fue en cambio la primera de su vida.

Previa a esta detención, la ganadora de dos premios Oscar y siete Golden Globe fue arrestada junto con otros 16 activistas, a quienes acusaron por obstrucción e incomodidad a los transeúntes.

El grupo Fire Drill Fridays (simulacro de incendio de los viernes), creado por la propia Fonda y que organizó la protesta, informó en su cuenta de Twitter de su detención y publicó una fotografía en la que se ve a la actriz esposada y escoltada por agentes de la policía del Capitolio.

Fonda prometió que continuaría estas protestas durante los próximos 13 viernes, que es el tiempo que la actriz estará en la capital de EE.UU. para la producción de la serie “Grace and Frankie”, de Netflix.

Greta Thunberg, su inspiración

Para las protestas actuales contra el calentamiento global, Fonda se inspiró en la activista sueca Greta Thunberg (16), que ha incitado huelgas de estudiantes en todo el mundo que reclaman la atención sobre el problema del cambio climático.

“Greta ha dicho que tenemos que actuar como si la casa se estuviera quemando”, dijo Fonda en una entrevista la semana pasada al diario The Washington Post.

“Llamaré estas protestas el ‘simulacro de incendio de los viernes. Ustedes no lo ven, pero tengo una armadura que me protege. Tengo 81 años. No hay nada que puedan hacerme”, remarcó.

Protestas en Vietnam

La actriz tiene un amplio historial como activista en defensa de varias causas: En 1972, durante la Guerra de Vietnam, Fonda realizó una visita a Hanói y posó en algunas fotografías sentada en una pieza de artillería antiaérea vietnamita. Años más tarde, la intérprete calificó de “un gran error” esa protesta, con que se granjeó el apodo de “Hanoi Jane”.