CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de octubre de 2019

25/10/2019 - 22:46 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 CINE. SHILOH

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 CINE. SHILOH (CONTINUACIÓN)

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINUACIÓN)

15.00 PORTAL UNSE

15.30 FINDE EN NICK

18.45 CLUB 57

19.30 CASADOS CON HIJOS

20.15 CINE. TERMINATOR 3

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 CIERRE DE TRANSMISIONl

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO FOODIE

TV PÚBLICA

11.30 DESDE LA VIDA

12.30 AUTOMOVILISMO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

19.00 LA ERA DE LA IMAGEN

CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 ELCHAVO

17.00 TU FABULOSO FINDE

20.00 IMPLACABLES

22.00 INSTANTES DE VIDA

EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL 14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 RECORDANDO

21.30 RODANDO FOOD TRUCKS

22.00 TICKET AL SHOW

23.00 PEREGRINOS DE FE





CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO POR ELISA RAMOS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.51 PURE COUNTRY 2. EL DON

10.08 HITCH. UN ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

12.31 EXTRAÑOS EN LA NOCHE

14.24 LA MÁSCARA

16.20 YO MATO GIGANTES

18.18 LA MÁSCARA

20.13 LOS PEORES AÑOS DE MI VIDA

22.00 HITCH. UN ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

TCM

06.27 LOST - T. 5 - EP. 11 - WHATEVER HAPPENED, HAPPENED

10.09 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 18 - THE BABY VIDEO

11.01 LOST - T. 5 - EP. 16 - THE INCIDENT - PART 1

11.45 LOST - T. 5 - EP. 17 - THE INCIDENT - PART 2

12.30 LOST - T. 6 - EP. 1 - LA X - PART 1

13.14 LOST - T. 6 - EP. 2 - LA X - PART 2

13.58 LOST - T. 6 - EP. 3 - WHAT KATE DOES

14.42 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 18 - THE BABY VIDEO

15.08 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 19 - FIRE AT RIFF’S

15.34 EL ÚLTIMO BOY SCOUT

17.24 28 DÍAS

19.25 EL FUGITIVO

22.00 PEARL HARBOR

TNT

06.07 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI

07.37 DESCENDIENTES 2

09.49 EL RECUERDO DE MARNIE

11.51 RATATOUILLE

14.01 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

14.31 TOY STORY 2

16.22 TOY STORY 3

18.20 ANGRY BIRDS, LA PELÍCULA

20.14 INTENSAMENTE

22.00 KICK-ASS 2

23.56 EL VENGADOR DEL FUTURO

SPACE

06.00 JUGANDO SUCIO

07.57 DUELO DE TITANES

09.57 LA VERDAD DUELE

11.59 FURIA DE TITANES 2

13.48 DÉJÀ VU

16.12 ROBO EN LAS ALTURAS

18.08 MIEDO PROFUNDO

19.54 LA QUINTA OLA

22.00 EL CONJURO 2

CINECANAL

11.15 EL TESORO DEL AMAZONAS

13.05 UN ESPÍA Y MEDIO

15.15 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA

17.40 BÚSQUEDA IMPLACABLE 3

19.35 DURO DE MATAR 4.0

22.00 JASON BOURNE

VOLVER

06.15 LOS MILLONES DE SEMILLITA

07.45 GOLETA AUSTRAL

09.00 UNA JAULA NO TIENE SECRETOS

10.30 LAS COMEDIAS DE DARÍO VITTORI

12.00 LA RISA ES BELLA

13.00 PEOR ES NADA

15.00 LA ARGENTINA DE TATO

20.00 LOS MUSICALES DE SOLAMENTE VOS

20.30 LA GALERÍA DEL TERROR

22.00 ROMPEPORTONES





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*MALÉFICA: 14.30, 17.10 (3D), 19. DOMINGO 27, ÚNICA FUNCIÓN DE LAS 19.

*JOKER, 22.35, 00.35.

*EL CAMBISTA, 20.50 (ESPACIO INCAA $50).

*ROSITA, 16.10 (ESPACIO INCAA $50). DOMINGO 27 SIN FUNCIÓN.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* EL SÁBADO 26, A LAS 20, GALA FINAL MISS ARGENTINA SANTIAGO DEL ESTERO.

* JUEVES 31, A LAS 19, “CANTICUÉNTICOS”.

*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.

* EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.

QUINCHO PEPE PEZZINI

EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS: SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA CARMONA.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.





SUNSTAR

UN AMIGO ABOMINABLE ATP

CASTELLANO 2D 16:50

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELL. 2D 17:20 - 20:10 - 21:40

SUBTITULADO 2D 22:50

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 19:00 - 22:30

CASTELLANO 3D 20:00

CASTELLANO 2D 17:30 EXCEPTO SÁBADO Y DOMINGO

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL (SUBTIT. DESCRIPTIVOS) APTO 13 AÑOS (CON DNI) ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:30HS SABADO Y DOMINGO

*FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS

Esta es una función (Open Caption) para personas sordas y/o hipoacúsicas que incluyen: transcripción de los diálogos en idioma local; descripción de efectos de sonido y referencias musicales.

DOMINGO 27-10 APERTURA A LAS 18

HIPER LIBERTAD

