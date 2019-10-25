CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de octubre de 2019

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 CINE. SHILOH
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 CINE. SHILOH (CONTINUACIÓN)
13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINUACIÓN)
15.00 PORTAL UNSE
15.30 FINDE EN NICK
18.45 CLUB 57
19.30 CASADOS CON HIJOS
20.15 CINE. TERMINATOR 3
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.30 CIERRE DE TRANSMISIONl
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.30 MODO FOODIE
TV PÚBLICA
11.30 DESDE LA VIDA
12.30 AUTOMOVILISMO
17.00 LOS 7 LOCOS
18.00 AMBIENTE Y MEDIO
19.00 LA ERA DE LA IMAGEN
CANAL 9
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 JINETEANDO
14.00 ELCHAVO
17.00 TU FABULOSO FINDE
20.00 IMPLACABLES
22.00 INSTANTES DE VIDA
EL TRECE
09.00 GATURRO, LA SERIE
09.15 PANAM Y CIRCO
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
20.30 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL 14
12.00 FANÁTICAS
13.00 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
14.30 SÁBADO SAGRADO
15.30 CULTURAR TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 RECORDANDO
21.30 RODANDO FOOD TRUCKS
22.00 TICKET AL SHOW
23.00 PEREGRINOS DE FE
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO POR ELISA RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.51 PURE COUNTRY 2. EL DON
10.08 HITCH. UN ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
12.31 EXTRAÑOS EN LA NOCHE
14.24 LA MÁSCARA
16.20 YO MATO GIGANTES
18.18 LA MÁSCARA
20.13 LOS PEORES AÑOS DE MI VIDA
22.00 HITCH. UN ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
TCM
06.27 LOST - T. 5 - EP. 11 - WHATEVER HAPPENED, HAPPENED
10.09 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 18 - THE BABY VIDEO
11.01 LOST - T. 5 - EP. 16 - THE INCIDENT - PART 1
11.45 LOST - T. 5 - EP. 17 - THE INCIDENT - PART 2
12.30 LOST - T. 6 - EP. 1 - LA X - PART 1
13.14 LOST - T. 6 - EP. 2 - LA X - PART 2
13.58 LOST - T. 6 - EP. 3 - WHAT KATE DOES
14.42 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 18 - THE BABY VIDEO
15.08 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 19 - FIRE AT RIFF’S
15.34 EL ÚLTIMO BOY SCOUT
17.24 28 DÍAS
19.25 EL FUGITIVO
22.00 PEARL HARBOR
TNT
06.07 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI
07.37 DESCENDIENTES 2
09.49 EL RECUERDO DE MARNIE
11.51 RATATOUILLE
14.01 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE
14.31 TOY STORY 2
16.22 TOY STORY 3
18.20 ANGRY BIRDS, LA PELÍCULA
20.14 INTENSAMENTE
22.00 KICK-ASS 2
23.56 EL VENGADOR DEL FUTURO
SPACE
06.00 JUGANDO SUCIO
07.57 DUELO DE TITANES
09.57 LA VERDAD DUELE
11.59 FURIA DE TITANES 2
13.48 DÉJÀ VU
16.12 ROBO EN LAS ALTURAS
18.08 MIEDO PROFUNDO
19.54 LA QUINTA OLA
22.00 EL CONJURO 2
CINECANAL
11.15 EL TESORO DEL AMAZONAS
13.05 UN ESPÍA Y MEDIO
15.15 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA
17.40 BÚSQUEDA IMPLACABLE 3
19.35 DURO DE MATAR 4.0
22.00 JASON BOURNE
VOLVER
06.15 LOS MILLONES DE SEMILLITA
07.45 GOLETA AUSTRAL
09.00 UNA JAULA NO TIENE SECRETOS
10.30 LAS COMEDIAS DE DARÍO VITTORI
12.00 LA RISA ES BELLA
13.00 PEOR ES NADA
15.00 LA ARGENTINA DE TATO
20.00 LOS MUSICALES DE SOLAMENTE VOS
20.30 LA GALERÍA DEL TERROR
22.00 ROMPEPORTONES
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*MALÉFICA: 14.30, 17.10 (3D), 19. DOMINGO 27, ÚNICA FUNCIÓN DE LAS 19.
*JOKER, 22.35, 00.35.
*EL CAMBISTA, 20.50 (ESPACIO INCAA $50).
*ROSITA, 16.10 (ESPACIO INCAA $50). DOMINGO 27 SIN FUNCIÓN.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* EL SÁBADO 26, A LAS 20, GALA FINAL MISS ARGENTINA SANTIAGO DEL ESTERO.
* JUEVES 31, A LAS 19, “CANTICUÉNTICOS”.
*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.
* EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.
QUINCHO PEPE PEZZINI
EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS: SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA CARMONA.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
SUNSTAR
UN AMIGO ABOMINABLE ATP
CASTELLANO 2D 16:50
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)
CASTELL. 2D 17:20 - 20:10 - 21:40
SUBTITULADO 2D 22:50
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 19:00 - 22:30
CASTELLANO 3D 20:00
CASTELLANO 2D 17:30 EXCEPTO SÁBADO Y DOMINGO
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL (SUBTIT. DESCRIPTIVOS) APTO 13 AÑOS (CON DNI) ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:30HS SABADO Y DOMINGO
*FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS
Esta es una función (Open Caption) para personas sordas y/o hipoacúsicas que incluyen: transcripción de los diálogos en idioma local; descripción de efectos de sonido y referencias musicales.
DOMINGO 27-10 APERTURA A LAS 18
HIPER LIBERTAD
UN AMIGO ABOMINABLE ATP CASTELLANO 2D 16:50
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:20 - 20:10 - 21:40 SUBTITULADO 2D 22:50
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 19:00 - 22:30
CASTELLANO 3D 20:00
CASTELLANO 2D 17:30 EXCEPTO SÁBADO Y DOMINGO
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL (SUBTITULOS DESCRIPTIVOS*) APTO 13 AÑOS (CON DNI) ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:30HS SABADO Y DOMINGO
*FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS
Esta es una función (Open Caption) para personas sordas y/o hipoacúsicas que incluyen:
Transcripción de los diálogos en idioma local