Dr. Xesco Soldado: “Hacemos misiones humanitarias porque es la forma de ayudar a tantos niños necesitados del mundo”

26/10/2019 - 03:15 Santiago

Detrás de la historia de Emanuel Arias, el niño santiagueño que se hizo famoso por una foto en la que aparece junto a Lionel Messi, hay mucho más para contar. Emanuel recibió una camiseta de Lio, en Barcelona, donde se había trasladado para ser intervenido quirúrgicamente por una pseudoartrosis congénita, una patología que lo tuvo a maltraer en diversos centros de salud y que comenzó a solucionarse en España.

Hoy, con “Ema” en plena recuperación, el protagonista de esta parte de la historia es el Dr. Francisco Xesco Soldado, médico traumatólogo español casado con la santiagueña Paula Díaz Gallardo. Ayer llegaron a la provincia en “plan familiar”, para participar de un homenaje posmortem al papá de Paula, y ya fueron nombrados “Visitante de Honor” por la Municipalidad de la Capital.

A horas de su arribo a la “Madre de Ciudades”, el reconocido profesional visitó la Redacción del Diario EL LIBERAL.

Xesco Soldado es un enorme profesional y un hombre sencillo y sensible. Contó que por ser tan inmensa su vocación de salvar vidas, no sólo recibe a pacientes de todo el mundo en su consultorio en España, sino que además, recorre parte del planeta cumpliendo “misiones humanitarias”, un servicio que inició hace casi una década y que se sostiene en el tiempo por los fascinantes resultados.

“Desde hace 9 años realizamos una misión humanitaria por la demanda de casos traumatológicos pediátricos con el que recorremos algunas partes del mundo. Estamos una semana en un determinado lugar y operamos a muchos niños. En caso de excedernos con los pacientes, llegamos a operar a 80 o 100 niños, que reciben distintos tipos de cirugías”, expresa Xesco Soldado. Relata todo con un orgullo y una pasión que no puede ocultar.

“Estuvimos en Guatemala, por ejemplo, y ahora para enero nos propusieron hacer operaciones de tibia en Perú. Hay 7 casos, yo haría 4 de ellas. Antes de eso, tenemos una misión en Vietnam; e iremos luego a Camboya en marzo, aproximadamente. A todas estas se sumaría una misión humanitaria en Jordania”.

Quizás intentando dimensionar su gran obra comunitaria, el traumatólogo español reconoció que realizando intervenciones a pacientes complicados “es la forma que tenemos de ayudar desde nuestro saber a tantos niños del mundo que lo necesitan”.

“Por lo general lo hacemos a través de fundaciones que se contactan por la web con nosotros y así coordinamos cada viaje de misión que realizamos”, detalló.





Especializado en cirugías de miembros superiores

La labor profesional es intervenir a niños por diversas patologías traumatológicas en su lugar de residencia, que es España. Sin embargo, fueron cientos los casos de menores que viajaron desde distintas partes del mundo a buscar una mejor calidad de vida en sus manos.

“Así como voy en misiones humanitarias, también recibo a pacientes de todos lados. Han venido de Ecuador, de Venezuela, y tantas partes del mundo”, sostiene.

Al tiempo que explica que “mi especialidad son las intervenciones en miembros superiores y microcirugías en cualquiera de sus miembros, tanto superiores como inferiores”.

Vale remarcar que el Dr. Soldado se formó en Barcelona y se especializó en cirugías de miembros superiores en Filadelfia, en el 2006.

Finalmente, el especialista contó que el pequeño santiagueño Emanuel Arias fue el primer argentino al que intervino a lo largo de su carrera.

Dr. Soldado, el creador de una técnica que revoluciona el mundo

Francisco Xesco Soldado es el creador de una técnica que consiste en hacer un trasplante de periostio, una membrana que envuelve al hueso, que está llena de células madre muy potentes y que repara el hueso. Con su implementación, evitó que al pequeño santiagueño, Emanuel Arias, le amputaran las piernas.

“Todo comenzó cuando recibí un paciente que tenía un problema en la tibia, y haciendo un trasplante de peroné, me di cuenta lo fácil que era despegar el periostio del hueso. Inmediatamente pensé en por qué no había el trasplante directo, y lo hice. Era un caso en el que no tenía ninguna opción para tratarlo y funcionó -explicó-. Desde entonces lo comencé a hacer y dio grandes resultados. He operado a mucha gente de todo el mundo”.

“Hice muchos estudios para confirmar mi teoría, hice pruebas experimentales en animales y hoy, hace 11 años de mi primera operación realizada, es todo un logro”, expresa. l