No permitieron el ingreso al colegio a dos chicas que se habían besado

26/10/2019 - 14:13 País

Un colegio de la provincia de Tucumán fue escenario de un hecho que despertó polémica y reclamos en la comunidad educativa. Según portales de esa provincia, alumnos denunciaron que autoridades de una institución habrían impedido el ingreso a dos alumnas que se habían dado un beso durante la jornada anterior.

Mientras que los estudiantes aseguran que se trató de un caso de discriminación, desde la mesa directiva señalaron que querían "hablar con los padres por la inconducta" de las chicas.

El hecho provocó que los compañeros de estas alumnas llegaran el lunes con carteles y realizaran una sentada para visibilizar su enojo sobre lo que había sucedido. "No importa a quién ames, si es amor lo que hay en tu corazón", "Nuestros derechos no le pertenecen a ninguna autoridad" y "Los besos no son un delito", decían algunos afiches.





Nuevamente desde el colegio se pronunciaron y explicaron que no existió ningún acto de homofobia. "Se llamó a los papás, hablamos y hubo un relato del acontecimiento. Lo contextualizo dentro de una inconducta, que no nos parecía apropiada, lo conversamos y los invitamos a trabajar juntos", aseguró la rectora de la institución.