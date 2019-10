Balbi, el auge de las narco novelas y la liberación del hijo del “Chapo” Guzmán

26/10/2019 - 21:19 Pura Vida

-Su Héctor Bernal, de “El Dragón”; su Eliseo Hidalgo, de “Falsa Identidad” y su Rodrigo Rivero Lanz, de “El Señor de los Cielos”, tienen puntos en común: buscan justicia en un mundo dominado por los narcos. ¿Cuánta identificación hay de Manuel Balbi con esos personajes?

-Muchísima. Soy una persona que no me quedo callado buscando la justicia en cosas demasiado pequeñas, cosas como en mi comunidad, cosas como cuando estás grabando y ves una injusticia como cuando es despedido injustamente. Siempre estoy metiendo mi cuchara. Me indigna mucho lo que va sucediendo en forma muy cercana a mí. Pero, también, vivo una realidad en mi país que no está muy alejada de todos lo que mis personajes han contado. Entonces, día a día, cuando leo las noticias me indigna y toda esa sensación que me hace sentir. Percibo algo que me genera y lo utilizo para llevar a cabo los personajes. La identificación con mis personajes es absoluta. No soporto la injusticia. Me enoja y cuando no puedes hacer nada al respecto. Me da una tristeza muy profunda de ver que la gente no lucha por esclarecer ciertas cosas, sobre todo cuando son inocentes o cuando se está abusando de alguien o de una comunidad entera. La identificación es total.

-A propósito de la realidad que vive su país, ¿cómo impacta, en los mejicanos, las historias de los narcos contadas al detalle en las llamadas “narconovelas”?

-Hay como un doble impacto: el negativo y el positivo. El positivo es que, al final del día, la gente también se indigna. Cuando ve estos proyectos al aire viven la indignación, se enojan, lo sufren y les afectan el ánimo. Yo vivo en una sociedad, voy a hablar de la mía porque es la que vivo al día, en donde la gente ya no cree en la Justicia porque cree que todo el mundo está con las manos sucias y que todas sus autoridades tienen una doble agenda y más lo que acaba de suceder ahorita (se refiere a la inmediata liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del “Chapo” Guzmán, tras ser aprehendido), ¡híjole!, es tremendo. Lo recibimos como algo negativo. El no poder tener preso a un delincuente, por miedo a que dañen a la sociedad, ¡híjole!, a mí ahí me parece que hay un doble mensaje y es muy delicado. Es ahí por donde viene el otro impacto: la gente termina viendo, a cierto tipo de delincuentes, como sus héroes. Eso es lo que hay que tener cuidado cuando nosotros contamos las historias. Afortunadamente, represento o representé a la autoridad porque es una línea muy delgada representar a un delincuente y que a ese delincuente le vaya bien y que, además, mucha gente le sea leal. Leo comentarios en los que la gente nos ataca, pero al mismo tiempo nos sigue viendo. Ven a estos personajes como una aspiración para tener una vida mejor. Qué fuerte es lo que estoy diciendo, pero es cierto, es la verdad.

-¿Por qué hay una fascinación en el cine, la TV y la literatura por contar las vidas de, por ejemplo, Amado Carrillo Fuentes, Joaquín “Chapo” Guzmán Lorea y Pablo Emilio Escobar Gaviria?

-Primero, porque somos una sociedad morbosa. Nos gusta mirar las vidas de otros. Somos morbosos, nos encanta. A veces, en la mesa, por cultura, a la gente le encanta estar platicando de lo que le pasa al vecino y no tanto de nosotros. A veces, nuestras vidas son tan simples, aburridas o tan monótonas y queremos salirnos de esa cotidianidad. Es una fascinación morbosa. Por eso, a mí me encanta leer libros, para que mi mente viaje a otros mundos que yo no conozco y no sé si conoceré.

- ¿Cómo es para usted, amante de la lectura, trabajar con textos de Arturo Pérez Reverte quien, con El Dragón, debutó con una historia escrita para la TV?

-Pérez Reverte tiene una pluma fantástica. Viene escribiendo de toda la vida. Su naturaleza es ser periodista. No sé qué habrá pasado que decide hacer historias de ficción. Tiene novelas tan extremas la una de la otra. Escribió “La Reina del Sur”, un libro sobre el narcotráfico. Recién terminé de leer “Los perros duros no bailan”, de Pérez Reverte, una fantasía extraordinaria que no tiene nada que ver con “La Reina del Sur”. Habla de la lealtad entre animales. Eso nos enseña a que las cosas no tienen que ser tan complejas. Difiero cuando se dice que los animales no son seres racionales. El animal es mucho más inteligente que el ser humano. Es un libro de lealtades. Luego de leerlo, es en el que me basé para hacer a Héctor Bernal, un tipo que tiene que reaccionar de muchas maneras no animales sino instintivas.

“Estoy buscando que mis personajes sirvan para algo”

- “El Dragón” rompe con el estereotipo de las novelas. Es disruptivo. Establece nuevos paradigmas en el género.

- Es lo que tenía que suceder. Está evolucionando mucho la televisión. Me voy a enfocar en la televisión abierta porque es la televisión más cuidada, en la que no se pueden decir estas palabras, no se pueden tocar temas como el narcotráfico o de identidad de género. La mujer era mujer, el hombre era hombre y el maricón era un maricón mal dibujado. Era un cliché. Se le vendía a la gente un mundo rosa en donde el malo era absolutamente malo y el bueno era demasiado bueno y virtuoso. Y cuando los buenos no eran virtuosos lo colocaban en los personajes de comedia y a ese sí le permitían cometer errores. Ahora, el público tiene más poder porque existen las plataformas y mil canales. Ahora es el momento más difícil para medir un verdadero público. Entonces, tuvieron que evolucionar. Es un honor estar viviendo esta época y que existan estas posibilidades de trabajo en español. Estoy buscando que mis personajes también aterricen y que pueden tender un puente hacia el público y que sirvan para algo.

Los dilemas de su personaje

- Y se le van planteando varios dilemas, fundamentalmente en la relación con Miguel Garza, su amigo de infancia, y el triángulo amoroso que se establece Héctor entre la periodista que trabaja con él y su esposa.

- Eso es lo que lo hace cuestionarse todo el tiempo. Son sus detonantes. Él ama a su familia. Él ama a su esposa, ama a su hija y ama a su hermana que ha sido asesinada a mano de bandas armadas. Él cree en la familia. Él ama a su gente. Es por eso que cuando se encuentra con Miguel Garza ve a su gran amigo, pero luego se entera de que viene a hacerse cargo de los negocios de su familia. Mi personaje no es tonto, sabe que la gente se corrompe. Héctor es leal y por eso le molesta que le pidan favores en pro de alguna cosa que tenga en la mente Miguel. Héctor también está utilizándolos para tener las notas. Refleja mucho lo que es la realidad. Es un “usadero” tremendo. Estamos en una sociedad en la que yo te suelto un poco el cordón, pero tú también suéltame un poco el tuyo.

Leonardo Morán, un abogado que le enseñó muchas cosas

- Leonardo Morán, el abogado que volvió a interpretar en “Por amar sin ley” tiende un puente con el público, ¿es realista?

- Con Leonardo Morán me he peleado un par de veces porque decía que no puede ser tan obcecado sino que tenía que ser más flexible. Es demasiado recto. Merced a su rectitud resulta ser un buen penalista, porque se apegaba a las leyes. Es el personaje que más me “clavó” en nuestras leyes mejicanas. Había cosas que yo no sabía que se podían hacer. Yo era uno de los descreídos que decía que la ley ya no está para cumplirse. ¿Sabes qué? Está bien estructurada. Aprendí a que estaba bien estructurada. En muchas escenas, nos basamos en casos reales. Morán hizo que se me quitara lo descreído de mis propias leyes mejicanas. La esperanza es lo último que se muere.

El periodista temerario y la pluma de Pérez Reverte

¿Bernal es el alter ego de Pérez Reverte?

- Sí. Traté con periodistas que hacen periodismo internacional y político que, de alguna manera, hacen lo que quiere Héctor. Héctor es temerario, se mete hasta la cocina. Héctor comete errores y no es como una disculpa, para nada, pero es como un entiéndanme. Cuando uno es periodista, a veces, va en contra de la corriente. A veces, para avanzar, tienes que agarrarte de alguna piedra o de una rama que tú te encuentres en el camino.

- Es un periodista que va de frente, sin importar consecuencias, pone en riesgo a su familia.

- Muchas veces se cuestiona al decir que no puede estar utilizando a la gente porque se siente mal. O sea, tiene conciencia. Sabe que tiene que mentir un poco y utilizar cierta capacidad histriónica que pudiera llegar a tener para lograr una investigación. No lo justifica, pero lo entiende. Eso es lo que me gusta de Héctor, que es un personaje perfecto. Tiene conciencia de las cosas, le duele, se arrepiente, se da cuenta que está dejando en segundo plano a la familia en muchas ocasiones. Sin conocer demasiado de la vida de Arturo Pérez Reverte, a nivel profesional, sí creo que es un alter ego porque todos quieren ser estos temerarios que llegan a la verdad de las cosas. Héctor es un personaje que no la va a pasar bien. Él está orgulloso de su trabajo, pero no la pasa bien.