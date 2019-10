CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de octubre de 2019

26/10/2019 - 21:43 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CLUB 57

13.00 ARGENTINA ELIGE - 1ª EDICIÓN

14.00 LA PEÑA DE MORFI

17.45 ARGENTINA ELIGE - EDICIÓN CENTRAL

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 ARGENTINA ELIGE - EDICIÓN CENTRAL (CONTINÚA)

00.00 UN PAPÁ GENIAL

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

12.00 MODO SELFIE

13.00 MODO FOODIE

13.30 LO MEJOR DE S.T.O

14.30 SECRETOS VERDADEROS

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

19.00 INFAMA





TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 SORPRENDENTE ARGENCHINA

17.30 UN TERCIO

18.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS

19.00 CONCIERTO EXTREMO

20.00 CADA NOCHE MÚSICA





CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 EL CHAVO DEL 8

17.00 TU FABULOSO FINDE

20.00 IMPLACABLES

22.00 AQUÍ ESTÁ EL FÚTBOL





EL TRECE

10.00 AUTOMOVILISMO - TC 2000

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL





CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE LA FE

12.30 SANTIAGO TEATRAL

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET POR EL 14: ALTE. BROWN vs. LAS NARANJAS

22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO





CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES





PELÍCULAS

CINEMAX

12:24 PSICOSIS

02:43 CADILLAC RECORDS

04:48 PIRAÑA 2

06:20 EL REY ESCORPIÓN 2: EL ASCENSO DE UN GUERRERO

08:36 ORGULLO CELTA

10:23 CONFESIONES DE UNA TÍPICA ADOLESCENTE

12:09 PURE COUNTRY 2: EL DON

14:24 FRANKENWEENIE

15:57 MÁS ALLÁ DE LA VIDA

18:29 CONFESIONES DE UNA TÍPICA ADOLESCENTE

20:13 LOS PEORES AÑOS DE MI VIDA

22:00 LA PROMESA

TNT

06:00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06:34 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06:43 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06:53 DESCENDIENTES 2

08:51 REGRESO A LA ISLA DE NIM

10:27 PETER PAN

12:24 TOY STORY 2

14:10 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

15:52 INTENSAMENTE

17:29 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN

19:52 GUARDIANES DE LA GALAXIA

22:00 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

23:58 TEMPORADA DE BRUJAS

01:41 ARRÁSTRAME AL INFIERNO

03:19 BIENVENIDO A LOS 40

05:34 HOLLYWOOD ONE ON ONE

00:48 HOLLYWOOD ONE ON ONE

TCM

04.21 PUNTO LÍMITE

06.25 LOST

07.51 LOST

08.35 LOST

09.20 LOST

10.04 MAD ABOUT YOU

10.30 MAD ABOUT YOU

10.56 LOST

11.40 LOST

12.26 LOST

13.55 LOST

14.40 MAD ABOUT YOU

15.06 MAD ABOUT YOU

15.32 28 DÍAS

17.20 PUNTO LÍMITE

19.32 PEARL HARBOR

23.00 EL PROTEGIDO

01.06 AMARGA PESADILLA

03.15 LA HUÍDA

05.20 LOST

SPACE

06.12 THE BRINK. EL ABORDAJE

07.49 ANACONDA 2. EN BUSCA DE LA ORQUÍDEA SANGRIENTA

09.25 FURIA DE TITANES 2

10.59 ROBO EN LAS ALTURAS

12.55 MIEDO PROFUNDO

14.31 LA QUINTA OLA

16.35 SUPERMAN REGRESA

19.19 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA

22.00 ANNABELLE

23.49 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN

01.12 CURVE. LA CURVA DE LA MUERTE

02.35 INFECTADO

03.59 JEEPERS CREEPERS. EL TERROR EXISTE





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*MALÉFICA: 14.30, 17.10 (3D), 19. DOMINGO 27, ÚNICA FUNCIÓN DE LAS 19.

*JOKER, 22.35, 00.35.

*EL CAMBISTA, 20.50 (ESPACIO INCAA $50).

*ROSITA, 16.10 (ESPACIO INCAA $50). DOMINGO 27 SIN FUNCIÓN.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.

* EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.

QUINCHO DE PEPE PEZZINI

EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS: SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA CARMONA.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.





SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)

AVENTURA ( +13 ) 27/10 - 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt) 00:30 hs (subt)

PLAY MÓVIL (2D)

ANIMADA (ATP)

27,/10 - 15:00 hs (Cast) 17:00 hs (Cast)

28 AL 30/10 - 17:20 hs (Cast)

EL GUASÓN (2D)

ACCION (+ 16 AÑOS) 27/10 -15:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs (subt) 00:20 hs (subt) 00:40 hs (subt)

28/10 -19:30 hs (Cast) 20:00 hs (subt) 22:10 hs (subt) 22:30 hs (subt)

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)

AVENTURA ( + 13)

27/10 - 14:10 hs (Cast) 16:40 hs (Cast) 19:10 hs (Cast) 21:40 hs (subt) 00:10 hs (subt)

28/10 - 19:10 hs (Cast) 21:40 hs (subt)

UN AMIGO ABOMINABLE (2D)

AVENTURA (ATP)

27/10 - 15:00 hs (Cast) 17:30 hs (Cast)

28 AL30/10 - 17:30 hs (Cast)

ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D)

COMEDIA (+13 )

27/10 - 19:30 hs (Cast) 22:30 hs (subt) 00:30 hs (subt)

28 AL 30/10 - 19:30 hs (Cast) 22:30 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HIPER LIBERTAD

UN AMIGO ABOMINABLE ATP

CASTELLANO 2D 16:50

EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:20 - 20:10 - 21:40

SUBTITULADO 2D 22:50

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTA 13 AÑOS (CON DNI) CASTELLANO 2D 19:00 - 22:30 CASTELLANO 3D 20:00 CASTELLANO 2D 17:30 EXCEPTO SÁBADO Y DOMINGO

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL (SUBTITULOS DESCRIPTIVOS*) APTO 13 AÑOS (CON DNI) ESTRENO CASTELLANO 2D 17:30 HS SABADO Y DOMINGO

*FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS

Esta es una función (Open Caption) para personas sordas y/o hipoacúsicas que incluyen:

Transcripción de los diálogos en idioma local.

Descripción de efectos de sonido y referencias musicales.

HOY: APERTURA A LAS 18

ANTICIPADA EN VENTA

TERMINATOR: DESTINO OCULTO 31 DE OCTUBRE

CASTELLANO 2D 22:30

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019

CASTELLANO 2D 19:10