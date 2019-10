Borré espera su “revancha personal” El delantero

27/10/2019 - 01:07 Mundo River

El colombiano Rafael Santos Borré, delantero de River Plate, admitió ayer que la final de la Copa Libertadores de América 2019 será una “revancha personal”, ya que no pudo jugar la definición copera de 2018 contra Boca Juniors en Madrid, España.

Santos Borré, actual titular en el equipo que dirige Marcelo Gallardo y que el martes último eliminó a Boca en la serie de semifinales, se perdió la súperfinal contra su clásico rival en el Bernabéu, el 9 de diciembre de 2018, ya que había sido amonestado en el partido de ida (2-2) en la Bombonera.

“Dios quiera que pueda actuar. Para mí será una revancha personal. Es lo lindo que tiene el fútbol”, declaró Santos Borré al sitio oficial de River.

“Es una cuenta que tengo pendiente. Siempre se los digo a mis compañeros y a las personas que nos rodean. Me recalco no haber estado en la final de Madrid. Era un partido muy lindo, quería estar con el grupo dentro de la cancha, apoyando y dando lo que puedo dar. Ahora tengo la chance de jugar otra final” agregó Borré.

El colombiano estará habilitado para jugar el 23 de noviembre ante Flamengo de Brasil, en Santiago de Chile, por la final única de la Copa 2019, donde River buscará consagrarse bicampeón y la quinta Libertadores de su historia.

Para el atacante “cafetero”, “es una felicidad enorme poder llegar a otra final, es algo muy difícil”.

“El equipo viene haciendo un gran trabajo. No era fácil ponerse el chip de llegar a otra final y lo conseguimos”, destacó.

El conjunto que dirige Marcelo Gallardo también está en semifinales de Copa Argentina y se mantiene en una posición expectante en la Superliga, y Borré indicó que “es lo que exige River”, “pelear por todos los campeonatos”.

“Es lo que exige River, un club tan grande como River: tenés que pelear por todos los campeonatos. Queríamos ir por todo lo que estamos jugando y de a poco vamos logrando los objetivos que nos fuimos marcando. A la final tenemos que prepararla de la mejor manera sin descuidar el torneo local. Tratamos de mentalizarnos para pelear todos los campeonatos, tenemos un entrenador que nos exige al máximo para pelear por todo, para ir por todos los títulos”, destacó.

Por último, se refirió a su nivel personal: “Tuve un cambio de mentalidad cuando me di cuenta de que con lo que tenía individualmente no iba a ser suficiente, tenía que agregarle otras cosas que me las fueron dando el fútbol argentino y mis compañeros. Hoy en día estoy mucho más adaptado y compenetrado con el grupo”.