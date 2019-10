Dybala marcó de penal y Juventus sigue arriba

27/10/2019 - 01:25 Deportivo

El delantero argentino Paulo Dybala marcó ayer en el empate de su equipo, Juventus, contra Lecce por 1 a 1 como visitante, por la novena fecha de la liga de Italia, que lidera por encima de Inter de Milán.

Dybala, que fue titular junto con Gonzalo Higuaín, marcó su gol a los 5 minutos del segundo tiempo, de penal. En Lecce anotó el italiano Marco Mancosu (11m. ST) por la misma vía.

Juventus continúa como líder del campeonato, con 22 puntos, al tiempo que Lecce tiene ocho unidades.

Por su parte, Inter (21), con Lautaro Martínez desde el comienzo, igualó con Parma (13) por 2 a 2 como local y dejó pasar la chance de subirse a lo más alto del campeonato.

Los goles de Inter fueron de Antonio Candreva (23m. PT) y Romelo Lukaku (6m. ST) y los de Parma de Yann Karamoh (26m. PT) y Gervinho (30m. PT).

Lautaro Martínez (ex Racing Club) dejó la cancha cuando iban 27 minutos del complemento, al ser reemplazado por el italiano Mateo Polittano.

En el otro partido de ayer, Genoa, con Cristian Romero, le ganó de local por 3 a 1 a Brescia.

La jornada se completará hoy con Bologna, que cuenta con los argentinos Rodrigo Palacio y Nehuén Paz, ante Sampdoria de Emiliano Rigoni y Gonzalo Maroni; Atalanta (José Luis Palomino y Alejandro “Papu” Gómez) vs. Udinese (Juan Musso, Rodrigo de Paul e Ignacio Pussetto); Spal 2013 vs. Napoli; Torino (Cristian Ansaldi) vs. Cagliari (Giovanni Simeone y Lucas Castro); Roma (Federico Fazio, Javier Pastore y Diego Perotti) vs. Milan (Mateo Mussacchio y Lucas Biglia) y Fiorentina (Germán Pezzella) vs. Lazio (Joaquín Correa).

Principales posiciones: Juventus 23 puntos; Inter 22; Atalanta 17, Napoli 16, Cagliari 14; Parma y Roma 13; Lazio y Fiorentina 12; Torino, Milan y Udinese 10.