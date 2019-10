El Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone alcanzó a Barcelona

27/10/2019 - 01:26 Deportivo

Atlético de Madrid, con el DT argentino Diego “Cholo” Simeone, alcanzó ayer al Barcelona de Lionel Messi en la punta de la liga española de fútbol de primera división, al vencer de local a Athletic de Bilbao por 2 a 0 en partido de la décima jornada.

Los goles del “Aleti” fueron anotados por Saúl Níguez (28m PT) y Álvaro Morata (19m ST).

Con la victoria, el “Colchonero” alcanzó los 19 puntos y comparte la punta con Barcelona, al que le quedará pendiente el clásico con Real Madrid (18 unidades) por las protestas sociales de los independentistas que se vienen produciendo en Catalunya.

Otros resultados

En los otros partidos de ayer, Leganés, con Jonathan Silva y Guido Carrillo, se impuso en su cancha por 1 a 0 sobre Mallorca; y Valladolid, de local, le ganó 2 a 0 a Eibar (Gonzalo Escalante fue titular y Pablo de Blasis quedó entre los suplentes).

Hoy jugarán Celta de Vigo vs. Real Sociedad, Granada vs. Betis, Levante vs. Espanyol, Sevilla vs. Getafe y Osasuna vs. Valencia.

Principales posiciones: Barcelona y Atlético de Madrid 19; Real Madrid 18; Villarreal y Granada 17; Real Sociedad y Sevilla 16.