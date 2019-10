Olímpico y Old Lions definirán el Clausura

27/10/2019 - 01:42 Deportivo

Olímpico de La Banda y Old Lions ratificaron su favoritismo y definirán el Torneo Clausura de la USR tras imponerse en las semifinales a Unse y Santiago Rugby, respectivamente.

En La Banda, Olímpico definió el partido en la segunda mitad, luego de un primer tiempo en el que terminó arriba por 14 a 7.

En el complemento, el Negro impuso su superioridad y terminó cerrando el juego por 34 a 7 tras apoyar tres tries y un penal.

Contundencia

En donde no hubo equivalencias fue en Costanera y Alsina, donde Old Lions consiguió un contundente 77 a 0 ante Santiago Rugby marcando nada menos que 13 tries para llegar así a su segunda final consecutiva luego de haber ganado el Torneo Anual.

Para Olímpico también será la segunda final de 2019 ya que definió el título del Apertura ante Lawn Tennis, cayendo ajustadamente. Ahora irá por la revancha.