FÚNEBRES | 27 de octubre de 2019

27/10/2019 - 02:18 Funebres

Fallecimientos

- Petrona Pabla Giménez

- Ismael Asdrubal Luna

- Elsa Argelia Rojaz (La Banda)

- Joaquín Orlando Peralta

- Marcelo Darío Hasen

- Vicente Domingo Juez (Frías)

Sepelios Participaciones

BRUNO DE TARCHINI, ANTONIA VELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/19|. Sus amigos y vecinos de toda la vida; Ramón Carrizo y flia., Rheque Carrizo y Silvia Abdala, Elizabeth Carrizo, Claudia y flia., Silvina y flia., Alejandra y flia., y Matías Carrizo, acompañan a sus hijos Guillermo Martín, Silvia y Enrique en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, PETRONA PABLA (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|. Sus hijos Segundo, Angélica, Nancy, consuegra Carrizo Silvia, nietos, hijos políticos y demás familiares. Sus restos fueron Inhumados en el cementerio de Patai., Dpto. Tintina. SERVICIO REALIZADO por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel.: 421-9787.

GOITEA, NÉSTOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/19|. Valle Lami Polti de Acuña, sus hijos Marcelo, José, Juan José, Roberto, Miguel y Javier, sus hijas políticas y nietos participan el fallecimiento del querido tío Bibi y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, ISMAEL ASDRUBAL (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|. Su esposa: Liliana, sus hijas: Melina y Eliana, part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S. A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LUNA, ISMAEL ASDRUBAL (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|. Walter Medina Salomón participa con profundo pesar el fallecimiento de su amigo. Ruega oraciones en su memoria.

LUNA, ISMAEL ASDRUBAL (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|. Circuito 1 participa con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, ISMAEL ASDRUBAL (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|. Tus amigos Dr. Roberto Flores, Marga Flores, Patri e Ivana Flores, Chocha Sosa y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, RENATO OSCAR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/19|. Porota Castiglione de Álvarez Valdés y familia participan con tristeza su fallecimiento.

MONTENEGRO, RENATO OSCAR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/19|. Eduardo López y Lia Debón de López, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, RENATO OSCAR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/19|. Taller mecánico Medina lamenta el fallecimiento del padre de nuestros clientes Tucho y Guillermo. Rogamos oraciones en su memoria y a su familia les de paz y resingación

MONTENEGRO, RENATO OSCAR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/19|. Aldo Roberto Sialle, Mamily Ávido de Sialle y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MONTENEGRO, RENATO OSCAR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/19|. Valle Lami Polti de Acuña, sus hijos Marcelo, José, Juan José, Roberto, Miguel y Javier, sus hijas políticas y nietos participan el fallecimiento de Renato, acompañando fraternalmente a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, RENATO OSCAR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/19|. La Firma Hijos de Santiago Aza y su Personal, acompañan a la flia. en tan dolorosa perdida. Elevan oraciones en su memoria y ruegan por el eterno descanso de su alma.

MONTENEGRO, RENATO OSCAR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/19|. Persona de bien, amable, correcto, afectuoso y con exquisitos valores morales que junto a su esposa les supieron trasmitir a toda su flia., con excelente trayectoria comercial. Acompañamos a la flia. en tan inesperada y dolorosa perdida. Enrique R. Azar Ana María Montoto de Aza y sus hijos Ana María, Mariela, Santiago Aza y flias., elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

MONTENEGRO, RENATO OSCAR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/19|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Las integrantes del grupo Damas Mendocinas: Estrella, Graciela y Silvia Correa Gómez; Elvira Eudal; Yolanda Gómez; María Susana Laitán, Peca Montenegro; Norma y Pilar Torres Espeche acompañan en su dolor por la pérdida de su hermano a: Sara Graciela y María Cristina, a sus hijos y nietos. Que el Espíritu Santo les de fortaleza y resignación. Se ruega una oración.

MONTENEGRO, RENATO OSCAR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/19|. Dr. José Antonio Aranda, Sra. e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, RENATO OSCAR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/19|. Armando Meossi y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, RENATO OSCAR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/19|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia Helena Argibay Garma y sus hijos Joaquín, Nadia, Magdalena y Javier, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, RENATO OSCAR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/19|. Flia. de Santiago Nassif. Coti, Silvia, Lic. Daniel.Dr. Eduardo y sus respectivas flias. Participan y acompañan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su hija Marta y contador Héctor Hauteberque, ruegan oraciones a su memoria

PERALTA, JOAQUÍN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/19|. Su esposa: María Teresa Casas, su hija: Alicia Carolina, su hijo pol.: Adrián y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9,30 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ). Se ruega oraciones en su memoria. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PERALTA, JOAQUÍN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/19|. El Rector Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del Dr. Joaquín Peralta, quien perteneció al Departamento de Física de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías de la Casa de altos Estudios arriba mencionada . Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, JOAQUÍN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/19|. El Decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías Ing. Pedro Basualdo, el Vicedecano Dr. Carlos Juárez, El Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del Dr. Joaquín Peralta, quien perteneció al Departamento de Física de la Facultad arriba mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

AHUMADA BULACIOS, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/19|. Rodolfo Legname invita a la novena de misas rogando por su alma a celebrarse en la Catedral Basílica a las 20.30 hs.

AYUNTA, JOSÉ PATRICIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. "El Señor escuchó tu pedido, luego de dos años de sufrimiento, te recogio en sus brazos. Hoy descansas en paz y esto nos reconforta". Su esposa Nélida Juárez, su hijo, su hija politica y nietas, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CURA, AMELIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/19|. En memoria de Amelia Cura al cumplirse un mes de su fallecimiento. Su esposo y familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Iglesia Ortodoxa.

MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL (Marisa) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Te extrañamos mujer y madre ejemplar. Fuiste una guerrera de la vida, una peregrina de Dios transmitiendo la palabra del Señor por cuantos lugares transitaste en la tierra. Hoy miramos al cielo y nos preguntamos cual estrella sos para pedirte que ilumines nuestro camino. Amén. Su esposo Bocha Gutiérrez, su hijo Emanuel y Débora Torres, y su ahijada Marisita agradecen profundamente a familiares de Santiago y de Metan, Salta, amigos, vecinos, compañeros de trabajo de su esposo y de su hijo que nos acompañaron en tan doloroso momento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la casa del Padre. Elevan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

CISTERNA, JOSÉ ENRIQUE (El Comi) (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/18|. "El espíritu santo me reconforta en mis días, cuando siento que el dolor opaca mi alma, Él está allí aliviando mi sufrimiento. Hijo no te has ido, porque te siento aquí a mi lado en cada paso. Dios te bendiga". Su madre Julia y padre Eloy Cisterna.

Responsos

CISTERNA, JOSÉ ENRIQUE (El Comi) (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/18|. Papi: A un año de tu partida, tu ausencia nos duele como el primer día. En ese Cielo las estrellas brillan por vos, gracias por protegernos y guiarnos con esa luz inmensa que te caracteriza. Nuestro amor por vos nunca se apagará, estarás siempre en nuestras almas, te honraremos siempre unidos como nos enseñaste. El día que nos encontremos no alcanzarán los brazos para demostrarte lo mucho que te extrañamos, cuando volvamos a vernos será para siempre. Sus nietos Fabricio, Sofía y Lisandro; Mabel y tus hijos Emanuel, Dahiana y Hernán; sus hijos políticos Paco, Érica y Melisa invitan a el responso que se oficiará en el cementerio privado Jardín del Sol (La Banda) a las 8:30 hs. al cumplirse un año de su partida.

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

ARGAÑARAZ, JULIA FELIZA (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|. Blanca Alieno de Gramajo, Silvia, Claudia y Liliana despiden a Julia quien fuera madre y mujer ejemplar y acompañan a sus hijos en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CORIA DE RODRÍGUEZ, ELIDA GRACIELA (CHELA) (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/19|. Te fuiste cuando menos lo pensábamos, extrañaremos tus risas, tu alegría, tu forma de ver la vida. Pasamos hermosos momentos cuando nos reuníamos todo era alegría, carcajadas a granel, no había tristeza. Te vamos a extrañar mucho Chela, te fuiste a descansar, sufriste mucho en tu vida. Descansa en paz, junto al Señor. Tus parientes, amigos, compadres: Coca Rodríguez y Hugo Arias, sus hijos Ivana, Bruno y Bettina Arias, sobrinos políticos, Carlos, Lorena y Leo Zanotti, sobrinos nietos Gaby Parrado, Franco y Matías Arias y Renata Zanotti acompañan a su familia en tan doloroso momento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

ROJAZ, ELSA ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/19|. Su hijo Reymundo y su esposa, sus nietos: Elsa, Margarita, Raquel, Ricardo y Romina y sus bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración a su memoria.

ROJAZ, ELSA ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/19|. Sus hijos Reymundo, Claudio, Bonifacio y Angel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

Invitación a Misa

ROMANO DE TREJO, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/19|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en la Parroquia Nuestra Sra. de Lourdes, con motivo de cumplirse 20 años de su partida al Reino Celestial.

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

CASTILLO, RAMÓN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/19|. Su esposa Mansilla Gabriela Marine, sus hijos Ailen, Zulema, Kevin, nieta Zoe, tios y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio Cristo Redentor (Fernandez). COBERTURA HAMBURGO CIA DE SEGUROS S.A. Servicio Realizado por NORTE BENEFECIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

HANSEN, MARCELO DARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|. El Intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Victor Rodolfo Araujo, miembros del Departamento Ejecutivo Municipal, obreros y empleados municipales participan con hondo pesar el fallecimiento.

HANSEN, MARCELO DARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|. La Asociación de Fútbol Amateur de la ciudad de Fernández, participan con profundo dolor el fallecimiento del integrante del Tribunal de Disciplina, jugador y delegado del club Triki y elevan oraciones en su memoria.

HANSEN, MARCELO DARIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". La Asociación Cooperadora de la Escuela Piloto Nº 1 de Fernández participa el fallecimiento del hermano de L. Hansen de Benegas, acompañan s su familia en el dolor y la resignación y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

JUEZ, DOMINGO VICENTE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|. Su esposa Marta Inés, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

JUEZ, DOMINGO VICENTE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|. Su hermano Julio César Juez y flia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

JUEZ, DOMINGO VICENTE (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|. Maria Elena Rojas y flia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

JUEZ, DOMINGO VICENTE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|. Humberto Salim y Rosa María Agüero participan con profundo dolor el fallecimiento de su concuñado y cuñado (respectivamente) y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

JUEZ, DOMINGO VICENTE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|. Sebastián, Paula, Tomy y Paulita Salim participan con profundo dolor el fallecimiento del "tío negro". Elevan oraciones rogando por su descanso eterno. Frías.

JUEZ, DOMINGO VICENTE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|. La Promoción 68 de la Esc. Normal de Frías, participa el fallecimiento del esposo de su compañera Marta Inés y la acompaña junto a su familia en este momento de pesar. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

JUEZ, DOMINGO VICENTE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|. Roberto Soria, Oscar, Marqueza y Antonella Cadamuro participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposa Marta Inés, a su cuñada Susy y a toda la flia Juez, rogando pronta y cristiana resignación. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

JUEZ, DOMINGO VICENTE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|. La Comisión Directiva del club Social de Frías participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio vitalicio, elevan una oración en su memoria y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Frías.

JUEZ, DOMINGO VICENTE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|. Yaya Rodríguez de Valdez y flia participan con dolor el fallecimiento de nuestro amigo "negrito" rogando oraciones y consolación a su familia.

JUEZ, DOMINGO VICENTE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|. Verónica Juez y Daniel Picco y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su eterno descanso. Frías.

JUEZ, DOMINGO VICENTE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|. Ana Juez y Santiago Padula y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

JUEZ, DOMINGO VICENTE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|. Susana Monti de Juez y flia participa con profundo dolor el fallecimiento de su hermano político. Ruegan oraciones a su querida memoria. Frías.

JUEZ, DOMINGO VICENTE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|. Maruca Isares participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones rogando por su descanso eterno. Frías.

JUEZ, DOMINGO VICENTE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|."El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en verdes praderas Él me hará descansar". Víctor Marianí y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo "negro". Elevan oraciones en su memoria. Frías.

JUEZ, DOMINGO VICENTE (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/19|. Dora Marina de Ciafardini y flia acompañan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma. Frías.

NAZAR, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/19|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su esposa, hijos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en la localidad de Nueva Esperanza y serán inhumados hoy en el cementerio del mismo.

NAZAR, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/19|. Pedro Méndez y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAZAR, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/19|. Emmanuel Guzmán y Andrea Suárez participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Romina Nazar y familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.