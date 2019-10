Daniele De Rossi trabaja con todo para volver a jugar

28/10/2019 - 01:33 Mundo Boca

La eliminación ante River dejó heridas muy profundas en Boca. Al punto que ese mismo día la Bombonera explotó contra Daniel Angelici, Gustavo Alfaro tomó la decisión de irse en diciembre y volvieron los fantasmas de Madrid. Se rompió todo, o al menos eso hizo parecer la derrota en el Súper. Sin embargo, si bien en el club son conscientes de lo que significó este golpazo, también saben que no es momento de tirar el edificio abajo y empezar de cero una vez más, sino que es tiempo de analizar qué se hizo bien y rescatarlo de cara al 2020. Dentro de ese balance entran Esteban Andrada, los centrales (Lisandro López y Carlos Izquierdoz), Iván Marcone, Eduardo Salvio y Mauro Zárate, entre otros. Pero también un nombre que revolucionó al país: Daniele De Rossi.

La distensión que sufrió luego del superclásico de la Superliga (el 0-0 del 1/9 en Núñez), le trajo dos problemas: una es que no pudo tener la continuidad que había conseguido desde su debut -con gol- ante Almagro en la Copa Argentina-, sino que además su propia ansiedad lo llevó a apurar los tiempos de recuperación, se resintió y estuvo más tiempo afuera del que hubiera querido. Y ahí, tal vez, la piedra en el zapato: De Rossi quedó muy dolido por perderse la serie de semis de Libertadores ante River. “Está muy desilusionado por no haber estado disponible en la Copa. Sobre todo en la ida en el Monumental. En el segundo estuvo, pero llegó con lo justo y el partido hizo que no se lo necesitara”, le contaron al diario Olé desde La Boca.