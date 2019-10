Central Córdoba y Lanús pedirán cambio de fecha para la semi

28/10/2019 - 01:43 Deportivo

Central Córdoba y Lanús animarán una de las semifinales de la Copa Argentina, en un principio prevista para el jueves 14 de noviembre a las 17, en La Rioja. Pero en las últimas horas se escucharon algunas voces de protesta por el calendario. Es que al no haber fecha de Superliga el fin de semana siguiente, desde la dirigencia de ambos clubes se expresaron a favor de cambiar la fecha para el sábado 16 y en un horario un poco más tarde, para evitar sufrir el calor.

El primero que hizo público su deseo de modificar la fecha fue el presidente granate, Nicolás Russo, quien incluso admitió que ya le planteó el tema al presidente de AFA, Claudio Tapia. En tanto, el titular ferroviario, José Alfano, le confirmó a EL LIBERAL que también está a favor de un eventual cambio de día.

Russo reveló que gestionó con “Chiqui” Tapia cambiar la programación de la semifinal que tendrá que jugar su equipo ante Central Córdoba. “El fútbol es un negocio, pero hay que pensar alguna vez en el deporte y en la gente. Me parece una barbaridad que nos manden a jugar a La Rioja un jueves a la tarde (14 de noviembre), cuando podemos jugar ese fin de semana que no hay fecha. Hablé con Tapia para cambiar la programación de Copa Argentina”, expresó el titular granate por Radio La Red. Y agregó: “Me dicen que la organización quiere jugarlo un jueves a la tarde porque no quiere pagar una noche más de hotel y que nos volvamos ese mismo día”.

Russo también tuvo palabras esquivas para la seguridad que tuvo que vigilar el traslado del público de Lanús hacia Rosario para el duelo con Independiente. “Lanús movilizó mucha gente, hubo inconvenientes a la salida con los micros y en la ruta. La gente llegó tarde y no es justo porque hace un gran esfuerzo para viajar”, objetó.

Alfano

“Tenía la versión de que el presidente de Lanús habría pedido jugar el sábado, lo cual sería mucho más conveniente para que nuestro público pueda asistir, ya que el día jueves es laborable. Y sobre todo el horario era una de las objeciones, el calor que hace en La Rioja es muy parecido al que hace en Santiago. Creo que con el consenso de los dos clubes, más el de los organizadores, no habría inconveniente en jugar el día sábado a la tarde-noche”, le confió el ingeniero Alfano a EL LIBERAL.

Consultado si ya tuvo contacto con sus pares de Lanús, respondió: “No, pero esta semana seguramente nosotros vamos a tratar todos estos temas. Estamos viajando a Buenos Aires porque tenemos reunión de Comité Ejecutivo de Superliga, si bien es cierto que esto no depende de Superliga, en un principio no habría inconvenientes porque ya hemos tenido la manifestación de dirigentes nuestros que también opinaban con ese mismo criterio”.

Alfano también aclaró que “de ninguna forma” se cuestiona la sede de La Rioja. “Esos son trámites que realiza directamente la organización de Copa Argentina que es la que programa y organiza junto con el municipio o provincia, en este caso La Rioja”, explicó. Y celebró que esta vez su equipo pueda ser “local”. “Así como hemos jugado en Cutral Có, que está a 1700 kilómetros y a 600 de Bahía Blanca, ahora la probabilidad de que vaya más gente nuestra es más alta”, sostuvo. De todas formas, es conciente de que el partido no se ganará por la gente. “No creo que sea un plus, el plus tiene que darse el equipo en la cancha. Va a ser difícil, pero tenemos fe en conseguir un resultado positivo. Nosotros hemos jugado con el equipo de Bahía Blanca con el 80% de la gente de ellos y ganamos. Sabemos que es importante la compañía del público, pero los dos equipos, tanto Central como Lanús, demostraron que son capaces de ganarle a cualquiera”.

El objetivo de la permanencia y el sueño de la Libertadores

Alfano fue consultado acerca de cómo vive este presente de su club, que no desvía el foco del objetivo de la permanencia pero sueña con meterse en la Libertadores 2020. “Con mucha calma, con mucha tranquilidad, y sobre todo haciendo lo que hay que hacer, tratando de seguir mejorando todo lo inherente para que el cuerpo profesional tenga las comodidades necesarias, sin descuidar las inferiores ni la reserva. O sea, el trabajo directivo de todos los días pero con la calma necesaria y suficiente para afrontar cualquier circunstancia que nos toque”, señaló.

Y aunque tiene claro el objetivo, la ilusión de jugar la Copa Libertadores está presente. “Ojalá podamos disputar la final de la Copa Argentina, ojalá, Dios quiera. Central Córdoba ha tenido muy buenos juegos y esperemos que el equipo se siga encontrando y podamos tener resultados positivos. Pero el objetivo nuestro, fundamental, es mantenerlo en la Superliga y estamos trabajando para eso”, concluyó.