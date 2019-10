Alberto le da las últimas puntadas a su futuro gabinete

28/10/2019 - 10:10 El Cronista

Antes de su triunfo en primera vuelta, Alberto Fernández, ya tenía prácticamente armado en su cabeza el gabinete que lo acompañará apenas asuma las riendas del país el 10 de diciembre.

Varios nombres se fueron conociendo a cuentagotas luego de la victoria del candidato del FdT en las elecciones PASO, pero sin arrojar certezas. Y es que el propio Fernández prefirió revalidarse en las urnas primero, antes de con armar al equipo que lo acompañará.

Si bien dio pistas y dejó correr rumores, siempre se abstuvo de con armar nombres para no acotar su margen de acción.



"El primer gabinete de Alberto será uno de mucha apertura, con figuras fuertes. Convocará a los mejores, pero también serán de su confianza", adelantó a El Cronista un dirigente que conoce muy bien cómo piensa el nuevo Presidente y cómo pretende rodearse para encararla difícil tarea de gobernar Argentina.



En ese esquema, todos daban por descontado que la jefatura de Gabinete sería ocupada por Santiago Caero, su exjefe de campaña y uno de los hombres de su mayor confianza.

Sin embargo, Caero también empezó a sonar como secretario General de la Presidencia, mientras que Florencio Randazzo podría terminar asumiendo el rol de ministro coordinador. Otras voces lo ubican en Transporte, área que conoce muy bien y supo comandar en tiempos de Cristina. Pero la gran incógnita es quién ocupará la silla caliente de Economía y allí hay una lista de economistas que circula hace tiempo. Si bien en las semanas previas a la elección Matías Kulfas pareció picar en punta, Martín Redrado no está descartado. Hay fuentes que lo ubican al frente del BCRA, en lugar de Guido Sandleris.

También Cecilia Todesca suena para conducir Economía, igual que Emanuel Álvarez Agis y Guillermo Nielsen, aunque éste último también podría hacerse cargo de Energía.

En rigor, Roberto Lavagna habría sido la primera opción de Fernández,si no fuera porque el ex ministro ya dijo que no aceptará ningún cargo en el nuevo gobierno, aunque está dispuesto a colaborar desde afuera. Mercedes Marcó del Pont, ex presidenta del BCRA, podría ser, según supo este diario, una gura en reserva para la cartera económica.

Otro que se integraría al Gabinete es Wado de Pedro, nexo entre Fernández y CFK. Algunas fuentes ubican a De Pedro en Interior, aunque también Felipe Solá, que inicialmente sonó como canciller, podría pasar a comandarlas relación con las provincias.

Jorge Argüello, ex embajador en EE.UU. y amigo íntimo de Fernández, podría ir a la Cancillería.

En Justicia suena Marcela Losardo, y en Salud, Ginés González García. A Trabajo podría ir Héctor Daer, pero también se menciona a De Pedro y a Nicolás Trotta.

En Vivienda recalaría María Eugenia Bielsa. Para Educación,suenan Daniel Filmus y Roberto Salvarezza.

En Cultura asoma el radical K Leandro Santoro y Juan Pablo Biondi ocuparía el rol de vocero presidencial.

Otra gura que sumaría Alberto es Matías Lammens, en Deportes. Para Igualdad se habla de Victoria Donda y Dora Barrancos; y en Ciencia, de Alberto Kornblihtt.

A Desarrollo Social es casi seguro que iría Daniel Arroyo, y como secretario Legal y Técnico, Alberto Iribarne, albertista de la primera hora.