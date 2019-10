Ofrenda a Alberto con súper cepo: viene sudor y lágrimas

28/10/2019 - 10:59 El Cronista

Alberto Fernández, en un encuentro reservado con empresarios tras las PASO del 11 de agosto, ya sintiéndose el próximo presidente de los argentinos, aseguró hace un mes: "Lo que haga en los 30 primeros días, marcarán mis cuatro años de gestión". Mauricio Macri no lo hizo en 2015. No tomó las medidas duras fiscales y monetarias, ni blanqueó la difícil "herencia recibida".

Nuevamente resurgen las palabras de Winston Churchill del 13 de mayo de 1940 ante la Cámara de los Comunes en su primer discurso como primer ministro.

"No tengo más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor", dijo el británico y hacia ello irá el Presidente electo anoche. Ahora bien, por lo que van señalando sus principales referentes económicos, en contacto con inversores o en "charlas" facturadas como consultores, habrá críticas a la "herencia" pero nada de lágrimas. A lo sumo algo de esfuerzo.



Para la transición, la mejor noticia pasó ayer por el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta en primera vuelta. Un ballottage en CABA hubiera complicado el diálogo entre Macri y Alberto Fernández dado que quedaba abierto el final en un distrito clave como el que tiene Larreta bajo su poder. El llamado anoche de Mauricio Macri a Alberto Fernández y el desayuno que ambos mantendrán hoy en Casa de Gobierno es el otro elemento clave para la transición ordenada y una estabilidad en los mercados.

Un discurso anoche del presidente electo más moderado hubiera ayudado más. Tuvo más características de un discurso de campaña que el de un candidato triunfador.



El fin del "cepito" anunciado por el BCRA a medianoche es el otro elemento a tener en cuenta. Rige desde hoy un "cepazo" con sólo u$s 200 por mes como máximo. Sirve para el desayuno de hoy de Macri y Fernández.

El dólar oficial estará híper controlado. Las reservas también. Ya por mail, Sandleris indicó a bancos el viernes por la tarde que la cancelación de la prefinanciación de las exportaciones se debe hacer con dólares. Nada de querer agregar demanda al mercado cambiario. Y si aun así no se revierte pérdida de reservas, se traban las importaciones y listo. La contracara será la caída de la actividad económica pero ése es un tema de segundo orden lamentablemente. Irán parte al "blue", pero también a los precios. Y con una inflación que ya está en 60% anual.



Lo más preocupante para medir hoy es si cesa el retiro de dólares de los bancos. La foto del desayuno entre Macri y Alberto también puede servir para calmar ánimos. Dependerá más que nunca ahora si Alberto muta de candidato a presidente electo. Los ahorristas en dólares podrían ver que el "cepazo" les asegura más dólares hoy en el BCRA para ellos.



Desde el Fondo Monetario Internacional llegarán hoy las salutaciones formales del organismo que preside Kristalina Georgieva y el clásico comunicado señalando que "estamos ansiosos para trabajar con la Argentina".

Incluso en las próximas jornadas se anunciará el envío de una misión técnica para reunirse con el actual económico y con quienes designe Alberto Fernández. Recuérdese que un préstamo del FMI, cuando el acuerdo aprobado supera cuatro veces la cuota del país, los desembolsos se autorizan más forward looking o mirando hacia adelante, que por el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias.



No hay dudas que equilibrarlas cuentas públicas sin modificarla indexación de las jubilaciones es una misión imposible.

Tanto Guillermo Nielsen como Emmanuel Álvarez Agis en sus contactos en Washington hace dos semanas en el marco de la asamblea anual del FMI descartaron la posibilidad de esa medida. Nada de lágrimas. Las designaciones de Alberto van en ese sentido. Las nominaciones se harían en función de los economistas que hoy acompañan a Alberto Fernández. Matías Kulfas desea el Ministerio de Producción. Agis, hasta el viernes, era el nominado para Economía. Cecilia Todesca sumaba chances para el BCRA.

Pese a que inicialmente Guido Sandleris deseaba conservar su cargo, todo el directorio actual será removido de un plumazo. Para Alberto Fernández, las "Leliq" y el uso de las reservas para sostener al dólar fueron motivos suficientes para fumigar Reconquista 266.



Los economistas arriba mencionados confiesan que el BCRA será la principal fuente de financiamiento del Tesoro Nacional. La inflación será muy alta por lo menos en los dos primeros años de gestión de Alberto Fernández.

Estiman también que la situación explosiva de las Leliq no es tan explosiva y que no requiere tomar medidas de urgencia. Quizás estas visiones confirmen la impresión de que el primer equipo económico de Alberto Fernández no será de larga duración.

Podría repetirse lo sucedido en el inicio de la gestión de Carlos Menem con ministros que desfilaron hasta la llegada del definitivo.

Pero cuando asumió Menem, su presidencia tenía seis años de duración. Alberto Fernández no tiene margen de acción. Las legislativas de 2021 no están lejos y hay varios gobernadores del PJ ya precalentando para las presidenciales de 2023 como Schiaretti y Perotti.



Otra "lágrima" que no se derramará está relacionada con la negociación de la deuda.

Agis en Washington detalló que su consejo sería el de cerrar primero las negociaciones con el FMI y después ir a negociar con el FMI. Error: es imposible cerrar un flujo de fondos a acreedores sin saber que va a pasar con los pagos que hay que hacerle al FMI desde 2021 en adelante.

En los contactos que el director del Hemisferio Occidental Alejandro Werner mantuvo con banqueros en Washington hace dos semanas especificó que debe haber una reducción o quita en la renegociación de la deuda.

El neteo de la deuda intra sector público no alcanza. Werner apuntaba inequívocamente a una quita. Nuevamente, todo esto es el cortísimo plazo.

El nuevo equipo económico designado y sus primeras palabras es clave para que no retorne el pánico. Y ya más adelante, que haya anuncios de sudor, lágrimas hoy para el bienestar en 2021. Si no, todo derivará en sudor, lágrimas para el resto de su gestión.