CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de octubre de 2019

28/10/2019 - 20:38 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

23.45 PEQUEÑA VICTORIA

00.45 MI VIDA ERES TÚ

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

CANAL 14

12.00 ARABESC

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TORNEO ANUAL: SARMIENTO VS. VILLA UNIÓN

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14:

ALTE. BROWN VS. LAS NARANJAS

20.00 SÚPER FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.00 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

PELÍCULAS

CINEMAX

06.01 RATCHET Y CLANK

07.48 PURE COUNTRY 2. EL DON

10.04 FRÍO DE PERROS

11.59 HERBIE A TODA MARCHA

13.54 LOS CAZAFANTASMAS II

15.54 JURASSIC PARK III

17.40 NO RESERVATIONS

19.41 SAFE HOUSE

22.00 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

23.55 EL BOSQUE SINIESTRO

CINECANAL

12.42 LOS SIMPSON. LA PELÍCULA

14.17 GUERRA DE PAPÁS 2

16.03 IDENTIDAD SECRETA

17.56 JASON BOURNE

20.07 EL PASAJERO

22.00 MAX PAYNE

TCM

08.27 LOST - ETERNO

09.17 LOST - THE LAST RECRUIT

10.01 LOST - THE PACKAGE

10.45 LOST - HAPPILY EVER AFTER

11.30 LOST - EVERYBODY LOVES HUGO

12.14 MAD ABOUT YOU - PILOT

13.04 LOST - THE CANDIDATE

13.50 LOST - ACROSS THE SEA

14.34 LOST - WHAT THEY DIED FOR

15.19 LOST - THE END

16.03 LOST - THE END

16.47 MAD ABOUT YOU - PILOT

17.37 SUPERMAN IV. EN BUSCA DE LA PAZ

19.12 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS

21.01 BULLETPROOF MONK

23.00 OPERACIÓN DRAGÓN

TNT

06.26 EL PROTEGIDO

08.23 FIREWALL

10.22 HISTORIAS CRUZADAS

13.05 THE BLIND SIDE

15.33 THE HANGOVER

17.29 CAPITÁN AMÉRICA. CIVIL WAR

20.25 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

23.00 TU PARTE DEL TRATO

SPACE

06.02 SUPERMAN. LA PELÍCULA

08.29 SUPERMAN 2

10.32 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA

12.47 GENERACIÓN E. DESAFÍO ECO YPF

13.17 LÍMITE VERTICAL

15.31 EVEREST

17.42 MUNDO ACUÁTICO

20.13 D-TOX

22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO CAPÍTULO 2

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAۂO

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN FIJO

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 LOS MÉDICOS DE HOY

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAۂO

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*MALÉFICA: 14.30, 17.10 (3D), 19. DOMINGO 27, ÚNICA FUNCIÓN DE LAS 19.

*JOKER, 22.35, 00.35.

*EL CAMBISTA, 20.50 (ESPACIO INCAA $50).

*ROSITA, 16.10 (ESPACIO INCAA $50). DOMINGO 27 SIN FUNCIÓN.

ENCUENTRO’S

(REP. DEL LIBANO (S) 244, LA BANDA)

*JUEVES 31, ALAS 22.30, MILONGA SHOW EN VIVO, LOS TRES DEL TANGO: TRAPO PONCE (BADONEÓN), LITO VILLARREAL (GUITARRA) Y NIÑO BARRIONUEVO (BAJO).

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.

* EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.

QUINCHO DE PEPE PEZZINI

EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS: SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA CARMONA.

CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D) AVENTURA ( +13 )

HOY AL 30/10 - 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)

PLAY MÓVIL (2D)

ANIMADA (ATP)

HOY AL 30/10 - 17:20 hs (Cast)

EL GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

HOY AL 30/10 -18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs (subt)

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA ( + 13)

HOY AL 30/10 - 16: 40 19:10 hs (Cast) 21:40 hs (subt)

UN AMIGO ABOMINABLE (2D) AVENTURA (ATP)

HOY AL30/10 - 17:30 hs (Cast)

ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D) COMEDIA (+13 )

HOY AL 30/10 - 19:30 hs (Cast) 22:30 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HIPER LIBERTAD

UN AMIGO ABOMINABLE ATP CASTELLANO 2D 16:50

EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:20 - 20:10 - 21:40

SUBTITULADO 2D 22:50

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTA 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 19:00 - 22:30

CASTELLANO 3D 20:00

CASTELLANO 2D 17:30 EXCEPTO SÁBADO Y DOMINGO

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL (SUBTITULOS DESCRIPTIVOS*) APTO 13 AÑOS (CON DNI) ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:30 HS SABADO Y DOMINGO

*FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS

Esta es una función (Open Caption) para personas sordas y/o hipoacúsicas que incluyen:

Transcripción de los diálogos en idioma local.

Descripción de efectos de sonido y referencias musicales.

HOY: APERTURA A LAS 18

ANTICIPADA EN VENTA

TERMINATOR: DESTINO OCULTO 31 DE OCTUBRE

CASTELLANO 2D 22:30

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019

CASTELLANO 2D 19:10