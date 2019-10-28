CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de octubre de 2019

-
CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.45 HUÉRFANAS
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
23.45 PEQUEÑA VICTORIA
00.45 MI VIDA ERES TÚ
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 ARABESC
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TORNEO ANUAL: SARMIENTO VS. VILLA UNIÓN
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14:
ALTE. BROWN VS. LAS NARANJAS
20.00 SÚPER FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PODIO
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.00 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
19.00 TE QUIERO, BANDA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.01 RATCHET Y CLANK
07.48 PURE COUNTRY 2. EL DON
10.04 FRÍO DE PERROS
11.59 HERBIE A TODA MARCHA
13.54 LOS CAZAFANTASMAS II
15.54 JURASSIC PARK III
17.40 NO RESERVATIONS
19.41 SAFE HOUSE
22.00 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
23.55 EL BOSQUE SINIESTRO
CINECANAL
12.42 LOS SIMPSON. LA PELÍCULA
14.17 GUERRA DE PAPÁS 2
16.03 IDENTIDAD SECRETA
17.56 JASON BOURNE
20.07 EL PASAJERO
22.00 MAX PAYNE
TCM
08.27 LOST - ETERNO
09.17 LOST - THE LAST RECRUIT
10.01 LOST - THE PACKAGE
10.45 LOST - HAPPILY EVER AFTER
11.30 LOST - EVERYBODY LOVES HUGO
12.14 MAD ABOUT YOU - PILOT
13.04 LOST - THE CANDIDATE
13.50 LOST - ACROSS THE SEA
14.34 LOST - WHAT THEY DIED FOR
15.19 LOST - THE END
16.03 LOST - THE END
16.47 MAD ABOUT YOU - PILOT
17.37 SUPERMAN IV. EN BUSCA DE LA PAZ
19.12 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS
21.01 BULLETPROOF MONK
23.00 OPERACIÓN DRAGÓN
TNT
06.26 EL PROTEGIDO
08.23 FIREWALL
10.22 HISTORIAS CRUZADAS
13.05 THE BLIND SIDE
15.33 THE HANGOVER
17.29 CAPITÁN AMÉRICA. CIVIL WAR
20.25 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA
23.00 TU PARTE DEL TRATO
SPACE
06.02 SUPERMAN. LA PELÍCULA
08.29 SUPERMAN 2
10.32 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA
12.47 GENERACIÓN E. DESAFÍO ECO YPF
13.17 LÍMITE VERTICAL
15.31 EVEREST
17.42 MUNDO ACUÁTICO
20.13 D-TOX
22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO CAPÍTULO 2
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORA€ÇO
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN FIJO
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 LOS MÉDICOS DE HOY
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 ATRACCIÓN MENTAL
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORA€ÇO
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA ESTÁ EN TU CORAZÓN
20.00 GUAPAS
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*MALÉFICA: 14.30, 17.10 (3D), 19. DOMINGO 27, ÚNICA FUNCIÓN DE LAS 19.
*JOKER, 22.35, 00.35.
*EL CAMBISTA, 20.50 (ESPACIO INCAA $50).
*ROSITA, 16.10 (ESPACIO INCAA $50). DOMINGO 27 SIN FUNCIÓN.
ENCUENTRO’S
(REP. DEL LIBANO (S) 244, LA BANDA)
*JUEVES 31, ALAS 22.30, MILONGA SHOW EN VIVO, LOS TRES DEL TANGO: TRAPO PONCE (BADONEÓN), LITO VILLARREAL (GUITARRA) Y NIÑO BARRIONUEVO (BAJO).
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.
* EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.
QUINCHO DE PEPE PEZZINI
EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS: SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA CARMONA.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D) AVENTURA ( +13 )
HOY AL 30/10 - 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)
PLAY MÓVIL (2D)
ANIMADA (ATP)
HOY AL 30/10 - 17:20 hs (Cast)
EL GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
HOY AL 30/10 -18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs (subt)
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA ( + 13)
HOY AL 30/10 - 16: 40 19:10 hs (Cast) 21:40 hs (subt)
UN AMIGO ABOMINABLE (2D) AVENTURA (ATP)
HOY AL30/10 - 17:30 hs (Cast)
ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D) COMEDIA (+13 )
HOY AL 30/10 - 19:30 hs (Cast) 22:30 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HIPER LIBERTAD
UN AMIGO ABOMINABLE ATP CASTELLANO 2D 16:50
EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:20 - 20:10 - 21:40
SUBTITULADO 2D 22:50
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTA 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 19:00 - 22:30
CASTELLANO 3D 20:00
CASTELLANO 2D 17:30 EXCEPTO SÁBADO Y DOMINGO
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL (SUBTITULOS DESCRIPTIVOS*) APTO 13 AÑOS (CON DNI) ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:30 HS SABADO Y DOMINGO
*FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS
Esta es una función (Open Caption) para personas sordas y/o hipoacúsicas que incluyen:
Transcripción de los diálogos en idioma local.
Descripción de efectos de sonido y referencias musicales.
HOY: APERTURA A LAS 18
ANTICIPADA EN VENTA
TERMINATOR: DESTINO OCULTO 31 DE OCTUBRE
CASTELLANO 2D 22:30
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019
CASTELLANO 2D 19:10