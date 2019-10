Tomás Fonzi estrena “El rocío”

28/10/2019 - 22:08 Pura Vida

Tomás Fonzi vuelve a la pantalla grande junto a Daiana Provenzano, con la película “El rocío”, del realizador entrerriano Emiliano Grieco, quien hace girar la historia en torno del acuciante tema de los agrotóxicos y sus efectos en los pueblos rurales para visibilizar la vida de una madre joven.

“El tema de la película surgió porque comencé a investigar para un documental. Luego empecé a escribir la ficción. Quise abordar la cuestión porque nací en Entre Ríos, me parecía que el tema es muy importante porque en muchas provincias de la Argentina se viven cosas parecidas. Veo en la Argentina una gran pobreza y en la mayoría de los casos que entrevisté eran madres las que activaron la voz para dar a conocer sus casos”, explicó Grieco.

Y agregó sobre lo que buscó plasmar en la pantalla grande: “Realismo. La idea desde la fotografía era buscar una cámara que se acerque a lo humano con un objetivo 50 mm y desde la perspectiva de la mirada de un humano”.

Consultado sobre el balance que se planteó entre la denuncia de una situación preocupante y el armado de una historia de ficción, el cineasta remarcó: “En el balance ganó la historia de la madre con su hija. En un contexto muy difícil. ‘El rocío’ no es un documental, esta historia es la consecuencia de este modelo. Es un drama rural que gira a un thriller. En el balance siempre estuvo no caer en golpes bajos. Contar una historia que visibiliza una situación sin poder cambiarla como las miles de personas que migran del campo a las grandes ciudades constantemente. La cantidad de personas que son forzadas a ser mulas por faltas de recursos. La ficción se mezcla con el documental, pero la empatía y la visibilización del tema que me daba la ficción era más fuerte, por eso en ese balance ganó la ficción”.