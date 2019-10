Newell’s quiere ser otro de los líderes ante Gimnasia

29/10/2019 - 03:00 Deportivo

Newell’s Old Boys, que suma 18 unidades y está a tres de los punteros Boca y Argentinos con un partido menos, recibirá hoy en su estadio a Gimnasia y Esgrima La Plata, dirigido por Diego Maradona y principal candidato al descenso.

El partido comenzará a las 19.10, será arbitrado por Fernando Echenique y televisado por la señal de cable TNT Sports.

El resto de los partidos que completarán hoy la primera jornada de la undécima fecha serán los que protagonizarán Godoy Cruz vs. Aldosivi (a las 15); Estudiantes vs. Rosario Central (17) y Atlético Tucumán vs. Patronato (19).

Diego Maradona, quien mañana cumplirá 59 años, será recibido como un ídolo por los hinchas del club del Parque Independencia, donde jugó cuatro meses hace 26 años, a fines de 1993.

En una Rosario conmovida por la presencia del “Diez”, se agotaron las entradas que se vendían por Internet: unos 20 mil socios rojinegros que están exentos del pago del ticket, y unos 16 mil que abonan 1.500 pesos la popular y 2.500 pesos la platea, estarán en el estadio Marcelo Bielsa.

El ex jugador y entrenador de Newell’s Juan Carlos Montes, a la sazón el mismo que lo hizo debutar en Argentinos Juniors cuando apenas tenía 15 años en octubre de 1976, recibirá a Maradona en el medio de la cancha del Parque Independencia, anunciaron los organizadores