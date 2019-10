El “Auri” tiene al “Celeste” en la cabeza

29/10/2019 - 03:17 Deportivo

Luego del fin de semana libre de actividades, el plantel profesional de Mitre retornó ayer al trabajo pensando en el encuentro que sostendrá el domingo, desde las 21, ante Temperley por la undécima fecha del torneo de la Primera Nacional.

El equipo conducido por Gabriel Gómez, se entrenó ayer por la tarde en el predio del club Old Lions, donde trabajaron en el gimnasio. Aunque falten varios días para el encuentro ante el “Celeste”, entre las principales novedades se destaca el defensor Matías Moisés, quien mostró evolución en su lesión y podría retornar al equipo titular.

Al finalizar la práctica el que habló con EL LIBERAL fue el mediapunta José Torres, quien reflejó su deseo de volver a ganar como locales.

“Siempre es importante sumar los tres puntos cuando se juega de local. En nuestra casa debemos hacernos fuertes. Venimos de una buena victoria y queremos seguir ganando. Sabemos que si lo logramos superamos al rival en la tabla y eso será muy bueno”, remarcó el ex Comercio.

“En el último partido en nuestra cancha dejamos pasar dos puntos y el domingo tenemos la chance de poder tomarnos revancha”, añadió.

Torres también reveló que creía que se podía acabar la mala racha (Mitre perdió los tres primeros partidos y ahora acumula ocho juegos sin derrotas), por la calidad de jugadores en el plantel.

“Habíamos empezado mal, pero sabíamos que podíamos revertir por la calidad de jugadores que hay en el plantel. Empezamos a sumar y eso es importante”, exclamó.

Por último, Torres se mostró feliz por el hecho de haberse ganado un lugar en la consideración del DT y de tener más continuidad en el equipo titular.

“Me siento contento por el hecho de tener más continuidad en el equipo. Trabajé mucho para poder lograrlo. El año pasado no se me dio mucho y ahora hay que mantenerse en el mismo nivel”, cerró Torres.