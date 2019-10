Bitcoin: la manera de comprar más de US$ 200 al mes y ganarle al cepo

29/10/2019 - 09:43 El Cronista

Todo el mercado reaccionó ante las elecciones. Tras las PASO, el dólar se disparó y subió desde los $ 45 hasta los $ 60 en cinco días. Tras las

votaciones del domingo 27, volvió a subir y la cotización blue alcanzó los $ 75 según operadores. Históricamente, los argentinos se refugiaron en los “verdes” en tiempos de contracción económica, pero ahora están probando otras alternativas más tecnológicas. La ansiedad electoral llegó al

Bitcoin y las nuevas “criptocuevas” reportaron ventas récord.

No es casualidad y la respuesta de la demanda tiene que ver con la naturaleza misma de Biitcoin, desarrollada para ser resistente a todo, especialmente a los vaivenes de gobiernos. En tiempos de incertidumbre y cepos, los ahorristas redescubren su valor y se refugian en el mercado paralelo pero, esta vez, el de las criptomonedas.

En la Argentina, las llamadas “criptocuevas” ya está haciendo negocio con el spread, tal como lo hacen los bancos y las “cuevas” que venden dólar blue. Los locales están vendiendo bitcoins con un premium que ronda entre el 23% y el 40%.

Así, el Dólar Bitcoin se ubica entre los $ 75 y los $ 91. Este se calcula usando el precio de compra local en pesos y el precio de la criptomoneda en Bitstamp, el exchange internacional de mayor trayectoria. Si bien principal caso de uso del Bitcoin es la reserva de valor, en la Argentina también funciona de forma similar al dólar “contado con liqui” ya pueden enviarse al exterior para luego comprar dólares nuevamente.

Cómo comprar bitcoins y saltar el nuevo cepo

Hasta el lunes 28 de octubre, los argentinos contaban con la posibilidad de comprar hasta US$ 10.000 a través de las aplicaciones de los bancos. Con dos clics, un trabajador podía dolarizar todo su suelo. Ahora, el Gobierno bajó el monto mensual permitido a US$ 200, que al momento de escribir esta nota equivale a $ 15.000. Pero Bitcoin permite saltearlo. El truco es que no hay truco: simplemente no hay límites a la compra en exchanges internacionales ni nacionales y cualquiera puede comprar bitcoins pagando con tarjeta o vía transferencia bancaria.

Así, tanto el acceso a divisas extranjeras como a monedas digitales se encareció y los argentinos que decidieron comprar apuestan a un dólar que superará los $ 80 o, en algunos casos, los $90.

“El cepo anterior ya afectaba a los exchanges. Antes podían recibir transferencias en dólares, pero ahora los compradores solo pueden enviar pesos y deben pagar el sobreprecio de un tipo de cambio ‘blue’ a comprar bitcoins en las plataformas online”, explica Nicolás Litvinoff, economista y director de Estudinero.net

El dólar, especialmente el que se esconde bajo el colchón, encontró un competidor tecnológico. Las critpomonedas se están posicionando como una alternativa al dólar gracias a características más polémicas: es seudónima, los fondos no pueden ser confiscados ni congelados y se pueden enviar a cualquier parte del mundo. Sin querer, pero queriendo son un instrumento anti-cepo.

A su vez, la tecnología está llevando al mercado paralelo algunas de las comodidades que hasta ahora sólo disfrutaban quienes compraban a través de las aplicaciones de los distintos bancos.

Las nuevas criptocuevas operan con mayor simpleza que su contraparte tradicional, beneficiadas por este dinero de internet. Los compradores pueden cerrar cotizaciones online, los vendedores pueden vender a distancia. Los brokers también aprovechan que solo la mitad de las operaciones depende de billetes físicos y están más tranquilos sabiendo que de parte de la seguridad se ocupa la criptografía.

El Bitcoin Blue y el Dólar Bitcoin son dos nuevos tipos de cambio que seguirán desarrollándose a medida que los argentinos adopten esta nueva tecnología. Y no se trata solo de los ahorristas. “La informalidad incluso está llegando a las Pyme. Algunas fintech ya están recibiendo inversiones por mecanismos no formales en stablecoins, criptomonedas como USD Tether que están atadas al valor del dólar”, señala el economista.

Según Litvinoff, todas las restricciones cambiarios van a influenciar el precio del Bitcoin y empeorar las condiciones del mercado institucional para adquirir la moneda digital. Pero no afectan el mercado informal, el llamado peer-to-peer, ya que las transacciones ocurren directamente sobre la blockchain. El cepo es otra noticia que fortalece al Bitcoin.