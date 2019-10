Siciliani contradijo al productor de Marcelo Tinelli

29/10/2019 - 21:08 Pura Vida

Aunque lo primero que hizo la actriz Griselda Sicilini cuando rompió el silencio para hablar sobre los motivos que la empujaron a renunciar del Súper Bailando fue advertir que no pretendía desmentir lo que se dijo en ShowMatch, sus palabras terminaron haciendo exactamente eso, contradecir la explicación que le dio el productor Fede Hoppe a Marcelo Tinelli en la emisión en vivo del lunes.

“No se trata de ningún modo de desmentir lo que se dijo en ShowMatch. Tengo un proyecto para España del que todavía no puedo adelantar nada, pero no se superponían los trabajos ni estaba previsto de antemano; surgió ahora y es para después”, señaló la ex de Adrián Suar en una entrevista con medios nacionales.

Y reveló la verdad detrás de su renuncia, la que como si se tratara de un daño colateral dejó a la escuela de Las Tinajas, de Santiago del Estero, sin la posibilidad de continuar soñando con la construcción de un albergue escolar para niños y adolescentes que recorren entre 15 y 30 kilómetros, a pie, en bicicleta o burro para asistir a clases.

“No me siento cómoda en la modalidad reality, en la que todo puede pasar, incluso que se muestren mujeres pelándose por un hombre”, trajo a colación en referencia al enfrentamiento que vivieron la noche del duelo Cinthia Fernández y Luciana Salazar originado por Martín Baclini.

“Si bien es cierto mi proyecto con España, yo no me sentía bien viendo a un hombre hablando de una mujer de manera despectiva”, explicó en relación con los dichos de Baclini sobre su intimidad sexual con Cinthia.

Al respecto, Griselda Siciliani remarcó: “Siento que tengo que ser responsable con lo que pregono y mi límite fue estar sentada ahí viendo gente que se peleaba y eso se transformara en una parte muy importante del programa. Mi problema no es con las chicas que se peleaban. Cinthia y Luciana se pueden pelear y no está mal que sientan que se deben pelear por un hombre. Lo que está mal es que la televisión decida iluminar la riña en vez de iluminar cualquier otra cosa”, reflexionó la actriz protagonista de la exitosa telenovela “Educando a Nina”.

Además, según lo compartió con el periodista Rodrigo Lussich, Siciliani había sido muy específica en su necesidad de no formar parte de un show mediático cuando acordó su participación en el programa, obteniendo en aquella ocasión una respuesta tranquilizadora de parte de la producción de LaFlia acerca de no alimentar este tipo de peleas mediáticas. No obstante, a su entender, estar presente al aire mientras sucedían peleas ajenas de algún modo la hacía avalarlas. Fue entonces cuando decidió poner un límite a su participación y presentar su renuncia.

Si bien se había especulado con que Siciliani regresaría a la pista del Bailando para completar el ritmo “homenaje” con una performance dedicada al cineasta Quentin Tarantino, ahora se supo que la actriz no volverá al programa, aún teniendo ensayada la coreografía. Además, no tendrá reemplazo.