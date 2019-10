“Frozen 2” tendrá la voz del cantante David Bisbal

29/10/2019 - 21:47 Pura Vida

Cuando el 2 de enero de 2020, “Frozen 2” llegue a las salas de cine de la Argentina, y del mundo, en su versión en castellano, el público podrá disfrutar de la voz del cantante español David Bisbal, quien interpretará el tema final, que formará parte de la banda sonora original de la película en español.

La canción “Mucho más allá” se lanzará junto con su video musical el 8 de noviembre en plataformas digitales y es la versión en español de la canción “Into The Unknown”, interpretada por la banda de rock estadounidense Panic! At the Disco.

“Es un proyecto que ha venido con una gran sorpresa a mi vida y a mi carrera”, expresó Bisbal en un comunicado de prensa.