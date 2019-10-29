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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de octubre de 2019

A LAS 21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

- 22:33 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

00.00 PEQUEÑA VICTORIA

01.00 ATRAPA A UN LADRÓN

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 EN ARMONIA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN VS. LAS NARANJAS

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PODIO

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

22.00 PEREGRINOS DE FE

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)


CANAL  4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

07.34 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA

09.31 ¡OTRA VEZ TÚ!

11.30 MARVEL RISING. SECRET WARRIORS

13.04 WINTER, EL DELFÍN

15.13 FRANKENWEENIE

16.46 EL ENCANTO DE LA BESTIA

18.29 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA

20.26 FRANKENWEENIE

22.00 WINTER, EL DELFÍN

CINECANAL

11.35 PADDINGTON 2

13.45 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS

15.25 TORTUGAS NINJA

17.20 DURO DE MATAR 4.0

19.45 CENTRAL INTELLIGENCE

22.00 DOS ARMAS LETALES

TCM

07.00 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER

08.23 LOST - THE CANDIDATE

12.06 MAD ABOUT YOU - SUNDAY TIMES

12.58 LOST - BECAUSE YOU LEFT

16.39 MAD ABOUT YOU - SUNDAY TIMES

17.32 BULLETPROOF MONK

19.21 JUMANJI

21.17 BEETLEJUICE EL SUPER FANTASMA

23.00 PRIMER IMPACTO

TNT

06.19 EL PROTEGIDO

08.14 HISTORIAS CRUZADAS

11.00 WRATH OF THE TITANS

12.42 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

15.17 ANGRY BIRDS. LA PELÍCULA

17.08 CAPITÁN AMÉRICA. CIVIL WAR

20.04 THE HANGOVER

22.00 THE PACIFIER

23.47 NO TE METAS CON ZOHAN

SPACE

06.00 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA

08.12 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES

09.51 GENERACIÓN E. DESAFÍO ECO YPF

10.21 LÍMITE VERTICAL

12.21 BREAKOUT. LA CACERÍA

13.46 MUNDO ACUÁTICO

16.03 D-TOX

17.47 UN NOVATO EN APUROS 2

19.48 ROMEO DEBE MORIR

22.00 MASACRE EN TEXAS. HERENCIA MALDITA

23.42 HALLOWEEN

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORA€ÇO

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN FIJO

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 LOS MÉDICOS DE HOY

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORA€ÇO

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 VOLVER PRESENTA - MORIA CASÁN

23.00 CABALLEROS DE LA CAMA REDONDA


A DÓNDE IR 

CINE RENZI (LA BANDA)

*MALÉFICA: 14.30, 17.10 (3D), 19. DOMINGO 27, ÚNICA FUNCIÓN DE LAS 19.

*JOKER, 22.35, 00.35.

*EL CAMBISTA, 20.50 (ESPACIO INCAA $50).

*ROSITA, 16.10 (ESPACIO INCAA $50). DOMINGO 27 SIN FUNCIÓN.

ENCUENTRO’S (REP. DEL LIBANO (S) 244, LA BANDA)

*JUEVES 31, ALAS 22.30, MILONGA SHOW EN VIVO, LOS TRES DEL TANGO: TRAPO PONCE (BADONEÓN), LITO VILLARREAL (GUITARRA) Y NIÑO BARRIONUEVO (BAJO).

*VIERNES 1, A LAS 22.30, EL MEJOR FOLCLORE CON “MIEL DE PALO”.

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.

* EL 1 DE DICIEMBRE, SOLEDAD PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.

QUINCHO DE PEPE PEZZINI

EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS: SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA CARMONA.


CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2: DUEÑA DEL MAL (3D) AVENTURA ( +13 )

HOY - 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)

PLAY MÓVIL (2D)

ANIMADA (ATP)

HOY - 17:20 hs (Cast)

EL GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

HOY -18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs (subt)

MALÉFICA 2: DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA ( + 13)

HOY - 16: 40 19:10 hs (Cast) 21:40 hs (subt)

UN AMIGO ABOMINABLE (2D) AVENTURA (ATP)

HOY - 17:30 hs (Cast)

ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D)

COMEDIA (+13 )

HOY - 19:30 hs (Cast) 22:30 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HIPER LIBERTAD

UN AMIGO ABOMINABLE ATP CASTELLANO 2D 16:50

EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:20 - 20:10 - 21:40

SUBTITULADO 2D 22:50

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTA 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 19:00 - 22:30

CASTELLANO 3D 20:00

CASTELLANO 2D 17:30 EXCEPTO SÁBADO Y DOMINGO

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL (SUBTITULOS DESCRIPTIVOS*) APTO 13 AÑOS (CON DNI) ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:30 HS SABADO Y DOMINGO

*FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS

Esta es una función (Open Caption) para personas sordas y/o hipoacúsicas que incluyen:

Transcripción de los diálogos en idioma local.

Descripción de efectos de sonido y referencias musicales.

HOY: APERTURA A LAS 18

ANTICIPADA EN VENTA

TERMINATOR: DESTINO OCULTO 31 DE OCTUBRE

CASTELLANO 2D 22:30

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019

CASTELLANO 2D 19:10

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