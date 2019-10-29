CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de octubre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.45 HUÉRFANAS
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
00.00 PEQUEÑA VICTORIA
01.00 ATRAPA A UN LADRÓN
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 EN ARMONIA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN VS. LAS NARANJAS
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PODIO
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
22.00 PEREGRINOS DE FE
22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.34 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA
09.31 ¡OTRA VEZ TÚ!
11.30 MARVEL RISING. SECRET WARRIORS
13.04 WINTER, EL DELFÍN
15.13 FRANKENWEENIE
16.46 EL ENCANTO DE LA BESTIA
18.29 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA
20.26 FRANKENWEENIE
22.00 WINTER, EL DELFÍN
CINECANAL
11.35 PADDINGTON 2
13.45 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS
15.25 TORTUGAS NINJA
17.20 DURO DE MATAR 4.0
19.45 CENTRAL INTELLIGENCE
22.00 DOS ARMAS LETALES
TCM
07.00 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER
08.23 LOST - THE CANDIDATE
12.06 MAD ABOUT YOU - SUNDAY TIMES
12.58 LOST - BECAUSE YOU LEFT
16.39 MAD ABOUT YOU - SUNDAY TIMES
17.32 BULLETPROOF MONK
19.21 JUMANJI
21.17 BEETLEJUICE EL SUPER FANTASMA
23.00 PRIMER IMPACTO
TNT
06.19 EL PROTEGIDO
08.14 HISTORIAS CRUZADAS
11.00 WRATH OF THE TITANS
12.42 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA
15.17 ANGRY BIRDS. LA PELÍCULA
17.08 CAPITÁN AMÉRICA. CIVIL WAR
20.04 THE HANGOVER
22.00 THE PACIFIER
23.47 NO TE METAS CON ZOHAN
SPACE
06.00 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA
08.12 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES
09.51 GENERACIÓN E. DESAFÍO ECO YPF
10.21 LÍMITE VERTICAL
12.21 BREAKOUT. LA CACERÍA
13.46 MUNDO ACUÁTICO
16.03 D-TOX
17.47 UN NOVATO EN APUROS 2
19.48 ROMEO DEBE MORIR
22.00 MASACRE EN TEXAS. HERENCIA MALDITA
23.42 HALLOWEEN
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORA€ÇO
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN FIJO
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 LOS MÉDICOS DE HOY
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 ATRACCIÓN MENTAL
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORA€ÇO
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA ESTÁ EN TU CORAZÓN
20.00 GUAPAS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 VOLVER PRESENTA - MORIA CASÁN
23.00 CABALLEROS DE LA CAMA REDONDA
A DÓNDE IR
CINE RENZI (LA BANDA)
*MALÉFICA: 14.30, 17.10 (3D), 19. DOMINGO 27, ÚNICA FUNCIÓN DE LAS 19.
*JOKER, 22.35, 00.35.
*EL CAMBISTA, 20.50 (ESPACIO INCAA $50).
*ROSITA, 16.10 (ESPACIO INCAA $50). DOMINGO 27 SIN FUNCIÓN.
ENCUENTRO’S (REP. DEL LIBANO (S) 244, LA BANDA)
*JUEVES 31, ALAS 22.30, MILONGA SHOW EN VIVO, LOS TRES DEL TANGO: TRAPO PONCE (BADONEÓN), LITO VILLARREAL (GUITARRA) Y NIÑO BARRIONUEVO (BAJO).
*VIERNES 1, A LAS 22.30, EL MEJOR FOLCLORE CON “MIEL DE PALO”.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.
* EL 1 DE DICIEMBRE, SOLEDAD PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.
QUINCHO DE PEPE PEZZINI
EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS: SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA CARMONA.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2: DUEÑA DEL MAL (3D) AVENTURA ( +13 )
HOY - 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (subt)
PLAY MÓVIL (2D)
ANIMADA (ATP)
HOY - 17:20 hs (Cast)
EL GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
HOY -18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs (subt)
MALÉFICA 2: DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA ( + 13)
HOY - 16: 40 19:10 hs (Cast) 21:40 hs (subt)
UN AMIGO ABOMINABLE (2D) AVENTURA (ATP)
HOY - 17:30 hs (Cast)
ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D)
COMEDIA (+13 )
HOY - 19:30 hs (Cast) 22:30 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HIPER LIBERTAD
UN AMIGO ABOMINABLE ATP CASTELLANO 2D 16:50
EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:20 - 20:10 - 21:40
SUBTITULADO 2D 22:50
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTA 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 19:00 - 22:30
CASTELLANO 3D 20:00
CASTELLANO 2D 17:30 EXCEPTO SÁBADO Y DOMINGO
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL (SUBTITULOS DESCRIPTIVOS*) APTO 13 AÑOS (CON DNI) ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:30 HS SABADO Y DOMINGO
*FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS
Esta es una función (Open Caption) para personas sordas y/o hipoacúsicas que incluyen:
Transcripción de los diálogos en idioma local.
Descripción de efectos de sonido y referencias musicales.
HOY: APERTURA A LAS 18
ANTICIPADA EN VENTA
TERMINATOR: DESTINO OCULTO 31 DE OCTUBRE
CASTELLANO 2D 22:30
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019
CASTELLANO 2D 19:10