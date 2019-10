Pablo Giraudo: “En los ACV pediátricos, la mayoría de los casos es por una patología previa en los niños”

29/10/2019 - 23:37 Santiago

Ayer se recordó el Día Mundial del ACV, una jornada dedicada a la difusión de los factores de riesgo y las formas de prevenir esta patología tan común. Si bien mayormente se presentan estos episodios en personas adultas, jóvenes y mayores, también pueden sufrirla los niños y los adolescentes, aunque sus características son diferentes.

El doctor Pablo Giraudo, neurocirujano infantil y jefe de Servicio de Neurocirugía del Cepsi, explicó que el ACV en la infancia y en la adolescencia, “que por definición es el mismo que el de adultos, en los niños la causal es muy diferente, porque los factores de riesgo son otros”.

“En los niños vemos muy pocos ACV por hipertensión o por picos de azúcar como se ve en adultos. En los pequeños por lo general hay una predisposición. En los episodios hemorrágicos, es casi seguro que se debe a una malformación arteriovenosa preexistente, y lo mismo pasa con los isquémicos, que son mucho menos frecuentes que en los adultos, y se dan por lo general por alguna alteración en la sangre. O sea que tienen otro problema, y que deriva en un ACV”, puntualizó Giraudo.

Sin prevención

Luego de explicar que a la inversa que en los adultos, en los niños es más frecuente el ACV hemorrágico que el isquémico, dijo que “es una patología más grave” en ellos, “porque afectan mucho y son muy delicadas de tratar”.

“En los chicos no hay prevención, porque no existen factores predisponentes como en los adultos, como el tabaquismo, el sobrepeso o el azúcar. Un ACV isquémico lo puede tener un bebé de dos meses o de dos años, y muchas veces se debe a una infección o una deshidratación, sumados a una predisposición por una enfermedad sanguínea, por eso no hay manera de prevenir”, amplió.

Dijo que en la adolescencia es diferente, y advirtió por la obesidad infantil, chicos que se alimentan mal y que ya tienen hipertensión a los 12 o 15 años.

“Ellos sí tienen que cuidarse, mejorando la alimentación, haciendo actividad física, porque, aunque parezca mentira, se corrió la edad en cuanto a la prevención con una vida sana, que antes era a los 35 y ahora es a los 15 o menos. Si a esa edad se llega con sobrepeso es porque desde mucho más chico se alimentó mal. La alimentación y la actividad física son fundamentales en la prevención”, puntualizó.

Jóvenes

Respecto de la incidencia del ACV en personas jóvenes, el médico neurólogo doctor Miguel Jacobo, dijo que en la actualidad se ven más casos que antes.

“Muchas veces los jóvenes abusan del consumo de cocaína y eso puede crear una disección arterial, por lo cual se ha establecido esta droga como causa de ACV en jóvenes. También hacemos hincapié en las alteraciones de la coagulación. Prácticamente el 10% de los ACV en jóvenes se deben a trastornos de la coagulación y hay un 20% de los casos en el que no pueden ser establecidas las causas”, reveló Jacobo.

El profesional confirmó que en Santiago del Estero “vemos casos de entre 15 y 45 años”, lo cual dijo que preocupa a la comunidad médica local.