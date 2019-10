El colombiano dijo que no recuerda haber asesinado a María de 14 puñaladas

30/10/2019 - 01:25 Policiales

El colombiano, Jefferson Parra, señaló que no recuerda el instante en que asesinó a María Teresa Lobato, el 28 de abril de 2017 en Toro Pozo, Salavina.

Así lo subrayó al declarar ayer ante los vocales, Alfredo Pérez Gallardo (presidente), Julio Carmelo Vidal y Daniela Campos.

En el juicio oral que se le sigue, el extranjero manifestó que antes de matarla, “fumé marihuana y tomé viagra”, hecho que para algunos implica una amnesia selectiva y justificación.

Recordó: “Intercambiamos números de celular y ellá empezó a enviarme sms noches antes del 28”.

Dolor de cabeza y sed

Respecto de ese día, ahondó que fue a la casa “para tener relaciones. No sé que me pasó. Me dolía la cabeza y sentía sed. No sé si fue la marihuana que fumé, o el viagra”, indagó.

“Llegué ese 28. Esperamos un rato a que se fuera una camioneta que estaba fuera de la casa. Después, entré a la pieza y empezamos a besarnos”, añadió.

“Insistía yo porque quería tener relaciones, pero ella me pedía que la besara. Después ya no recuerdo más nada lo que pasó”, acotó.

La sangre

Lo que Parra dice no recordar es haberla asesinado de 14 puñaladas.

Luego, huyó de la casa y fue desprendiéndose de elementos incriminatorios.

“Al día siguiente desperté. Me golpearon la puerta en casa. Era la policía que me llevó a la Comisaría de Ojo de Agua”, agregó.

Cayó preso y recuperó la libertad en mayo. Al mes siguiente, de nuevo fue apresado, pero ya con más pruebas científicas.

Las decisivas son una mochila y un par de zapatillas “bañadas” en sangre que los genetistas confirmaron que eran de Lobato.

Alegatos

Los alegatos se harán mañana, desde las 10, y la Fiscalía iría por una pena durísima. En tanto, la defensa, por sanciones mínimas en homicidio simple.

Una nena, única testigo del cruel asesinato

María Teresa Lobato vivía lejos de las zonas urbanas.

Transcurría sus días solo con la compañía de su hija, quien al arribar el tío adolescente le pidió para tomar la mamadera.

Horror

Dentro de la habitación, yacía el cuerpo sin vida de su hermana.

Su esposo se encontraba trabajando en la provincia de Córdoba. La única persona en verlo todo habría sido la niña.