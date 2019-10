Gabriel Heinze: “Mis actos son claros, yo estoy en Vélez”

30/10/2019 - 02:13 Deportivo

El entrenador de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, negó tener “contacto” con Boca Juniors y aseguró que su “proyecto” está en el club de Liniers, en la previa al partido de mañana contra Huracán como local, por la undécima fecha de la Superliga.

“No entiendo. ¿Cómo voy a tener contacto con otro club si estoy trabajando en Vélez? Mis actos son claros, yo estoy en Vélez. Yo tengo mis principios y valores. No juzgo lo que hacen otros, no digo que lo que hacen esté bien o mal, no soy quien. Me fijo en lo que yo hago en esta profesión”, respondió el entrerriano, con gesto adusto, ante la pregunta sobre si aceptaría ser el director técnico de Boca Juniors.

Heinze tiene contrato con el club de Liniers hasta junio del próximo año y, en una situación similar con Newell’s Old Boys de Rosario, a principios de este año, ni siquiera analizó la posibilidad por tener un compromiso con Vélez.