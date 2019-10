Adrián Toloza: “Sabíamos que nos iba a costar, pero el equipo encontró la idea”

30/10/2019 - 02:21 Deportivo

Mitre logró encontrar una regularidad, tras un comienzo malo del torneo donde perdió los tres primeros encuentros, pero ahora suma siete partidos sin derrotas y el delantero Adrián Toloza se refirió a eso y aseguró que esa racha se debió a que tuvieron que armar un plantel prácticamente nuevo.

A pesar de ello, no se conforma y anhela con poder ganarle a Temperley el próximo domingo para acercarse a los puestos de clasificación al reducido del torneo de la Primera Nacional.

“La semana pasada sirvió para descansar y trabajar para seguir mejorando para estar bien preparados para el próximo partido. También nos sirvió para recuperar a los compañeros que estaban con dolencias, pero ya estamos metidos en el partido ante Temperley”, comenzó explicando el delantero a EL LIBERAL, en referencia al parate por las elecciones presidenciales.

Toloza se refirió a la buena cosecha de puntos de su equipo, pero no se olvidó el mal inicio.

“Hace varios partidos que no perdemos y es bueno, porque recuperamos confianza para seguir creciendo. Sabíamos que iba a ser difícil el tema de arrancar bien como queríamos. Los juegos son muy complicados y nosotros recién estábamos armando el plantel. Ahora, tenemos que seguir firmes. Se está jugando bien y todos nos conocemos mejor”, resaltó el ex Quilmes.

“Tenemos un buen grupo y eso es principal. Sabíamos que nos iba a costar, pero el equipo encontró la idea del entrenador y ahora hay que afianzarla. Quedan cinco partidos y sería lindo sumar puntos en todos ellos para cerrar el año de buena manera”, completó el “Negro” Toloza.

El delantero, que también registra pasos por Independiente de Avellaneda y por el fútbol chileno y mexicano, se refirió a la chance de ganarle a Temperley y los beneficios que traerán esos tres puntos.

“Sabemos que si ganamos tenemos la chance de superarlos en la tabla y seguir escalando, pero no debemos enfocarnos en ése. Nosotros debemos ganar, porque la camiseta lo exige. Vamos bien y debemos mantenernos en esa senda, por más difícil que resulte. Hay que pensar en la forma de cómo ganarles”.

El “Celeste” jugó el pasado lunes, donde goleó a Deportivo Morón, en el partido aplazado de la fecha 10 y para Toloza eso no implica que sea favorable para Mitre, por el desgaste del rival.

“Que ellos hayan jugado el lunes, no cambia nada. Puede que lleguen con mayor rodaje, pero si no lo hacían se iba a decir que llegarían sin actividad por el parate. Está demostrado que todos los equipos son complicados y que no hay partidos fáciles. Sabemos que nos enfrentamos a un gran equipo y que debemos esforzarnos mucho para poder lograrlo”, cerró Adrián Toloza.

El plantel trabajará hoy por la mañana en el predio de San Marcos, donde el DT Gabriel Gómez, comenzará a delinear a los posibles once iniciales.