Murió un nene de 11 años tras recibir una patada en el pecho durante una pelea en la escuela

En la escuela Nº 35 de Zárate, un enfrentamiento entre los alumnos terminó con un nene muerto. La maestra del grado fue apartada de su cargo y, por el momento, la Justicia espera por el resultado de la autopsia.

“Yo no estaba enterada de esto, la señorita no me lo comunicó, no me llamó. No sé cómo fue pero no voy a culpar a nadie, acá la responsabilidad es de la maestra y de los directivos”, aseguró Leonela, madre de la criatura.

“No podía entender. Llevé a mi hijo por un dolor y no me lo devolvieron. Tres veces me preguntaron si había recibido un golpe. Yo no tenía idea, les dije que no. Si yo lo hubiese sabido y le decía al médico lo que había pasado quizás el nene se salvaba”, lamentó la madre de la víctima.

La víctima fue derivada de urgencia al hospital San José de Campana. Los médicos trataron de reanimarlo durante dos horas, pero sus esfuerzos fueron en vano.

“La responsabilidad es de los directivos y de la maestra a cargo de mi hijo. Los chicos necesitan más cuidado. Hay golpes, violencia, y los padres no estamos al tanto”, aseguró Leonela.

Por ahora, la causa de la muerte es una incógnita y quedará determinada una vez que se conocan los resultados de la autopsia.