Eugenia Tobal adelantó su despedida de “Cocineros...”

30/10/2019 - 22:41 Pura Vida

“No quiero explayarme mucho porque voy a llorar. Estoy muy sensible. Fue una semana un poco revoltosa para mí, estuvimos acompañando mucho a mi mamá que está atravesando una enfermedad que la tiene a maltraer. Por suerte está ahí, batallándola como sabe hacer ella, con su fuerza y su energía. Pero bueno, tenemos que estar todos juntos. Es un momento muy especial, falta poquito para que nazca Ema y son momentos muy sensibles. Va a ser mi último programa. Me da mucha pena, pero no puedo seguir, estoy muy cansada, necesito estar con mi mamá, necesito estar con la gorda, con Fran y llegar al final del embarazo lo mejor que pueda porque fue muy deseado y esperado”. Con esas palabras y las lágrimas asomando en su rostro, Eugenia Tobal se despidió de la conducción del programa “Cocineros de noche” que se emite de lunes a viernes por la TV Pública.

Ofelia, la madre de la actriz lucha contra el cáncer desde hace algún tiempo. Eugenia prometió regresar al ciclo con su beba en brazos.l