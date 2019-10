Está todo mal entre Valeria Archimó y el productor teatral Guillermo Marín: ella lo acusa de que la acosa todos los días

30/10/2019 - 22:54 Pura Vida

El amor entre la vedette y el productor teatral nació hace 8 años en un espacio laboral compartido, que luego trasladaron a una casa en común con la llegada de una hija, que hoy tiene 5 años. Pero todo eso que parecía felicidad llegó a su fin a mediados del 2019 con el anuncio de la separación. Rápidamente a Guillermo Marín lo vincularon sentimentalmente con Sol Pérez, mientras Valeria Archimó admitía que le estaba costando rearmarse.

Lo cierto es que la expareja se volvió a encontrar en el estreno de la película de Federico Bal, y sin que supieran que la cámara del programa “Confrontados”, de Canal 9, los estaba grabando protagonizaron una fuerte discusión.

“Me estás acosando todos los días”, lo acusa Archimó, para luego aclararle: “¿Cuándo? Bueno, sí, fui a comer. Ahora estoy sola, puedo hacer lo que se me cante. Es así”, se la escucha decir.

Y sigue: “Lo único que hago ahora es estar con mis amigas, estar en mi casa... ¿Y estás así conmigo? Vos estás mal conmigo Guille, porque vos te atacás, pero yo ahora estoy más tranquila en casa. ¿Qué te va a pasar cuando yo esté con alguien? Pero entonces... ¿por qué me rompés tanto las pelotas?”.

Si bien no se puede escuchar lo que Marin le contesta, las frases de Archimó revelan que hay reproches en sus palabras. “No podés estar así todo el día preguntándome si estoy con alguien. ¿Me vas a atacar como el sábado? Hace un mes que me estás acosando. No hace falta que te pongas despreciativo conmigo. Vos no tenés ganas de saludarme”, enfatizó Valeria.

Cuando el cronista de “Confrontados” se acercó a Valeria a preguntarle por la discusión reciente, la vedette solo dijo: “Son cosas normales de una pareja separada”, e intentó poner paños fríos a la situación comentando que suelen tomar un café juntos cuando el productor va a su casa para buscar a Ámbar, la hija que tienen en común. l