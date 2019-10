No hay dudas, a Ricky le gusta la familia numerosa

30/10/2019 - 22:58 Pura Vida

E l cantante Ricky Martin está en plena etapa expansiva. No solo agrandó la familia con la llegada de su cuarto hijo, noticia que comunicó en Instagram con una foto donde apenas se ve el rostro del bebé, con los dos padres sonriendo y sosteniéndolo en brazos; sino que ya está trabajando en su próximo disco, el que estará influenciado, según anticipó, por las protestas en su Puerto Rico natal (ver nota aparte).

Ricky Martin ya había sorprendido al mundo cuando, a finales de septiembre pasado, durante la cena anual de la organización Human Rights Campaign, en Washington, adonde fue honrado con el Premio Nacional de Visibilidad HRC por su defensa de los derechos LGBTQ y su filantropía reveló: “Estamos embarazados”, en alusión a la espera de la llegada de un bebé a la familia que armó con el artista Jwan Yosef, con quien en diciembre del año pasado le dieron también la bienvenida a la pequeña Lucía.

La espera no fue larga. A solo un mes de aquel anuncio de una nueva paternidad, Ricky escribió en Instagram: “Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido #ElBebéHaNacido”, junto a la fotografía del pequeño y sus padres sosteniéndolo en brazos.

Por su parte, Jwan Yosef hizo algo similar en su propio perfil de la red social. Al pie de la misma foto que publicó el cantante, el modelo expresó: “Renn Martin-Yosef, our baby boy is here (nuestro bebé varón está acá) #Elbebéhanacido”.

Como se recordará el cantante puertorriqueño ya es padre de los mellizos Valentino y Mattteo, quienes nacieron en el 2009, cuando Jwan aún no era pareja de Ricky.

Recién a finales de 2018 Martin y Yosef comunicaron también con una imagen en sus cuentas personales de Instagram que se habían convertido en padres de una hermosa beba, cuyo rostro mostraron públicamente recién 8 meses después de aquella foto que únicamente mostraba su torso y sus extremidades.

Desde el nacimiento de sus mellizos, Martin nunca ocultó su deseo de volver a convertirse en padre, y la última vez confesó que le gustan las familias grandes, afirmación que no deja ninguna duda con la llegada de Renn, el cuarto hijo del cantante.

Aunque el intérprete prefiere mantener detalles de la gestación en secreto, se dice que tanto Lucía como Renn nacieron a través de la subrogación de vientre.

Los millones de fanáticos que tiene en Instagram el intérprete de numerosos éxitos como “La mordidita”, y “Vive la vida loca”, colmaron su cuenta de cariñosos comentarios. El posteo de Ricky Martin logró en pocas horas sumar cerca de 35 mil comentarios, más el like de casi dos millones de seguidores. l