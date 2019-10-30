CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de octubre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINION
09.45 NICK JR.
10.15 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.45 HUÉRFANAS
18.45 ELIF
20.00 SORTEO DE HAMBURGO
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.15 PEQUEÑA VICTORIA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 PEQUEÑA VICTORIA (CONTINUACIÓN)
23.45 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN. l
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
19.45 COPA MUNDIAL DE FÚTBOL MASCULINO SUB-17 BRASIL 2019
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 PEREGRINOS DE FE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TICKET AL SHOW
16.00 PARA TODA MUJER - VIVO
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 RODANDO FOODTRUCKS
20.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.00 PODIO
21.30 PASIÓN POR ELTURF
22.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.00 EXPEDICIÓN CHINA
07.36 AUSTIN POWERS EN GOLDMEMBER
09.24 ROBIN HOOD
12.05 THE AVENGERS. LOS VENGADORES
14.47 LINTERNA VERDE
16.52 RÁPIDOS Y FURIOSOS
18.53 2012
CINECANAL
12.31 COMO SI FUERA CIERTO
14.15 COWBOYS & ALIENS
16.20 EL PASAJERO
18.12 LA LA LAND
20.25 EL GATO CON BOTAS
22.00 HALLOWEEN CON SHREK
TCM
07.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
08.02 LOST - BECAUSE YOU LEFT
11.44 MAD ABOUT YOU - PAUL IN THE FAMILY
12.09 MAD ABOUT YOU - I’M JUST SO HAPPY FOR YOU
12.35 LOST - THE LIFE AND DEATH OF JEREMY BENTHAM
16.21 MAD ABOUT YOU - PAUL IN THE FAMILY
16.47 MAD ABOUT YOU - I’M JUST SO HAPPY FOR YOU
17.13 JUMANJI
19.04 BEETLEJUICE EL SUPER FANTASMA
20.50 THE PRINCESS DIARIES
TNT
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.14 21 BLACK JACK
09.27 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA
11.34 ANGRY BIRDS. LA PELÍCULA
13.29 CONTAGIO
15.30 HULK
18.07 JACK EL CAZA GIGANTES
20.12 THE PACIFIER
SPACE
06.00 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES
07.56 42. LA VERDADERA HISTORIA DE UNA LEYENDA DEL DEPORTE
10.07 TRIPLE IDENTIDAD
12.00 BULLETPROOF MONK
13.55 UN NOVATO EN APUROS 2
15.53 ROMEO DEBE MORIR
18.01 LA COLONIA
19.49 EL DEMOLEDOR
22.00 UNCANNY ANNIE
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORA€ÇO
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN FIJO
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 LOS MÉDICOS DE HOY
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 ATRACCIÓN MENTAL
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORA€ÇO
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA ESTÁ EN TU CORAZÓN
20.00 GUAPAS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 SIGNOS
23.00 PARA VESTIR SANTOS
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*TERMINATOR, 22.30, 00.35
*JOKER, 20.30
*LOS LOCOS ADAMS, 14.30, 17.30.
*¿YO TE GUSTO?, 16.15, 19.15 (ESPACIO INCAA $50).
ENCUENTRO’S
(REP. DEL LIBANO (S) 244, LB)
*JUEVES 31, ALAS 22.30, MILONGA SHOW EN VIVO, LOS TRES DEL TANGO: TRAPO PONCE (BADONEÓN), LITO VILLARREAL (GUITARRA) Y NIÑO BARRIONUEVO (BAJO).
*VIERNES 1, A LAS 22.30, EL FOLCLORE CON “MIEL DE PALO”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.
* EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.
QUINCHO DE PEPE PEZZINI
EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS: SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA CARMONA.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D) AVENTURA ( +13 )
31/10,01/11 - 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA ( + 13)
31/10 - 22:00 hs (Cast)
01,02/11 - 22:00 hs (Cast) 00:30 hs (Cast))
LOS LOCOS ADAMS (3D)
ANIMADA (ATP)
31/10AL01/11 - 16:30 hs (Cast) 18:30 hs (Cast) 20:30 hs (Cast)
CRÍMENES IMPOSIBLES (2D) THRILLER (+13)
31 /10 - 22:30 hs (Cast)
01,02/11 - 22:00 hs (Cast) 00:30 hs (Cast)
TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 31/10 -16:45 hs (Cast) 19:20 hs (cast) 22:00 hs (subt)
LOS LOCOS ADAMS (2D)
ANIMADA (ATP) 31/10,01/11 - 17:20 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)
ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D) COMEDIA (+13 )
31/10 - 22:20 hs (subt)
GUASÓN (2D)
ACCION (+ 16 AÑOS)
31/10 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 22:10 hs (subt)
01/11 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 22:10 hs (subt) 22:10 hs (subt) 00:35hs(subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HIPER LIBERTAD
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 20:10
SUBTITULADO 2D 22:50
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:20 19:50 22:30
LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA ESTRENO
CASTELLANO 2D 16:10 18:10
TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS C/RES.
ESTRENO CASTELLANO 2D 17:00 19:40 22:30
SUBTIT. 22:30 SOLO JUEVES Y VIERNES
ANTICIPADA EN VENTA
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15
CASTELLANO 2D 19:10
HORARIOS DE APERTURA