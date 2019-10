CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de octubre de 2019

30/10/2019 - 23:09 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINION

09.45 NICK JR.

10.15 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.15 PEQUEÑA VICTORIA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 PEQUEÑA VICTORIA (CONTINUACIÓN)

23.45 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN. l





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

19.45 COPA MUNDIAL DE FÚTBOL MASCULINO SUB-17 BRASIL 2019

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE FE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER - VIVO

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RODANDO FOODTRUCKS

20.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 PODIO

21.30 PASIÓN POR ELTURF

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 EXPEDICIÓN CHINA

07.36 AUSTIN POWERS EN GOLDMEMBER

09.24 ROBIN HOOD

12.05 THE AVENGERS. LOS VENGADORES

14.47 LINTERNA VERDE

16.52 RÁPIDOS Y FURIOSOS

18.53 2012

CINECANAL

12.31 COMO SI FUERA CIERTO

14.15 COWBOYS & ALIENS

16.20 EL PASAJERO

18.12 LA LA LAND

20.25 EL GATO CON BOTAS

22.00 HALLOWEEN CON SHREK

TCM

07.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

08.02 LOST - BECAUSE YOU LEFT

11.44 MAD ABOUT YOU - PAUL IN THE FAMILY

12.09 MAD ABOUT YOU - I’M JUST SO HAPPY FOR YOU

12.35 LOST - THE LIFE AND DEATH OF JEREMY BENTHAM

16.21 MAD ABOUT YOU - PAUL IN THE FAMILY

16.47 MAD ABOUT YOU - I’M JUST SO HAPPY FOR YOU

17.13 JUMANJI

19.04 BEETLEJUICE EL SUPER FANTASMA

20.50 THE PRINCESS DIARIES

TNT

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.14 21 BLACK JACK

09.27 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA

11.34 ANGRY BIRDS. LA PELÍCULA

13.29 CONTAGIO

15.30 HULK

18.07 JACK EL CAZA GIGANTES

20.12 THE PACIFIER

SPACE

06.00 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES

07.56 42. LA VERDADERA HISTORIA DE UNA LEYENDA DEL DEPORTE

10.07 TRIPLE IDENTIDAD

12.00 BULLETPROOF MONK

13.55 UN NOVATO EN APUROS 2

15.53 ROMEO DEBE MORIR

18.01 LA COLONIA

19.49 EL DEMOLEDOR

22.00 UNCANNY ANNIE

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAۂO

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN FIJO

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 LOS MÉDICOS DE HOY

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAۂO

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 SIGNOS

23.00 PARA VESTIR SANTOS





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*TERMINATOR, 22.30, 00.35

*JOKER, 20.30

*LOS LOCOS ADAMS, 14.30, 17.30.

*¿YO TE GUSTO?, 16.15, 19.15 (ESPACIO INCAA $50).

ENCUENTRO’S

(REP. DEL LIBANO (S) 244, LB)

*JUEVES 31, ALAS 22.30, MILONGA SHOW EN VIVO, LOS TRES DEL TANGO: TRAPO PONCE (BADONEÓN), LITO VILLARREAL (GUITARRA) Y NIÑO BARRIONUEVO (BAJO).

*VIERNES 1, A LAS 22.30, EL FOLCLORE CON “MIEL DE PALO”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.

* EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.

QUINCHO DE PEPE PEZZINI

EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS: SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA CARMONA.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.





CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D) AVENTURA ( +13 )

31/10,01/11 - 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA ( + 13)

31/10 - 22:00 hs (Cast)

01,02/11 - 22:00 hs (Cast) 00:30 hs (Cast))

LOS LOCOS ADAMS (3D)

ANIMADA (ATP)

31/10AL01/11 - 16:30 hs (Cast) 18:30 hs (Cast) 20:30 hs (Cast)

CRÍMENES IMPOSIBLES (2D) THRILLER (+13)

31 /10 - 22:30 hs (Cast)

01,02/11 - 22:00 hs (Cast) 00:30 hs (Cast)

TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 31/10 -16:45 hs (Cast) 19:20 hs (cast) 22:00 hs (subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP) 31/10,01/11 - 17:20 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)

ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D) COMEDIA (+13 )

31/10 - 22:20 hs (subt)

GUASÓN (2D)

ACCION (+ 16 AÑOS)

31/10 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 22:10 hs (subt)

01/11 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 22:10 hs (subt) 22:10 hs (subt) 00:35hs(subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HIPER LIBERTAD

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 20:10

SUBTITULADO 2D 22:50

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:20 19:50 22:30

LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:10 18:10

TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS C/RES.

ESTRENO CASTELLANO 2D 17:00 19:40 22:30

SUBTIT. 22:30 SOLO JUEVES Y VIERNES

ANTICIPADA EN VENTA

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15

CASTELLANO 2D 19:10

HORARIOS DE APERTURA