Violencia de género: “Gracias a Dios estoy viva”, dijo la joven que fue golpeada por un policía

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una mujer empleó las redes sociales para hacer pública una dramática situación que le tocó vivir el pasado fin de semana, cuando fue agredida violentamente por su pareja, un numerario de la policía provincial.

La damnificada, quien vive hace aproximadamente cinco años con el acusado y con el que había conformado una familia, decidió denunciar y hacer público su caso, dada la brutalidad con la que fue atacada el pasado sábado a la mañana.

Según lo aportado por la víctima, los sucesos violentos se habrían registrado durante varios años en la pareja, pero jamás se había animado a denunciarlo. Sin embargo, el hecho último habría traspasado “sus límites”.

A través de su perfil de Facebook, la joven manifiestó: “El viernes pasado a la noche salí a comer con mi pareja, y luego fuimos a bailar después de mucho tiempo que no lo hacíamos”.

El escrito prosigue: “Al salir del boliche él quería seguir de gira cuando tenía que entrar a trabajar a las 6 de la mañana. Él es un servidor público, policía de la ciudad y se puso violento conmigo porque le reclamé que le encontré una vez más un mensaje de otra mujer con la que actualmente me engañaba. Lo negó, como siempre”.

En la continuidad del testimonio, la mujer sostiene: “Cuando le reclamé se subió al auto, arrancó y empezó a golpearme, me pagaba piñas en la cabeza, me agarraba de los pelos” y detalla que ella trató de defenderse.

La damnificada también aclara que “gracias a Dios una vecina llamó a la policía, estábamos solo a dos cuadras de la Seccional 40, llegaron a tiempo por eso estoy viva. Él al ver el móvil decidió fugarse y siguió manejando a contramano por la calle Güemes. Enfrente del consultorio del Dr. Soria chocó un árbol”. Finalmente, la mujer escribió: “A él lo aprehendieron, estuvo todo el día con su teléfono en línea como si nada”.

Desconcierto

En el final del texto, la víctima agregó: “¿Qué más hace falta que pase, me tiene que matar para que lo detengan? ¿Qué porque es policía puede hacer lo que quiera? Y una vez más me vuelve a ultrajar, a calumniar, la familia empezó a insultarme por las redes sociales ¿Tengo que estar muerta para que recién me crean?”.

Causa judicial

Respecto de la situación judicial, el día martes en una audiencia el fiscal Dr. Rafael Zanni solicitó la conversión de aprehensión en detención del denunciado, y el juez Dr. Silvio Sálice determinó un plazo de cinco días para resolver la situación del implicado.

La víctima fue examinada por el médico de Sanidad, a pedido del representante del Ministerio Público, quien constató las graves heridas.

Por el momento, el policía acusado se encuentra alojado en la sede de Bomberos de la Policía en la ciudad Capital, expresaron fuentes judiciales.l