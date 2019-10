Andrés “Pigu” Romero buscará ganar en Las Termas

31/10/2019 - 02:39 Deportivo

“Quiero ganar este torneo”. Así lo afirmó ayer uno de los candidatos a quedarse con el PGA Tour Latinoamericano en Las Termas de Río Hondo, el tucumano Andrés “Pigu” Romero, quien le dijo EL LIBERAL que se siente feliz por estar en Santiago, su segunda cada.

“Estoy contento en poder estar presente en Santiago que para mí es como estar en mi casa, en donde tengo a todos mis amigos que me van a venir a ver jugar. Esto, sin dudas, me va a dar más ánimo y motivación para ver si puedo ganar. Hace mucho que no gano un torneo en la Argentina, así que sería un buen momento para intentarlo”, aseguró.

Viaje

Además, “Pigu” comentó que tenía muchas ganas de jugar este certamen en Las Termas. “Suspendí un PGA Tour y no quise viajar. En realidad me cansé un poco y decidí hacer un parate hasta enero. Además, los últimos viajes no resultaron como lo esperaba así que me quedé y ahora quiero afrontar este torneo en Santiago. Es la excusa perfecta para quedarme en casa y tratar de buscar el triunfo”, contó.

Sobre el estado del campo de golf, Romero se mostrós sorprendido gratamente. “La verdad que es una cancha muy importante. Me tengo que sacar el sombrero y felicitar al Gobierno de Santiago del Estero por todo el esfuerzo que hizo para tener semejante infraestructura en Las Termas. Quiero felicitar al gobernador Zamora no sólo por el campo sino por todo lo que hizo en Las Termas”, confió.

Luego agregó: “La cancha está para disfrutarla. Mi objetivo es ganar el torneo. Si no vengo bien para el último día, trataré de terminar lo mejor posible”.l