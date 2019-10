Independiente BBC quiere estirar su buen momento

31/10/2019 - 02:43 Deportivo

Independiente BBC salió a la ruta por primera vez en la temporada 2019/20 de la Liga Argentina y esta noche se presentará en Formosa, donde enfrentará al Centro Deportivo Rivadavia, en busca de cuarta victoria consecutiva en la Conferencia Noroeste.

El partido se jugará en el Polideportivo Leopoldo Juan Brozovix de la capital mendocina, desde las 22, con el arbitraje de Alaniz, Moral y Lucero.

El entrenador Fabián Daverio tendrá a su disposición a las seis fichas de mayores (Bruno Ingratta, Fabrizio Cosolito, Víctor Cajal, Jerónimo Solórzano, Mario Espeche y Juan López), las tres Sub23 (Ricardo Fernández, Jeremías Ledesma y Adrián Espinoza) y una de juveniles (Gabriel Rojas).

El partido de esta noche tendrá carácter de revancha del que disputaron el sábado pasado, cuando Independiente BBC venció a Rivadavia por 81 a 68, en el estadio Dr. Israel Parnás.

Esa noche, el equipo santiagueño sacó adelante un partido durísimo, a partir de una gran intensidad defensiva que le permitió jugar con mayor fluidez en el ataque para que cuatro de sus jugadores terminaran con puntuación de dos dígitos: Ingratta (19), Espeche (19), Cajal (12) y Fernández (10).

Rivadavia demostró ser un equipo en formación, con algunos jugadores desequilibrantes como Latraius Mosley, Quentin Davis, Luciano Silva y Juan Fumaneri.

Independiente BBC llegó a ese partido con la autoestima elevada, ya anteriormente había vencido a Barrio Parque (67 a 60) y Ameghino (85 a 80), también en el Parnás.

Rivadavia, en cambio, había vencido en el debut a Tiro Federal de Morteros (76 a 66) como local y tras perder ante Independiente BBC en nuestra ciudad, cayó frente a Salta Basket (84 a 76), también en calidad de visitante.

Otros partidos

La jornada de esta noche incluirá los siguientes enfrentamientos: Conferencia Sur, Centro Español de Neuquén vs. Quilmes de Mar del Plata y Central Entrerriano de Gualeguaychú vs. Racing de Chivilcoy (Gustavo D’Anna será uno de los jueces); Conferencia Noroeste, San Isidro de San Francisco vs. Barrio Parque de Córdoba.l