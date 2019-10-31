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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de noviembre de 2019

- 21:18 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA NOTICIAS 2ª EDICIÓN

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

23.15 ANIMALES SUELTOS

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS DE NOCHE

21.00 LOS TITULARES

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

22.00 MEJOR DE NOCHE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

21.30 ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA

22.30 SHOWMATCH

 

CANAL 14

12.00 DE A DOS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 CULTURAR TV

16.00 FANÁTICAS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TORNEO ANUAL

20.30 SÚPER FÚTBOL

21.30 PEDALIER

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

 

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS

 

PELÍCULAS

CINEMAX

05:07 ARRIETTY Y EL MUNDO DE LOS DIMINUTOS

06:59 LA MOMIA: LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN

09:03 FRANKENWEENIE

10:36 THE AVENGERS: LOS VENGADORES DE MARVEL

13:18 TANGO PARA TRES

15:13 MEDIANOCHE EN PARÍS

17:05 VOLVER AL FUTURO III

19:17 THE AVENGERS: LOS VENGADORES DE MARVEL

22:00 HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE

00:39 UN PAR NADA EJEMPLAR

02:35 EL HOMBRE DE CALIFORNIA

 

TNT

06.00 MISS SIMPATÍA 2: ARMADA Y FABULOSA

08.09 CONTAGIO

10.02 HULK

12.30 JACK, EL CAZAGIGANTES

14.34 BUSCANDO A NEMO

16.27 BUSCANDO A DORY

18.19 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

20.27 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX

23.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

23.30 DALE DURO

01.21 ABZURDAH

02.56 ATRAPEN AL GRINGO

04.37 HOLLYWOOD ONE ON ONE

 

TCM

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.10 LOST

07.09 LOST

10.52 MAD ABOUT YOU

13.52 MAD ABOUT YOU. WEEKEND GETAWAY

14.18 MAD ABOUT YOU. EL CASAMIENTO

14.44 MAD ABOUT YOU. AMOR ENTRE AZULEJOS

15.09 MAD ABOUT YOU. THE BILLIONAIRE

15.35 MAD ABOUT YOU. EL HOMBRE QUE DIJO HOLA

16.01 EL DIARIO DE LA PRINCESA

18.03 ADICTOS AL AMOR

20.01 EL SOLTERO MÁS CODICIADO

22.00 VAMPIROS

00.04 EN LA BOCA DEL MIEDO

01.57 TODAVÍA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

03.39 LOST. LA X, PART 1

04.23 HOLLYWOOD ONE ON ONE

 

SPACE

06.37 EJECUTOR

08.00 EL GUARDIÁN

10.08 ANACONDA 2: EN BUSCA DE LA ORQUÍDEA SANGRIENTA

11.50 BATMAN ETERNAMENTE

14.05 LA COLONIA

15.49 EL DEMOLEDOR

17.57 EL TESORO DEL AMAZONAS

19.15 CANELO: FE, ILUSIÓN Y DECISIÓN

20.15 LA QUINTA OLA

22.00 CUESTA ABAJO

23.37 ACECHADOS POR EL MAL

01.23 ORGULLO, PREJUICIO Y ZOMBIES

03.06 CASTORES ZOMBIES

04.27 EL ATAQUE DE LOS ZOMBIES EN LA NIEVE

05.58 HOLLYWOOD ONE ON ONE

 

A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*TERMINATOR, 22.30, 00.35

*JOKER, 20.30

*LOS LOCOS ADAMS, 14.30, 17.30.

*¿YO TE GUSTO?, 16.15, 19.15 (ESPACIO INCAA $50).

ENCUENTRO’S

(REP. DEL LÍBANO (S) 244, LA BANDA)

*HOY, A LAS 22.30, EL MEJOR FOLCLORE CON “MIEL DE PALO”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.

* EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.

QUINCHO DE PEPE PEZZINI

EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS: SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA CARMONA.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.

 

CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)

AVENTURA (+13)

17.00 (Cast), 19.30 (Cast)

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)

AVENTURA (+ 13)

22.00 (Cast); 00.30 (Cast))

LOS LOCOS ADAMS (3D)

ANIMADA (ATP)

16.30 (Cast); 18.30 (Cast); 20.30 hs (Cast)

CRÍMENES IMPOSIBLES (2D)

THRILLER (+13)

22.00 (Cast); 00.30 (Cast)

TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

16.45 (Cast); 19.20 (cast); 22.00 (subt); 00:35 (subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP)

17.20 (Cast); 19:30 (Cast)

ZOMBIELAND 2: TIRO DE GRACIA (2D)

COMEDIA (+13)

22.20 (subt), 00.30 (subt)

GUASÓN (2D)

ACCION (+ 16 AÑOS)

17.00 (Cast) 19.30 (subt); 22.10 (subt) 22.10; (subt); 00.35 (subt) .

 

HÍPER LIBERTAD

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 20:10

SUBTITULADO 2D 22:50

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:20 19:50 22:30

LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA ES TRENO

CASTELLANO 2D 16:10 18:10

TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 19:40 22:30

SUBTITULADO 22:30 SOLO JUEVES Y VIERNES

ANTICIPADAS EN VENTA

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15

DE NOVIEMBRE 2019

CASTELLANO 2D 19:10

HORARIOS DE APERTURA


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