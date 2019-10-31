CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de noviembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.45 HUÉRFANAS
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.15 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA NOTICIAS 2ª EDICIÓN
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
23.15 ANIMALES SUELTOS
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS ARGENTINOS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 COCINEROS DE NOCHE
21.00 LOS TITULARES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
22.00 MEJOR DE NOCHE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
21.30 ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA
22.30 SHOWMATCH
CANAL 14
12.00 DE A DOS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 CULTURAR TV
16.00 FANÁTICAS
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TORNEO ANUAL
20.30 SÚPER FÚTBOL
21.30 PEDALIER
22.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
05:07 ARRIETTY Y EL MUNDO DE LOS DIMINUTOS
06:59 LA MOMIA: LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN
09:03 FRANKENWEENIE
10:36 THE AVENGERS: LOS VENGADORES DE MARVEL
13:18 TANGO PARA TRES
15:13 MEDIANOCHE EN PARÍS
17:05 VOLVER AL FUTURO III
19:17 THE AVENGERS: LOS VENGADORES DE MARVEL
22:00 HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE
00:39 UN PAR NADA EJEMPLAR
02:35 EL HOMBRE DE CALIFORNIA
TNT
06.00 MISS SIMPATÍA 2: ARMADA Y FABULOSA
08.09 CONTAGIO
10.02 HULK
12.30 JACK, EL CAZAGIGANTES
14.34 BUSCANDO A NEMO
16.27 BUSCANDO A DORY
18.19 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
20.27 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX
23.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE
23.30 DALE DURO
01.21 ABZURDAH
02.56 ATRAPEN AL GRINGO
04.37 HOLLYWOOD ONE ON ONE
TCM
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.10 LOST
07.09 LOST
10.52 MAD ABOUT YOU
13.52 MAD ABOUT YOU. WEEKEND GETAWAY
14.18 MAD ABOUT YOU. EL CASAMIENTO
14.44 MAD ABOUT YOU. AMOR ENTRE AZULEJOS
15.09 MAD ABOUT YOU. THE BILLIONAIRE
15.35 MAD ABOUT YOU. EL HOMBRE QUE DIJO HOLA
16.01 EL DIARIO DE LA PRINCESA
18.03 ADICTOS AL AMOR
20.01 EL SOLTERO MÁS CODICIADO
22.00 VAMPIROS
00.04 EN LA BOCA DEL MIEDO
01.57 TODAVÍA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO
03.39 LOST. LA X, PART 1
04.23 HOLLYWOOD ONE ON ONE
SPACE
06.37 EJECUTOR
08.00 EL GUARDIÁN
10.08 ANACONDA 2: EN BUSCA DE LA ORQUÍDEA SANGRIENTA
11.50 BATMAN ETERNAMENTE
14.05 LA COLONIA
15.49 EL DEMOLEDOR
17.57 EL TESORO DEL AMAZONAS
19.15 CANELO: FE, ILUSIÓN Y DECISIÓN
20.15 LA QUINTA OLA
22.00 CUESTA ABAJO
23.37 ACECHADOS POR EL MAL
01.23 ORGULLO, PREJUICIO Y ZOMBIES
03.06 CASTORES ZOMBIES
04.27 EL ATAQUE DE LOS ZOMBIES EN LA NIEVE
05.58 HOLLYWOOD ONE ON ONE
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*TERMINATOR, 22.30, 00.35
*JOKER, 20.30
*LOS LOCOS ADAMS, 14.30, 17.30.
*¿YO TE GUSTO?, 16.15, 19.15 (ESPACIO INCAA $50).
ENCUENTRO’S
(REP. DEL LÍBANO (S) 244, LA BANDA)
*HOY, A LAS 22.30, EL MEJOR FOLCLORE CON “MIEL DE PALO”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.
* EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.
QUINCHO DE PEPE PEZZINI
EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS: SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA CARMONA.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)
AVENTURA (+13)
17.00 (Cast), 19.30 (Cast)
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)
AVENTURA (+ 13)
22.00 (Cast); 00.30 (Cast))
LOS LOCOS ADAMS (3D)
ANIMADA (ATP)
16.30 (Cast); 18.30 (Cast); 20.30 hs (Cast)
CRÍMENES IMPOSIBLES (2D)
THRILLER (+13)
22.00 (Cast); 00.30 (Cast)
TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D)
ACCION (+ 13 AÑOS)
16.45 (Cast); 19.20 (cast); 22.00 (subt); 00:35 (subt)
LOS LOCOS ADAMS (2D)
ANIMADA (ATP)
17.20 (Cast); 19:30 (Cast)
ZOMBIELAND 2: TIRO DE GRACIA (2D)
COMEDIA (+13)
22.20 (subt), 00.30 (subt)
GUASÓN (2D)
ACCION (+ 16 AÑOS)
17.00 (Cast) 19.30 (subt); 22.10 (subt) 22.10; (subt); 00.35 (subt) .
HÍPER LIBERTAD
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 20:10
SUBTITULADO 2D 22:50
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:20 19:50 22:30
LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA ES TRENO
CASTELLANO 2D 16:10 18:10
TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00 19:40 22:30
SUBTITULADO 22:30 SOLO JUEVES Y VIERNES
ANTICIPADAS EN VENTA
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15
DE NOVIEMBRE 2019
CASTELLANO 2D 19:10
HORARIOS DE APERTURA