Se definen mañana los clasificados a cuartos

31/10/2019 - 21:36 Amateur

La Liga Amateur del Sur programó para mañana las revanchas de los octavos de final del Torneo Clausura 2019. Cabe recordar que en esta instancia no se tiene en cuenta la diferencia de goles por lo que, en caso de igualdad en puntos al final de la serie, los clasificados a cuartos de final se definirán mediante la ejecución de penales.

Los partidos del primer turno arrancarán a las 15, con 30 minutos de tolerancia. Y los del segundo, a las 17, sin tolerancia.

En El Liberal: La Verdulería vs. Quiosco Yoel (C33) y Club 504 vs. Sportivo Araujo (C40).

En Boca de Los Flores: Gráfica Idearte vs. Súper Kids (C33) y La Boutique Deportiva vs. Las Heras (C40).

En París: La París vs. La Pachanga (C33) y París FC vs. Parque Sur (C40).

En Los Halcones Nº 1: Barrio Cáceres vs. Bobinados Iver Pereyra (C33) y La Brown Malagueña vs. Coy Unidos (C40).

En Las Heras: Ceferino Namuncurá vs. Expreso Lo Bruno (C40) y La Gaucho vs. Profesores (C40).

En Ciclón de Los Flores: Villa Las Delicias vs. Fernández (C33) y Academia y Peluquería Luis vs. Pritty FC (C40): En Vélez de Maquito: Centinelas Unidos vs. Agrupación Martín Fierro (C40) y La 59 FC vs. Villa Reconquista (C40).

En Las Monjitas: San Carlos vs. Rotisería Thiago y Zoe (C33) y Calle 14 FC vs. Loreto FU (C40).

En Villa Yocca: La Gaucho vs. Villa Reconquista (C33) y RG Neumáticos vs. El Porvenir (C40).

En Peñarol de Los Flores: Los Santos vs. Estudiantes de Ulluas (C33) y La Feria vs. Gomería Santa Rita (C40).

En Árraga: Empresa La Unión vs. Los Pasajeros (C33) y Empresa La Unión B vs. San Martín (C40).

En 8 Hermanos: UTA vs. Club 504 (C33) y Villa Yocca vs. Villa Antonia (C40).

En Gimnasia de Maquito: Los Cirujas FC vs. El Templo FC (C33) y Cioccolani vs. La Pachanga (C40).

En San Martín (Vta. Barr.): Los Mojones vs. La Brown (C33) y Repuestos El Globito vs. Los Santos (C40). En Zanjón Nº 1: Zanjón vs. Pritty FC (C33) y Zanjón vs. Necochea FC (C40). En La Cu chilla (Fernández): Taller El Amigo de Fernández vs. Los Monkikis (C33) y Chacarita de Fernández vs. Las Heras (C40).

En El Sur Nº 1: La Pampa vs. París FC (C33) y Arquitectos vs. Villa Carolina (C40). En Sara Mañu FC: Sara Mañu FC vs. Calle 14 FC (C33) y Sara Mañu FC vs. San Carlos (C40).

En Santa María: Academia y Peluquería Luis vs. Sportivo Peñarol (C33) y Atlético Alianza vs. Sportivo París (C40).