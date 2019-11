Se abren las llaves de los atractivos play off

31/10/2019 - 21:41 Amateur

En Cancha Ciencias Económicas: Intocables vs. Ateneo 14; Contadores Jrs. vs. Taller Willi 16.

En cancha 1: Complejo Jugadores Libres: Cacheteao con Coca vs. Yanda City 14; (play off Copa de Oro); Newbery vs. Bº Juramento 16 (play off Copa de Oro); La Alvarado Stone vs. Gremio 17:30; (play off Copa de Oro) La Reserva vs. Halcones 19.

Cancha 2: Los Pibes F.C. vs. Málaga 14 (play off Copa de Plata); Ramón Carrillo vs. Santa Lucía 16; Rejunte vs. La Estafeta 17:30. Cancha 3: Empoli vs. Pel. Jaime 32 14; Valencia vs. Met. Dorrego 16; Prof. Montero Sport vs. San Pau Sport Team 17:30.

Cancha 4: Galácticos vs. Cristal 14; Ciudad Satélite vs. Nueva Chicago 16; Bastianos F.C. vs. 22 y Media 3 17:30. Cancha 5: Messina vs. Coesa 14 (play off Copa de Oro); La Eskina F.C. vs. Peronismo 26 de Julio 16 (play off Copa de Oro); Industria F.C. vs. La Kinchada 17:30; Los Gomitos de Oglobo Megacotillón vs. Taller Dany 19. Cancha 6: Estudio Jurídico LYP vs. Comb. Bertolotti 14; Napoli vs. Lex DR. 32 16; Bº Sarmiento vs. Los Cacos 17:30 (play off Copa de Oro).

Cancha 7: Kinesiólogos F.C. vs. La Gran Camada 14; Quilmes vs. Oglobo Megacotillón 16; Lex DR. 38 vs. Pepsi F.C. 17:30.

Cancha 8: Villa Las Delicias vs. Napoli Black 14 (play off Copa de Oro); Stilnovo vs. Los Coyotes 16; La Moreno vs. Mza 6 17:30 hs (play off Copa de Oro).

Cancha 9: San Lorenzo vs. Platense 14 (play off Copa de Plata); Abogados Cuervos vs. Pukará 16; Pilchería Max Mar vs. Los Amigos 17:30.

Cancha 10: Hampones vs. San Miguel 14; Sacachispas vs. Pipo Lar 16 (play off Copa de Plata); Sky City vs. Jorge New 17: 30 (play off Copa de Plata).