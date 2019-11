FÚNEBRES | 1 de noviembre de 2019

31/10/2019 - 22:22 Funebres

FALLECIMIENTOS

Elías Maud

Remigia Gabriela Centeno

Francisco Alfredo Garay (La Banda)

María Amalia Requena (La Banda)

Antonio Ricardo Olivera (La Banda)

Juana Pabla Rojas (Dpto. Alberdi)

Sepelios Participaciones

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. Dr. José P. Neme y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. Con el corazón dolorido participo la partida de la hacedora en gran parte de mi felicidad, por eso mi eterno agradecimiento a tan bella persona. Seguramente un coro de ángeles la espera para que la Virgen María la acune en su regazo y el Señor le dé la paz que se merece. Norma Galván.

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. María Cristina Jiménez, sus hijas María del Huerto Herrera, María Josefina Herrera y José Grand, nieto Milo Grand, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. Rosario Josefina Weyenbergh, sus hijas María Josefina y María Silvia Olmedo Weyenbergh, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. Antenor Álvarez, participa con pesar su fallecimiento. Pide oraciones en su memoria.

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. Marcelo Oller, Alicia Bejarano y sus hijos Lourdes y Andrés, participan con profunda tristeza el fallecimiento de la querida Matilde y ruegan oraciones en su memoria.

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. Néstor Dómina y Lila Longhi de Dómina (a) participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Matilde y acompañan a Antonio, María y Diego en tan doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria.

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. Aldo Rodolfo Yunes y Ligia Dómina (a) e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Matilde y acompañan a Antonio, María y Diego en tan doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria.

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. María Eugenia Suárez y sus tías Angélica Beatriz y Sara Suárez, acompañan a la familia Aliaga-Gallego, a su hermana Betty Aliaga, esposo Ing. Gallego y sus hijos ante la irreparable pérdida de nuestra querida Matilde. Que su alma descanse en paz.

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana acompañan a sus hijos Negro, Maria y Diego en tal doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria.

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. Mati querida gracias por tanto. Siempre estarás en nuestros corazones. Tu amiga Maria Elena Hazam, hijos e hijos políticos Natalia y Jorge, Luis Huespe Hazam, Mario Galván y Elina Acuña y nietos, acompañan con mucho dolor a su esposo, hijos y nietos. Rogamos oraciones en su memoria.

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. Ana Beatriz Gatti, participa su fallecimiento, acompaña a sus hijos y demás familiares en este momento de profunda tristeza. Oremos por el descanso de su alma.

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. Tus amigos Fina Caroli, Negra Weyenbergh, Cristina Giménez, Nena Marquesano, María Jiménez, Coqui Villanueva, Tere Cardozo, Marta Meossi participan su fallecimiento.

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. Tus amigos Mariano Guerrieri, Coqui Villanueva y flia, participan su fallecimiento.

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. Elsi Gramajo, Mirta y Juan Accinelli, Mari, Nena y Soledad Marquesano participan su fallecimiento.

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. Querida amiga ya estás gozando del reino del Señor, dejaste en nuestros corazones el eterno dolor de tu partida. Delia Marquesano y flia, participan su fallecimiento.

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. Querida Matilde, después de una larga enfermedad, sufrida con entereza y fe, te vas al encuentro del Señor como el apóstol Pablo, puedes decir: he peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor, como justo juez, me dará en ese día y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. (2 Timoteo 4,7). Blanca Celina Díaz y sus hijos Lic. Silvia Gomez de Carrera y flia., Dr. Julio Mariano Gómez y familia, saludan a su amiga Betty y la acompañan en el dolor y la esperanza.

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. Antonio V. Castiglione, su esposa Graciela Cazaux e hijos, participan su fallecimiento, acompañan a su esposo e hijos y elevan oraciones en su memoria.

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. Olga Palumbo, sus hijos Fernando y Cristian Quatrini, hijas politicas Paula Basualdo y Rita Carrizo participan con mucho dolor su fallecimiento, pero agradecida de haber contado con su amistad e invitan al novenario de misas que rogando por su eterno descanso se ofrendará a partir de hoy en la iglesia Nuestra Sra. de la Merced a las 20.30 hs.

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. Marcia y María Rosa Aguilar Aráoz participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Matilde y acompañan a sus hijos María de los Ángeles y Diego en este dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. María Teresa Barraza de Salido, participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento.

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. Carlos Areal, María Rosa Hazam y sus hijos: Juan Pablo, María Eugenia,, Carlitos y Laura participan con mucho dolor el.fallecimento de su amiga Matilde.

CASTILLO, DIVINA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/19|. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi, aunque muera vivira. Compañeros de trabajo de sus hijas Norma y María Olivera, CPN Urquiza Andrés E., CPN Abutti Pablo R., participan el fallecimiento de su Sra. madre y ruegan al Altisimo una pronta resignacion cristiana a toda su familia.

CASTILLO, DIVINA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/19|. Sanatorio Alberdi SRL, gerentes, profesionales, empleados participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex empleada.

CENTENO, REMIGIA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Sus sobrinos Teresa, Antonio, Tito, Kiti, Antonia, Claudio, Puki, Neli, y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Abra Dpto. capital SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORBALÁN, RODOLFO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Su esposa Berta Roldán Sus hijos Diego, Marilin, Ricardo, Cesar, h. politicos Rita y Yesi, sus nietos Benjamin, Fiorella, Agustina, su hno. Rubén, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas, cementerio Los Flores. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

JUGO, DEBORA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/19|. Sus Padres Nancy y Tanque, sus hermanos Pollo, Koty, Mely, sus abuelos Lola, Puca, tios, primos y demas familiares. Sus restos fueron Inhumados en el Cementerio San Marcos. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 421978.

JUGO, DEBORA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/19|. El personal directivo, docente, de maestranza y toda la comunidad educativa de la escuela Nº 88 Coronel Borges participa con profundo dolor el fallecimiento de la sobrina de su querida compañera Daniela Jugo. Elevan una oración en su memoria.

LUNA, MARÍA CARLINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/19|. Viviras en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tus bondades, el cariño y la dulzura de tu sonrisa. Hasta siempre tía Carlina. Mary Adamo, Marisol, Maricel y Alejandra Zenatti, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

LUNA, MARÍA CARLINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/19|. Carlina: Tu partida deja un enorme vacío en los corazones de quienes compartimos la vida contigo, por tu forma afectuosa y cariñosa de ser con todos. Señor dale en el Cielo todo el amor que sembró en la tierra. Su desconsolada hermana Silvia y sus sobrinos Roly y Sonia Zenatti, sus sobrinos nietos Silvana, Damiano y Antonella Zenatti desde (Trento Italia). participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

MATHIEU DE LLINÁS, MABEL NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/19. Tesi Iturre y Lisandro Gutiérrez, sus hijos Gonzalo y Ramiro con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MATHIEU DE LLINÁS, MABEL NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/19|. Sonia Moglia y su hijo Raul Santiago Dargoltz participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan con cariño a Juan, Bárbara, Santi y su familia.

MATHIEU DE LLINAS, MABEL NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/19|. Ramiro Santiago Mattar y sus hermanos Maximiliano y Florencia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MATHIEU DE LLINÁS, MABEL NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/19|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Juan Antonio Jorge, Alicia Leguizamón, Mariano Gigena, Evelina Estofan, Sergio Brandan, Agustín Meneghini, Luciana Romero Martínez y Tribunal de Disciplina, participan del fallecimiento de la Sra. Madre de sus colegiados Dres. Oscar, Hugo y Zaida Juárez . Se elevan oraciones en su memoria.

MATHIEU DE LLINÁS, MABEL NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/19. ... Nos íbamos al juzgado de La Banda en tu Citroën 3CV rojo. Cuando había viento nos asustábamos. ¡¡¡Charlábamos, "nos cruzábamos", así dicen ahora. Nos reíamos y nos abrazábamos. Buena madre y esposa, solidaria, de firmes convicciones. Excelente profesional, mejor persona!!! Estás en donde has elegido: en muchos corazones… "hacer sin hacer". Apapachos desde el corazón para mi amigo Juan y tus hijos. Ethy Pacheco Galván.

MATHIEU DE LLINÁS, MABEL NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/19|. Diego Jimenez, María Alejandra Cerro y Dieguito participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MATHIEU DE LLINÁS, MABEL NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/19|. Francisco E. Cerro, Mercedes Clusella y flia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MAUD, ELÍAS Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Sus hijas: Mónica, Ana y Cecilia Maud, sus hijos pol.: Luciano, Guillermo y Yohn, nietos y bisnietos part. su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MAUD, ELÍAS Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Chacho, Myriam y Ramón Paz, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Mónica y Luciano en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MAUD, ELÍAS Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Querido tío que descanses en paz. Tus sobrinos Yamil, Elsa, Maury Maud y su cuñada Elena Aguirre, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MAUD, ELÍAS Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Susana Abud, sus hijos Gonzalo, Florencia y Valentina, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido tío chacho. Ruegan oraciones en su memoria.

MAUD, ELÍAS Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Hugo Abud y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido tío chacho. Elevan oraciones en su memoria.

MAUD, ELÍAS Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Enrique Bilbao y Silvia Maud, participan la partida del querido tio Chacho y elevan oraciones en su memoria.

MAUD, ELÍAS Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Autoridades del CePSI, directora ejecutiva CPN Miriam Martínez, director médico adjunto Dr. Leandro Gamba, directora administrativas adjunta Dra. Daniela Vaca Japaze, personal asistencial y administrativo del CePSI participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la CPN Cecilia Maud. Elevan oraciones en su memoria.

MAUD, ELÍAS Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Marcia Elli de Montes de Oca, sus hijos Fernando, Alfonso y María Luz despiden con tristeza al amigo de la familia y elevan una oración en su memoria.

MAUD, ELÍAS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Bienaventurados los humildes de corazón porque de ellos es el reino de los cielos. Su amigo de siempre Ing. Bernardo Luis Toledo e hijos participan con profundo dolor su partida y acompañan con cariño a sus hijas Mónica, Anita y Cecilia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MAUD, ELÍAS Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Su vecino Pablo Ernesto Ruiz participa con profundo dolor su fallecimiento.

MAUD, ELÍAS Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Elsa Fiorini de Feijóo, sus hijos Jorge Luis y Graciela, Ana María, Víctor y Silvia, Carlos y Cecilia, Lucas, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MAUD, ELÍAS Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Fernando, María Eugenia y Enrique Chamas, junto a sus hijos, sobrinos, primos, tíos y toda la familia Chamas lamentan el fallecimiento de nuestro querido Chacho. Acompañan a la familia Maud en este momento de dolor y ofrecen oraciones por su alma.

MAUD, ELÍAS Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Marcelo Lugones, Alicia Cesca junto a sus hijos Virginia, Alfonso, Germán y Javier y sus respectivas familias acompañan afectuosamente a sus hijas Mónica, Ana Irene y Cecilia y sus familias, dando gracias por la ejemplar vida de su padre, y por su feliz encuentro con el Señor.

MAUD, ELÍAS Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Mario y Adriana Mondino, sus hijos y nieta, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigas, Cecilia, Ana y Monica Maud. Rogamos oraciones en su memoria.

MAUD, ELÍAS Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Pascual Llugdar, su esposa Bibi y sus hijos Ana Victoria, Bernardo, Daniela, Julieta, acompañan a sus hijas Cecilia, Anita, Monica y respectivas flias., en este dificil momento, rogando una oracion por el eterno descanso de su alma.

MAUD, ELÍAS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Liva de Scaglioni, sus hijos Rubén y Mangui Scaglioni y flia, acompañan en este triste momento a su hija Cecilia y flia. Elevan oraciones en su memoria.

MAUD, ELÍAS Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Graciela Martínez y sus hijos Matías y Luciana María, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Cecilia y Guilli y a sus nietos con inmenso cariño en este triste momento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

GARAY, FRANCISCO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/19|. Su esposa Ebe R. Gomez, hijas Noelia, Ximena, h. pol. Juan Rea, nietos Maximo, Eva, Isabela, Carmela, su madre Antonia Farias, hermanos, sobr. y demas fliares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhum. en el cementerio Jardin del Sol. Servicio HAMBURGO S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GARAY, FRANCISCO ALFREDO (PANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/19|. ''Grabame como un sello sobre tu corazón; llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor, como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama Divina es el fuego ardiente del amor''. Cantares 8,6. Sus hijas Ximena, Nohelia, sus nietos Massimo, Evangelina, Isabella y Carmela, participan con profundo dolor su fallecimiento. Piden oración en su memoria.

GARAY, FRANCISCO ALFREDO (PANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/19|. ''Las Almas de los justos están en las manos de Dios y ningún Tormento las alcanzará''. Se fue mi único hermano. Su hermana política Ingrid Gómez, participa con profundo dolor su fallecimiento y pide una oración en su memoria.

GARAY, FRANCISCO ALFREDO (PANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/19|. El Colegio Bioquimico y la Cooperativa Bioquimica participan con profundo dolor el fallecimiento de su incondicional empleado, y ruegan oraciones en su memoria, sus restos fueron sepultados en el Cementerio Jardín del Sol.

GARAY, FRANCISCO ALFREDO (PANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/19|. Pancho querido, fuiste el compañero incondicional que tuvimos, en estos últimos tiempos sufriamos a la par tuya, el Colegio fue tu hogar, y nosotros tu familia, hoy te despedimos, te fuiste al mas bello de los mundos, a la Casa del Señor, te extrañaremos mucho. Tus compañeros. Isabel, Graciela, Maria, Aldo, Karina, Mary, Analia, Vanesa, Lili, Sergio, Marcela, Fernando, Luis, Cecilia Rocha, Johana, Cecilia Bustos, Sonya Miranda, David, Vanina, Gaby Maldonado, Gonzalo, Antonela, Zulema y Blanca Tarchini.

GARAY, FRANCISCO ALFREDO (PANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/19|. Tus amigas que siempre te recordaran por ser un buen empleado, bondadoso, siempre dispuesto a colaborar, el que no sentía cansancio a la hora de trabajar, Dra. Stella Guadagnoli, Dra. Teresa Lopez, Dra. Anahi Catella y Dra. Lilia de Jozami, te despedimos con gran dolor. Y rogamos oraciones en tu memoria. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Jardín del Sol.

GARAY, FRANCISCO ALFREDO (PANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/19|. Tu amigo Dr. Ernesto Cinquegrani, participa con profundo dolor tu partida, te extrañaré por siempre. Un gran abrazo a donde quiera que estes. Ruego oraciones en tu memoria. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Jardín del Sol.

GARAY, FRANCISCO ALFREDO (PANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/19|. Dr. Ramon Mendez, su esposa Ramona y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Jardín del Sol.

GARAY, FRANCISCO ALFREDO (PANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/19|. Hermano, amigo, compañero, con mucho dolor tengo que hacer este aviso, hoy te despedimos para esas vacaciones que me pediste por siete días que se convirtieron en eternas. Me quedo sola en esta oficina extrañandote. Hasta siempre Pancho querido, tus amigos que jamas te olvidaran Mary Ramirez y Raúl Perez Caldo.- Rogamos oraciones en tu memoria. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Jardín del Sol.

GARAY, FRANCISCO ALFREDO (PANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/19|. Tus amigas de auditoría, te extrañaremos y te recordaremos siempre Dras. Ana de Polti, Valeria Gianoni, Silvia Soria, Claudia Arevalo y Stella Guadagnoli. Rogamos oraciones en tu memoria. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Jardín del Sol.

GARAY, FRANCISCO ALFREDO (PANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/19|. Dra. Marta Sayago, participa con profundo dolor su partida y ruega oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Jardín del Sol.

GARAY, FRANCISCO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/19|. Dra. Cristina Gambone, Dr. César Miranda, Karina Ferreyra, Analía Coronel, Luciana O´Mill participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestro querido amigo Pancho. Acompañamos a su flia. a sobrellevar este dolor. Descansa en paz Pancho.

GARAY, FRANCISCO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/19|. Cecilia Rocha y Graciela Montenegro participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran compañero. Acompañan a su familia en este doloroso y difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

GARAY, FRANCISCO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/19|. El Consejo de Bioquímicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Francisco Garay, empleado del Colegio de Bioquímicos. Acompaña a su familia en este doloroso y difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria."

GARAY, FRANCISCO ALFREDO (PANCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/19|. ''Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi aunque muera vivirá''. Juan 11:25-26. Tu esposa Eve Ruth Gomez, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

GARAY, FRANCISCO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/19|. Sus vecinos de calle Garay: Negro Argañaraz y flia, Fidelia Villarreal y su hija Marta; Osvaldo Rodriguez y Sra, Dr. Trejo y flia, Pico Alderete y flia, Américo Valoy y flia, Chique Garay y flia, Flia Gallo, participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, ANTONIO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Su esposa Marilin de los Ángeles Rodríguez, sus hijos Víctor, Benja, Nancy, Marcela, Lorena y demás familiares. Sus restos serán Inhumados hoy 11 hs. en el cementerio Jardín del Sol. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle. La Plata 162. Tel. 421978.

REQUENA, MARÍA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Sus hijos, yernos, nietos, participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BARRIONUEVO, TOMÁS ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/19|. La comision directiva de la Asociacion de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (ADUNSE) participan con profundo dolo el fallecimiento del padre de nuestro amigo Lic. Mariano Barrionuevo. Acompañan en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, TOMÁS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/19|. El personal de Caja Complementaria UNSE acompañan al presidente de nuestra institución Lic. Mariano Ángel Barrionuevo y flia., en este doloroso momento, rogando la bendición de Dios por consuelo y resignación.

BARRIONUEVO, TOMÁS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/19|. Mariana Paz y familia acompañan al Sr. Lic. Mariano Ángel Barrionuevo en este doloroso momento, rogando la bendición de Dios por consuelo y resignación.

BARRIONUEVO, TOMÁS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/19|. Cra. Silvia Corvalán, su esposo Cr. Mario Vega, sus hijas Candela, Carolina, Constanza y Lucía participan con profundo dolor el fallecimiento del papá del Lic. Mariano Barrionuevo y acompañan a su familia en el dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, TOMÁS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/19|. Grupo de Baile No docente APUNSE, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del compañero Mariano Barrionuevo y ruegan una oración en su memoria.

BARRIONUEVO, TOMÁS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/19|. El decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la vicedecana Lic. Josefina Fantoni, los consejeros directivos, secretarios de facultad, docentes, no docentes y alumnos, expresan sus condolencias por el fallecimiento del padre del Lic. Mariano Barrionuevo y acompañan a su familia en el dolor.

BARRIONUEVO,TOMÁS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/19|. El Decano Dr. Juan Carlos Medina, Vicedecana Dra. Nancy Giannuzzo, compañeros docentes y no docentes de la Facultad de Ciencias Forestales, acompañan al Presidente de la Caja Complementaria UNSE, Lic. Mariano Barrionuevo en el fallecimiento de su padre Ángel Tomas Barrionuevo.

JULIÁN DE AUAT, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/19|. Con inmenso dolor despido a una querida amiga de toda la vida y hermana de corazón. Margarita Hallak de Saad, sus hijos: Mariel, Dr. Juan Daniel y sus hijos politicos con sus respectivas flias., participan con tristeza el fallecimiento de la querida Tía Mari., hago llegar a sus hijos y hermanos: Olga, Unbico y Alba y demás fliares. Mi más sentido pésame por irreparable pérdida, nunca te olvidaré Mari los lindos momentos que compartimos juntas, tu hermoso gesto de cariño hacia mi y mis hijos, fuimos vecinas y nos demostramos mucho cariño. Que Dios y la Virgen Santísima te tengan en el mejor lugar, ahora serás una estrella más en el Cielo que brillará para siempre. Pedimos oraciones por su eterno descanso.

ROJAS, JUANA PABLA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Sus hijos Maria, Victor, Carla, Zulema, José Escobar, hijos politicos, nietos, Bisnietos y demás familiares. Sus Restos serán Inhumados hoy 16 hs. en el Cementerio de Aybal. Dpto. Alberdi. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 421978.

Invitación a Misa

ARMOHA, JOSEFINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/16|. Hoy hace tres años que Dios te llevó a su lado. Cuanto se te extraña. Fuiste lo mas hermoso que el Señor nos dio como madre, un ser puro lleno de amor al prójimo, la persona que no solo se dedicó a su familia sino que colaboró en distintos ámbitos como la parroquia de su barrio Virgen de Guadalupe, Club de Madres y en todas las necesidades para el progreso de su barrio. Como madre eras la montaña que nos protegía de toda tempestad y el remanso donde acudiamos en busca de paz. Por todo esto te decimos: Madre te amamos y recordamos como lo que fuiste, nuestra fuente de inspiración. "Gracias por todo". Se invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Sagrado Corazón del Bº Güemes.

AYUNTA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/17|. Su esposa Irma Alicia, sus hijos Veronica, Macarena, Magdalena, hijo politico Javier Jorge, su amada nieta Anita, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la Catedral Basilica, al recordarse dos años de su fallecimiento.

GALLO DE AGUIRRE, BLANCA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/08|. A once años de su fallecimiento nuestros corazones sienten el mismo dolor como el primer día. Sus hijos Eugenia, Adelma, Carlos, Hugo, Julia y Dina, su hermana Valle, sus nietos, sus bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano. Se ruega una oración en su querida memoria.

GÓMEZ, RUTH MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/19|. Te fuiste inesperadamente, dejando un vacío en nuestros corazones, que brille para ella la luz que no tiene fin y que el Señor dé consuelo a los que quedan llorando por ella. Sus hermanos Carlos y Silvia, sobrinos Guillermo, Alejandro, Sebastián, Julio, sobrinos nietos Carla, Francisco, Rita, Tiago y sobrinas políticas agradecen a las familias que los acompañaron e invitan a la misa de los nueve días que se realizará el día 1 de noviembre a las 20.30 hs en la Catedral Basílica.

TREJO, ROBERTO MARCELINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Querido Marce, tu partida fue un golpe muy fuerte que no esperábamos, es imposible no estar tristes, duele no escuchar tu voz, duele respirar tu ausencia. No podemos pedir que vuelvas, pero cómo nos hubiese gustado que nunca te hubieras ido. Hay un espacio donde tu presencia habita dulcemente y es en lo más profundo de nuestros corazones. Sus desconsolados padres Andrés y Teresa, sus hermanos Myriam, Ana, Adriana, Nancy, Graciela, Ramón, Claudia y Andrés y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Pquia. Virgen del Valle, al cumplirse un mes de su partida al reino celestial. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

REINOZO, JOSE LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/19|. Al igual que un día bien aprovechado trae buen sueño, una vida bien aprovechada trae una partida feliz. Hoy se cumplen 9 días de tu viaje al reino de Dios, gracias por recorrer parte del camino con nosotros. Agradecemos a familiares, amigos que nos acompañaron. Tu esposa Mónica, hijos Renzo, José, Tania, Nicolás, hija política Rita. Se ruega una oración en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin. Invitamos a la misa el día 01/11/19 que se realizará en la Iglesia Cristo Rey a las 20:30 hs.

Recordatorios

----------------------------------------

GONZÁLEZ DE ABREGÚ, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/16|. Te fuiste a un lugar mejor, donde no hay sufrimiento y eso nos consuela. Vivimos recordándote en cada momento de nuestras vidas, gracias por el amor que dejaste en nuestros corazones. Te recordamos en un nuevo aniversario de tu partida, tus hijos, hijos políticos, nieta y demás familiares.

NIETO MARADONA, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Nuestro Ángel hace ya 11 meses que te fuiste y dejaste un vacío imposible de llenar, te amo y te amaremos por siempre, que dolor mamita, nuestra Cande era cariño, alegría, baile, señorita, un ejemplo con sus 6 añitos. Que brille para tí la luz que no tiene fin. Se ruega oraciones en su memoria. Tu mamá Yani, tu Abu Claudia, tío Matías y prima Valentina. Mil Besos al Cielo amor.