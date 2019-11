Serrat y Sabina celebran desde hoy su música y su amistad en la Argentina

01/11/2019 - 20:51 Pura Vida

Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, dos próceres de la canción de autor en Iberoamérica, estrenarán hoy en Buenos Aires la tercera entrega de sus encuentros en gira, a la que el autor de “Y nos dieron las diez” definió como “una celebración tribal e intergeneracional”, y que se repetirá el domingo 3, y el jueves 7 y viernes 8 de noviembre en el Movistar Arena.

“Esto no es exactamente un espectáculo musical, sino además un homenaje a la amistad, a muchas cosas que nos han pasado y que nuestras canciones han reflejado y la gente se las ha apropiado, lo que produce una sensación de fiesta que nos gusta mucho”, se explayó Sabina durante una entrevista con medios nacionales.

Tras estos primeras presentaciones en Buenos Aires, la otra estación local de la gira que luego seguirá por Paraguay, Uruguay, México, Costa Rica y Madrid (España), tendrá lugar el miércoles 13 de noviembre en el Orfeo Superdomo de Córdoba, quizás debido a que fue aquí donde se gestó esta nueva entrega.

El reencuentro de los cantautores españoles tras las juntadas para “Dos pájaros de un tiro” (2007) y “Dos pájaros contraatacan” (2012), iba a lanzarse el martes pasado en Santiago de Chile, pero la revuelta popular que sacude al país trasandino suspendió la presentación.

“Que en Chile, ese país que suelen poner como ejemplo de democracia neoliberal haya sucedido este estallido, nos ha sorprendido”, confesó Sabina ante lo que Serrat agregó que “se está dando un movimiento de espontaneidad que como mínimo podemos decir que es muy curioso y que equipara lo de Chile a lo que sucede por estos días también en Hong Kong y en el Líbano”.

El catalán autor de “Mediterráneo” y “Disculpe el señor”, abundó que “es muy interesante lo que está pasando por cómo estos sucesos saltan de pronto sin que existan partidos o una dirigencia que los capitalice”.

Cuando les preguntaron si ya que estos desbordes populares no reconocen dirigentes, sí pueden tener canciones y llevar las firmas de ellos, a lo que Sabina respondió “Yo no quiero que mis canciones se conviertan en banderas puesto que no me gustan las banderas y sí me gustan las canciones”.

“Las canciones cambian el mundo, pero muy a largo plazo y cambian más el mundo personal, de las parejas, de la memoria, de la vida cotidiana que el de la política, lamentablemente”, se explayó el compositor de “Tan joven y tan viejo”.

Serrat, por su parte, consideró que “cada tiempo tiene sus canciones como va a tener su implacable futuro y sus banderas. Y esas canciones las van a hacer los que participen de este tiempo. Este es un camino que aunque pueda tardar más o menos no tiene marcha atrás y va a suceder sin que los dirigentes políticos se den cuenta”.