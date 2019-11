Zulma Faiad reveló en un ciclo radial la difícil decisión que tomó a los 48 años

01/11/2019 - 21:06 Pura Vida

“Estoy a favor del aborto por la crueldad que pasé con él (su pareja en aquel momento) porque no lo quería y yo no pude soportarlo. Me he sacado un hijo, estaba grande para criar un hijo sola. Tenía 48 años y ese niño quería un padre”. Con esas frases, Zulma Faiad reveló algo que muy pocos sabían, y lo hizo en el programa radial “El show del espectáculo”, que conduce Ulises Jaitt.

La actriz, madre de Eleonora y Daniela Guerrero, explicó que precisamente sus hijas ya estaban grandes y no se veía criando a un niño sola, menos a esa edad. E insistió: “No quiero un hijo que tenga solo madre. Yo necesito madre y padre. Sola no puedo ser madre. Al ser hija de padres separados, digo que no”.

Por otra parte, la actriz dio también su punto de vista sobre otro polémico debate: la pena de muerte. “No sirve, se sufre más en vida”, contestó al respecto. Y cuando le pidieron su opinión sobre el ejercicio de la prostitución, simplemente se animó a decir: “No hay que juzgar”.

Zulma siempre se ha mostraron como una mujer sin pelos en la lengua, ya sea para hablar sobre ficción o sobre la vida real.