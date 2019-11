Cabré le demostró a Echarri que él no miente y mostró a su doble para escenas sexuales

01/11/2019 - 21:11 Pura Vida

Después de que Nicolás Cabré revelara en el programa de Mirtha Legrand que usa un doble en las escenas hot que protagoniza en la nueva serie de Polka, su colega Pablo Echarri lo trató de mentiroso. Es más, aseguró que “no se usan dobles porque los canales no te los pagan”.

Por lo que mostró Cabré en respuesta a Echarri, parece que hay figuras a las que sí se les da con el gusto de contar con un doble en su ficción. “La imitación de mis tatuajes... Ves Echarri, no es mentira”, dijo Nicolás en el programa “El diario de Mariana”, mientras se mostraba la imagen de Victoriano Pololla.

Al respecto, la conductor del ciclo, Mariana Fabbiani le lanzó una crítica al galán: “Me decepcioné mucho con el tema de los dobles en las escenas de sexo. Porque vos no hiciste siempre esas escenas con dobles...”.

A lo que Cabré contestó: “Entiendo que es algo de lo que se tiene que hablar. No es que no sea yo. Soy yo. Son negociaciones que son absolutamente normales. La gente está en su derecho de creer o de decir lo que quiera. Es mucho más simple de lo que parece. Siempre digo hasta el lugar que quiero llegar. Si no me pongo de acuerdo, planteo sumar a otra persona para otros planos”.

Ya en lo de Mirtha había dicho: “Me fumé 20 años por meterme en la piel de un personaje que fumaba. Y al principio de mi carrera hice estas cosas, desnudos... Hoy me permito decir que no. Porque vienen y me dicen: ‘Te lo resumo claramente, mostrame el cu...’. Y no tengo ganas de mostrar el cu.... Tengo una hija. No quiero que Rufina me vea así”.

Alguno comentan que el actor no solo cuida que su pequeña hija Rufina no lo vea, a futuro, en esas escenas, sino que estaría evitando también discusiones innecesarias con Laurita Fernández, con quien ya tuvo un pleito el año pasado a raíz de Flor Vigna, su coprotagonista en “Mi hermano es un clon”, quien compartió en las redes sociales imágenes de ambos semidesnudos en la cama, a modo de promoción de la ficción, que molestaron a la bailarina.

Ahora que Laurita Fernández está iniciando su trayectoria actoral, con un protagónico en la televisión, habrá que ver si ella también exige una doble cuando le toque interpretar alguna escena hot con su pareja de ficción.

Por su parte, el director de “Tu parte del trato”, Jorge Nisco, admitió que a él tampoco le gustan las escenas de sexo, pero las tiene que filmar porque hacen a la historia que se cuenta. “De hecho, cada vez que se hace una escena de sexo se va todo el mundo del set, porque a muchos actores no les gusta mostrar parte de su desnudez”, explicó.

Con respecto a la escena puntual de Cabré y Jazmín Stuart contó: “Usamos planos de las caras de Jazmín y Nicolás, partes de planos de los torsos también; y en el resto se usaron dobles”.