CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de noviembre de 2019

01/11/2019 - 21:23 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MISA POR LOS FIELES DIFUNTOS DESDE PARQUE DE LA PAZ

12.45 LOS SIMPSONS

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 FINDE EN NICK

17.15 CLUB 57

18.00 CINE. DIARIO DE GREG 3. DÍA DE PERROS

19.30 CINE. MENTIRAS VERDADERAS

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 CIERRE DE TRANSMISION





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO FOODIE





TV PÚBLICA

12.30 CORAZÓN VALIENTE

13.00 MIRADAS NUESTRAS

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 ABIERTO AL PÚBLICO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 AMBIENTE Y MEDIO





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 ELCHAVO

17.00 TU FABULOSO FINDE

20.00 IMPLACABLES

22.00 INSTANTES DE VIDA





EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL 14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 FOREVER HITS

21.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. REGATAS - VIVO

23.00 RECORDANDO

24.00 RODANDO FOODTRUCKS





CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO POR ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.22 FRANKENWEENIE

07.55 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

10.04 THE DUFF

12.00 RÁPIDO Y FURIOSO

14.01 COMO PERROS Y GATOS

15.45 YA TE EXTRAÑO

17.52 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

19.59 RÁPIDO Y FURIOSO

22.00 BATTLESHIP. BATALLA NAVAL





TCM

06.42 LOST - T. 5 - EP. 14 - THE VARIABLE

11.08 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 19 - SWEPT AWAY

16.18 MULÁN

17.51 TONTO Y RETONTO

19.54 KARATE KID 4

22.00 MAREA ROJA





TNT

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.01 LA PRINCESA Y EL SAPO

08.39 BUSCANDO A NEMO

10.31 BUSCANDO A DORY

12.23 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - T. 2 - EP. 8 - SAN JUAN

12.53 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

15.00 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX

17.30 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA

20.19 UN GRAN DINOSAURIO

22.00 ROBIN HOOD





SPACE

06.00 ANACONDA 2. EN BUSCA DE LA ORQUÍDEA SANGRIENTA

07.32 BATMAN ETERNAMENTE

09.43 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

11.47 FURIA DE TITANES 2

13.31 EL TESORO DEL AMAZONAS

15.26 LA QUINTA OLA

17.31 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA

19.57 SOY EL NÚMERO CUATRO

22.00 CANELO. FE, ILUSIÓN Y DECISIÓN

23.00 COMBATE SPACE - T. 2019 - SAUL ‘CANELO’ ALVAREZ VS. SERGEY KOVALEV





CINECANAL

11.45 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS

13.30 UNA NOCHE EN EL MUSEO

15.45 UN ESPÍA Y MEDIO

17.55 LOS SIMPSON

19.40 TOMB RAIDER. LAS AVENTURAS DE LARA CROFT

22.00 JACK REACHER





VOLVER

06.00 NO HAY QUE AFLOJARLE A LA VIDA

07.40 YO TENGO FE

09.15 LOS MUCHACHOS DE MI BARRIO

11.00 EL GRAN ÁLBUM DE LA TELE

11.30 GRAN VALOR EN LA FACULTAD DE MEDICINA

13.00 SANDRO. 5 AÑOS DESPUÉS

15.00 SIEMPRE TE AMARÉ

16.40 DESTINO DE UN CAPRICHO

18.15 LA VIDA CONTINÚA

20.00 EL CLUB DE LA COMEDIA

21.00 ROMPEPORTONES

23.00 LA ARGENTINA DE TATO





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*TERMINATOR, 22.30, 00.35

*JOKER, 20.30

*LOS LOCOS ADAMS, 14.30, 17.30.

*¿YO TE GUSTO?, 16.15, 19.15 (ESPACIO INCAA $50).

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA.

QUINCHO DE PEPE PEZZINI

EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS: SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA CARMONA.

RETRETA DE LA PLAZA LIBERTAD

*VIERNES 15, CICLO DE TANGO CON ANA JOZAMI, ALFREDO OLMOS Y CACHO ENCALADA.

EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD

*SÁBADO 16, A LAS 21, EN LOS CICLOS DE LA EXPLANADA: “SANDRO DE AMÉRICA”.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.





CINES

MALEFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)

AVENTURA (+13)

02,03/11 - 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)

AVENTURA (+ 13)

02/11 - 22:00 hs (Cast) 00:30 hs (Cast))

LOS LOCOS ADAMS (3D)

ANIMADA (ATP)

02,03/11 - 14:20 hs (Cast) 16:30 hs (Cast) 18:30 hs (Cast) 20:30 hs (Cast)

CRIMENES IMPOSIBLES (2D)

THRILLER (+13)

02/11 - 22:00 hs (Cast)00:30 hs (Cast)

TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

02/11 -14:10 hs (Cast) 16:45 hs (Cast)19:20 hs (cast) 22:00 hs (subt) 00:35 hs (subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP)

02,03/11 - 15:00 hs (Cast) 17:20 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)

ZOMBIELAND 2: TIRO DE GRACIA (2D)

COMEDIA (+13)

02/10 - 22:20 hs (subt) 00:30 hs (subt)

GUASÓN (2D)

ACCION (+ 16 AÑOS)

02/11 -14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:10 hs (subt) 00:35hs(subt)





HÍPER LIBERTAD

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 20:10

SUBTITULADO 2D 22:50

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:20 - 19:50 - 22:20

LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:10 18:10

TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA

ESTRENO. CASTELLANO 2D 17:00 19:40 22:30

SUBTITULADO 22:30 SOLO JUEVES Y VIERNES

ANTICIPADA EN VENTA

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15

DE NOVIEMBRE 2019

CASTELLANO 2D 19:10

HORARIOS DE APERTURA