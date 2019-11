Alarma el consumo de sustancias prohibidas en niños de apenas 9 años en Santiago Capital

02/11/2019 - 00:38 Santiago

En Santiago del Estero los jóvenes se inician en el consumo de sustancias prohibidas a edades cada vez más tempranas. Aseguran que en barrios del sector norte de la ciudad Capital hay niños desde los 9 años que ya se encuentran deambulando bajo los efectos de las drogas; y niñas desde los 12 años, en estado de ebriedad. Esto originó que, desesperadas, las familias requirieran ayuda en los diversos grupos y centros de rehabilitación.

La Comunidad Carismática Monseñor Santiago Salazar es uno de los espacios en donde esta problemática es moneda corriente, y a través de oraciones y charlas trabajan incansablemente para luchar contra el flagelo.

“Estamos muy preocupados por la situación. Lamentablemente la edad del inicio en las adicciones está descendiendo y el consumo está aumentando. Hace cinco años fijamos el consumo en una escala desde los 15 años, aproximadamente, y ahora vemos que hay chicos de 9 años que ya se drogan. Esta semana, fue de público conocimiento que una niñita llevó cocaína al colegio. Estamos ante una situación grave. Lo estamos viendo a diario en nuestro grupo de ayuda a los adictos y sus familiares”, expresó Héctor Laitán, referente de la Comunidad Carismática Monseñor Santiago Salazar.

Debido a esta realidad, aseguró: “Los daños son prácticamente irreparables. Hay que tener en cuenta que son niños que todavía no han terminado su desarrollo físico, psíquico ni espiritual. Además, los niños son utilizados por los mayores para comercializar la droga y eso es un atentado. Están en constante peligro”.

“Nos duele ver a los chicos con los ojos desorbitados, perdidos. Esto llevó también a que aumenten los casos de abusos sexuales. Los niños adictos se vuelven víctimas de violaciones porque están perdidos”.

Las niñas y el alcohol

La Comunidad Carismática Monseñor Santiago Salazar brinda contención a familiares y víctimas de las adicciones, no solo de las drogas, sino también del alcohol.

“En este último tiempo hubo un avance muy importante de las niñas en el consumo de la droga social que es el alcohol. Ellas están de alguna manera igualando o superando a los varones. Y estamos hablando de una franja etaria de 12 a 15 años”, sostuvo Laitán.

Brindan asistencia a víctimas y sus familias

Todos los martes, la Comunidad Carismática Monseñor Santiago Salazar se reúne en la parroquia Virgen del Valle para recibir a los jóvenes con problemas de adicción a las drogas. También a sus familias. Allí un grupo de servidores brindan asistencia.

“La familia recurre a las reuniones que realizamos para pedirnos ayuda. Los niños son reacios a acercarse por el propio prejuicio que existe. Nos cuesta llegar a los chicos, o en general a los adictos, porque se cierran en un mundo, por un instinto de conservación. Por eso nosotros trabajamos fundamentalmente desde lo espiritual. Hemos recibido colaboración de los psicólogos del Crease. Pero nos abocamos a Dios principalmente, con la palabra, la oración, el acompañamiento. Y así vamos llegando a nuestro objetivo. Obviamente que hay rechazo también. Es una tarea compleja, pero ayudamos. Felizmente pudimos recuperar a muchos adictos encomendándonos a Dios”, explicó Héctor Laitán.

“La importancia está en la perseverancia, en tener los objetivos claros de recuperación”

La lucha es dura, pero las ganas de superarse pueden vencer siempre. Fiel reflejo de esa situación es José Luna, un recuperado de las adicciones que hoy, después de años de una pelea guiada por la Comunidad Carismática Monseñor Santiago Salazar, y aferrándose a la fe en Dios, puede contar su experiencia y con la cabeza en alto gritarle al mundo que “es un vencedor”.

“Consumí desde los 12 años y a los 17 me enfermé. Cuando estaba internado, me hicieron una oración y recuerdo que me quebranté. Creo que fue el momento en que dejé ingresar a Dios en mi vida, tal vez sin darme cuenta. Igualmente después de unos meses recaí a pesar de estar yendo a los encuentros de contención. Así me pasó muchas veces, hasta que un día, superé la tentación. Fue a los 22 años. Creo que la importancia está en la perseverancia, en tener los objetivos claros”, explicó José.

Hoy, felizmente, “estoy reinsertado en la sociedad gracias a la ayuda de Dios, de mi familia y de los grupos de contención. Trabajo, tengo mi familia e intento ayudar hoy a los jóvenes adictos de mi barrio”.