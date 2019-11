“Se me murió mi madre en mis brazos”, se lamentó la hija a los investigadores policiales

02/11/2019 - 01:06 Policiales

La hija mayor de María permaneció firme junto al cuerpo, a la espera de que la Justicia se lo entregara para velarla y sepultarla en este día.

Las consecuencias de un femicilio que una joven de 16 años que no termina de ser hija, ya sea forzada a enterrar y reemplazar a su madre en los quehaceres del hogar.

“Mi madre se me murió en los brazos”, repitió a los policías, reticente en aceptar que en unas contadas cuadras, su madre huyó paradógicamente hacia una muerte segura.

“Chiquitos en casa”

“La pobre dejó la campera en casa y pidió que mis hermanos más chiquitos no la siguieran”, ahondó la adolescente.

“¿Por qué mi padre le hizo eso? Por qué la trató tan mal en vida, al punto de matarla?”.

El grito de la joven sacude la fibra más íntima de los policías, fiscal e instructores, también hijos y padres en su mundo, que ríen, sufren y lloran.

Pero nadie lograba articular palabra alguna que lograse aplacar tanta angustia: era un dolor, único y personal.

Vuelta a casa

Después de las 17, todos los hijos regresaron a su casa, con algunos policías a su lado, por si necesitaran de su presencia.

El escenario en que se precipitó el calvario de María, lucía oscuro y sombrío.

Los policías deslizaron que debieron tomar distancia al ver a los cinco hermanos abrazarse en soledad.

Aún ante esas almas lúgubres, en la tarde toda la comunidad se acercó, les ofreció una mano y hoy los acompañarán en el trance más amargo de sus días: en la sepultura de su sufrida madre y de su amado u odiado padre, adelantaron los investigadores en Tintina.

“El femicidio de María fue un crimen por odio”, afirmó una ONG

“A pocas horas de iniciar el año 2019, nuestra provincia sumó el nombre de Celeste Castillo, a la lista de los casi 300 femicidios por año que ocurren en Argentina”, señaló Analía Santilli, integrante de la Fundación Santiagueñas por la Igualdad.

“Muerte de mujeres a manos de un varón que la cree de su propiedad.

Comienza noviembre, el mes en que miles de mujeres haremos sentir nuestras voces exigiendo ‘ni una menos’, el día 25, y otra santiagueña estará en la lista de mujeres muertas, en una sociedad cuya cultura tolera prácticas sociales discriminatorias y de subordinación de las mujeres con respecto al varón”.

Tajante

Para Santilli, “el femicidio de María Larrea fue un crimen de odio. Su ex pareja no aceptó la negativa a reiniciar una relación y cuantas excusas más. Entonces, si no podía subordinarla, debía destruirla”.

Enfatzó: “Lo peor que puede pasarnos como sociedad es acostumbrarnos a estas muertes y solo pensar, que en algún momento otra santiagueña será incluida en esa lista.

La tarea principal es poner fin a la tolerancia social ante la muerte de un ser humano, que fue víctima, por haber nacido mujer”.