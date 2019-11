Barras apretaron al plantel de Rosario Central

02/11/2019 - 01:43 Deportivo

Una decena de barras de Rosario Central se presentó ayer en el club para exigirle al plantel profesional una victoria ante Godoy Cruz de Mendoza en el partido que sostendrán mañana en el Gigante de Arroyito por la duodécima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

Los violentos, tras ingresar por una de las oficinas contiguas al estadio, interrumpieron una charla entre los jugadores y el DT Diego Cocca y reclamaron -en buenos términos, según fuentes del club- un triunfo para mejorar la situación deportiva del equipo en el torneo.

Cocca dio la charla habitual antes del ensayo y, cuando los jugadores iban rumbo a la cancha del Gigante de Arroyito, fueron interceptados por los infiltrados. Ahí les pidieron que consigan los tres puntos “por respeto y necesidad del club”. No hubo ninguna agresión, sí el pedido de ganar de parte de unos barras que hace rato no pasaban por el estadio. O al menos hacía tiempo que no eran noticia.

Rosario Central, que acumula dos derrotas en fila, la última por 0 -3 ante Estudiantes de La Plata, debería jugar hoy un desempate con Patronato de Paraná para decidir el tercer y último descenso a la Primera Nacional.

Tras goleada en La Plata, Cocca avisó que dejará el cargo si el “Canalla” no vence mañana a los mendocinos, que marchan últimos con seis unidades en once encuentros.