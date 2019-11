Alfaro: “Si me ofrecen renovar, es un sí rotundo”

02/11/2019 - 01:50 Mundo Boca

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro encaró los micrófonos luego de otro traspié, el segundo consecutivo de su equipo en la Superliga. Lo más destacado es que se retractó de sus dichos en la anterios conferencia de prensa, que había sido luego de la inútil victoria por el partido de vuelta de semifinales.

“Sería una satisfacción muy grande si me ofrecen renovar porque sería una evaluación positiva de todo lo que se hizo. Dependerá de ponerse de acuerdo en los objetivos en lo deportivo. Siempre habrá un sí rotundo de mi parte. Pero no voy a ser yo quién diga si tengo que continuar. Los balances hay que hacerlos al final, y de ahí ameritará la posibilidad de seguir o no. Puedo desearlo y que no me lo ofrezcan ahí me volveré a mi casa”, dijo Alfaro.

“Pasaron de largo dos cosas que dije el otro día: que aprendí muchas cosas en Boca, por lo tanto estoy mejor preparado que en enero. Luego dije que si me quieren en un lugar, una charla conmigo dura cinco minutos. La pregunta que me hicieron era si yo tenía que continuar, y eso es algo que no puedo responder”, agregó.

Por último, Alfaro concluyó: “Si la pregunta era: si Boca te ofrece renovar contrato, ¿cuál sería la respuesta?, sería la que dije recién, que sí”.