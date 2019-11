Barcelona necesita un triunfo para consolidarse

02/11/2019 - 01:59 Deportivo

El líder Barcelona, actual bicampeón de la liga de España, visitará hoy a Levante, en uno de los partidos de la duodécima fecha.

El encuentro se jugará desde las 12 (hora argentina) en el estadio Ciudad de Valencia, con transmisión de Directv Sports.

Messi, presente en los últimos cuatro encuentros, lleva un total de cuatro goles en la competencia española tras su marcada ausencia en el arranque de la temporada, debido a diversas lesiones.

Barcelona lidera el torneo con 22 puntos, seguido de cerca por Real Madrid (21), Granada (20), Atlético de Madrid (20) y Sevilla (20).

Por su lado, Levante tiene 14 unidades y se encuentra lejos de la zona de descenso.

En tanto, Real Madrid recibirá a Betis (12) desde las 17 (hora argentina) en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española.

La jornada se completará con: Espanyol (Pablo Piatti, Matías Vargas, Jonathan Calleri y Facundo Ferreyra) vs. Valencia (Ezequiel Garay), a las 9, y Sevilla (Éver Banega, Franco Vázquez y Lucas Ocampos) vs. Atlético de Madrid (DT Diego Simeone; Ángel Correa), a las 14.30.

Mañana se completará la fecha con estos partidos: Valladolid vs. Mallorca (Pablo Chavarría), a las 8; Villarreal (Ramiro Funes Mori, Mariano Barbosa, Leonardo Suárez y Santiago Cáseres) vs. Athletic Bilbao, a las 10; Osasuna (Facundo Roncaglia y Ezequiel Ávila) vs. Alavés (Lisandro Magallán), a las 12; Celta de Vigo vs. Getafe (Leandro Chichizola) y Leganés (Jonathan Silva, Guido Carrillo y Federico Varela) vs. Eibar (Esteban Burgos, Gonzalo Escalante y Pablo De Blasis), a las 14.30; Granada vs. Real Sociedad, a las 17.

Posiciones: Barcelona 22 puntos; Real Madrid 21; Granada, Atlético Madrid y Sevilla 20; Real Sociedad 19; Villarreal 17;Getafe y Ath. Bilbao 16; Osasuna, Levante, Valencia y Valladolid 14; Alavés y Betis 12; Mallorca 10; Eibar y Celta 9; Espanyol 8 y Leganés 5.