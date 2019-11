Fabrizio Cosolito: “Este es un grupo con buena gente”

02/11/2019 - 02:11 Deportivo

Fabrizio Cosolito apareció en toda su dimensión en la noche mendocina y fue la gran figura en el cuarto triunfo consecutivo de Independiente BBC en la Conferencia Noroeste de la Liga Argentina.

El alero santafesino habló de la victoria del jueves ante Rivadavia. “Más allá de lo personal, creo que el equipo está encontrando buen juego, buenas situaciones, buenos lanzamientos. En general, los diez o doce que integramos el plantel estamos en un buen momento y eso es lo que importa”, declaró en el inicio de una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

Consultado acerca de las principales virtudes de su equipo para ganar los primeros cuatro juegos de la competencia, explicó: “Primero, la defensa. Estamos dejando a todos los equipos en menos de 60 o 70 puntos. Y en ataque estamos encontrando buenas situaciones, leyendo bien los juegos y los momentos de cada juego. Por ahí pasa el momento del equipo”.

Fabrizio habló también de su actuación en Mendoza, donde terminó con 22 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias. “Es lo que le tengo que dar al equipo, más allá de que en otros partidos, como en el anterior, no había anotado mucho. Me gusta darle varias cosas al equipo: rebotes, defensa, rotaciones, pases extra. Me siento cómodo en el rol que estoy ocupando, más allá de que ayer me tocó anotar a mí. En otros partidos les ha tocado a otros compañeros y hemos jugado bien todos”, señaló reconfortado.

El entrenador

Consultado por el trabajo de Fabián Daverio, en su primera experiencia en la categoría, opinó: “El técnico es el que baja un mensaje, el que baja una línea. Lo venimos haciendo ya desde hace más de dos meses, desde los primeros días de la pretemporada. El mensaje llegó bien, nos llegó bien a todos. Hoy en día sabemos qué rol tiene cada uno en el equipo. Eso es gran parte de él y también de nosotros, que supimos entender el mensaje”.

De cara al partido del lunes ante Ameghino, en Villa María, se mostró optimista. “Es un rival durísimo, que acá nos planteó un buen juego y de local va a ser más duro todavía. Nosotros venimos de un viaje largo, ahora nos toca otro, pero vamos a ir con las mismas ganas, con la misma intensidad para buscar uno o los dos juegos, aprovechando el envión que tenemos. Hay con qué, tenemos material. Seguiremos haciendo lo que venimos haciendo para buscar los dos triunfos”, indicó el alero santafesino.

Fabrizio comentó, además, que no tuvo inconvenientes para insertarse en el grupo humano. “La verdad que estoy muy contento con el equipo, no me costó adaptarme para nada, los chicos son unos fenómenos todos. Me abrieron las puertas de sus casas, me hicieron sentir muy cómodo desde el arranque. Yo, particularmente, nunca me costó adaptarme, porque me ha tocado jugar en muchos lugares y nunca he tenido problemas gracias a Dios. Este es un grupo con buena gente y esto hace que el día a día sea más llevadero, que los entrenamientos sean más agradables. La verdad que es importante que sea un buen grupo”, expresó.

Por último, destacó como un aspecto favorable la presencia de su hermano Mauro en Quimsa. “Cuando me llegó la propuesta de Independiente, él ya había arreglado en Quimsa. Fue un motivo más para decir que sí, para que nuestra familia venga y ya nos visite a los dos. Antes nos tocaba estar medio lejos uno del otro y se dificultaba un poco. Ahora, es un plus para estar más cómodo en la ciudad, más acompañado”, comentó reconfortado.